В Сколково создали уникальную присадку для бензина высокого экологического класса

Российская компания-разработчик функциональной химии «Ифотоп» выпустила на российский рынок «IFO Модификатор бензина», разработанный на основе инновационной молекулы N-метил–пара–анизидин. Уникальное по своим свойствам соединение было разработано при поддержке Фонда «Сколково». До последнего времени модификатор поставлялся исключительно на крупные нефтеперерабатывающие предприятия, для производства бензинов 5 экологического класса. Но начиная с 2018 года, модификатор IFO доступен и для розничного потребителя.
При сравнении добавки IFO с аналогичной автохимией конкурентов, сразу бросается в глаза то, что его состав полностью раскрыт и не является тайной. Прочие производители октан-корректирующих присадок скрывают компоненты своей продукции. Модификатор IFO состоит из одного вещества, объединяющего в одной молекуле эфир и амин и НЕ содержит запрещенных веществ, таких как монометиланилин — ММА или комплексов металлов.
IFO-модификатор обеспечивает практически полное сгорание топлива в моторе, увеличивая его мощность и снижая уровень токсичных выбросов. Первая российская высокотехнологичная присадка защищает металлические изделия от коррозии и удаляет воду из топливной системы. Она улучшает смазывающие свойства бензина и уменьшает отложения в двигателе. IFO совместим со всеми видами добавок, хорошо растворяется в бензине и повышает его октановое число пропорционально количеству добавки, избегая эффекта насыщения.
Отечественный модификатор топлива успешно прошел испытание в отраслевых институтах РФ и исследовательских центрах ЕС на автомобилях Skoda и Mersedes Benz. Благодаря высокой̆ эффективности и безопасности для двигателя, автомобильный бензин с IFO соответствует европейскому стандарту EN 228—2014, а также ГОСТ 32515−2013 и ГОСТ 51866−20