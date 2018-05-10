Как проверить эффективность присадки для двигателя, повышающей его мощность

Сегодня одним из наиболее распространенных и доступных способов повышения рабочего ресурса мотора является химический тюнинг, основанный на использовании особых антифрикционных присадок. Росту популярности подобного автохимического апгрейда в немалой степени способствует и то обстоятельство, что за последние пять лет эффективность этих средств автохимии заметно повысилась, а на рынке, в том числе и российском, появились оригинальные продукты нового поколения, отличающиеся многофункциональным действием. Наглядным примером такого продукта может служить уникальная по своим свойствам присадка Molygen Motor Protect, разработанная специалистами немецкой фирмы Liqui Moly. Именно этот продукт и решили на практике протестировать эксперты портала «АвтоВзгляд» совместно с коллегами портала «АвтоПарад» на одной из редакционных машин.
Для начала напомним, что Molygen Motor Protect — эта инновационная разработка европейских ученых, которая представляет собой состав, специально созданный для долговременной защиты двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Продукт содержит уникальную комбинацию добавок из молибдена и вольфрама, что само по себе является принципиально новой технологией. Дело в том, что такая комбинация металлов создает одно из самых «скользких» веществ, которое минимизирует трение между подвижными деталями цилиндро-поршневой группы.
Разработчики Molygen Motor Protect утверждают, что созданная ими присадка универсальна по своему применению и проявляет свои положительные качества в любом современном автомобиле. Интрига в том, что данный продукт без каких либо проблем смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами и подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Более того, уникальная формула препарата обеспечивает совместимость даже с самыми маловязкими маслами.
Чтобы проверить эффективность новой антифрикционной присадки после ее заливки в систему смазки, наши эксперты разработали свою методику. Основной ее смысл заключается в регулярных (через фиксированные интервалы пробега) замерах расхода топлива, а также уровня шума мотора, и последующем сопоставлении полученных результатов с аналогичными данными, зафиксированными до применения препарата.
Выбор отмеченных выше показателей обусловлен спецификой действия Molygen Motor Protect. Суть в том, что данный антифрикционный препарат, в отличие от многочисленных аналогов, не содержит твердых частиц, и работает только на химическом молекулярном уровне. Благодаря этому он создает на поверхности обработанного металла прочный поверхностный слой, что обеспечивает также и защиту от износа. Проще говоря, его воздействие должно увеличивать ресурс двигателя и уменьшать расход топлива за счет снижения трения. Какой конкретно выигрыш дает использование присадки Molygen Motor Protect — ответ на это вопрос мы и надеемся получить в ходе нашего практического эксперимента. Первые замеры исследуемых показателей планируется сделать уже в начале лета, о чем мы обязательно проинформируем читателей.