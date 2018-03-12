В Сколково создали уникальную присадку для бензина высокого экологического класса

При сравнении добавки IFO с аналогичной автохимией конкурентов, сразу бросается в глаза то, что его состав полностью раскрыт и не является тайной. Прочие производители октан-корректирующих присадок скрывают компоненты своей продукции. Модификатор IFO состоит из одного вещества, объединяющего в одной молекуле эфир и амин и НЕ содержит запрещенных веществ, таких как монометиланилин — ММА или комплексов металлов.

IFO-модификатор обеспечивает практически полное сгорание топлива в моторе, увеличивая его мощность и снижая уровень токсичных выбросов. Первая российская высокотехнологичная присадка защищает металлические изделия от коррозии и удаляет воду из топливной системы. Она улучшает смазывающие свойства бензина и уменьшает отложения в двигателе. IFO совместим со всеми видами добавок, хорошо растворяется в бензине и повышает его октановое число пропорционально количеству добавки, избегая эффекта насыщения.