Как можно снизить расходы на бензин

Между тем, решение проблем, связанных с приобретением на АЗС некачественного топлива и, прежде всего, бензина, наверняка будут еще долгое время оставаться актуальными темами для обсуждения автомобильным сообществом. Взять, к примеру, хотя бы последствия заправки машины «паленым» бензином. В лучшем случае это аукнется дополнительными расходами на профессиональную чистку всей топливной системы, в худшем — полной заменой ее узлов, а иногда и дорогостоящей переборкой силового агрегата.

Впрочем, даже если вы регулярно заправляетесь на проверенных АЗС, это не значит, что система подачи топлива будет оставаться девственно чистой. Отнюдь! Нюансы кроются в «экологических» особенностях современных бензинов, при производстве которых широко используют высокооктановые кислород- и спиртсодержащие компоненты. Из-за них снижается теплотворная способность горючего, что грозит потерей мощности и увеличением удельного расхода топлива. Также высокооктановые спиртосодержащие компоненты способны не только связывать содержащуюся в топливе воду, но и абсорбировать ее из окружающей среды, что способствует развитию коррозионных процессов в топливной системе. Ну и, конечно, нельзя забывать про нагар, слой которого неизбежно формируется на поверхности камеры сгорания двигателя и элементах его впускного тракта (клапанах, форсунках), Подобное наблюдается даже у самых конструктивно совершенных двигателей.