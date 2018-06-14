Как можно снизить расходы на бензин

На фоне того значительного повышения цен, которое мы в настоящее время наблюдаем в отношении отечественного автомобильного горючего, вопросы, касающиеся его реального качества, как-то потихоньку отошли на второй план. А зря!..
Между тем, решение проблем, связанных с приобретением на АЗС некачественного топлива и, прежде всего, бензина, наверняка будут еще долгое время оставаться актуальными темами для обсуждения автомобильным сообществом. Взять, к примеру, хотя бы последствия заправки машины «паленым» бензином. В лучшем случае это аукнется дополнительными расходами на профессиональную чистку всей топливной системы, в худшем — полной заменой ее узлов, а иногда и дорогостоящей переборкой силового агрегата.
Впрочем, даже если вы регулярно заправляетесь на проверенных АЗС, это не значит, что система подачи топлива будет оставаться девственно чистой. Отнюдь! Нюансы кроются в «экологических» особенностях современных бензинов, при производстве которых широко используют высокооктановые кислород- и спиртсодержащие компоненты. Из-за них снижается теплотворная способность горючего, что грозит потерей мощности и увеличением удельного расхода топлива. Также высокооктановые спиртосодержащие компоненты способны не только связывать содержащуюся в топливе воду, но и абсорбировать ее из окружающей среды, что способствует развитию коррозионных процессов в топливной системе. Ну и, конечно, нельзя забывать про нагар, слой которого неизбежно формируется на поверхности камеры сгорания двигателя и элементах его впускного тракта (клапанах, форсунках), Подобное наблюдается даже у самых конструктивно совершенных двигателей.
В этом смысле весьма показательными являются результаты длительных исследований, организованных группой авторитетных немецких экспертов. Проведенные ими испытания показали, что во впускном тракте бензиновых моторов, а также в узлах топливной аппаратуры всегда появляются смолистые отложения и нагар, даже при использовании горючего премиум-класса. Что уже говорить о ситуациях, когда автовладельцы заправляли машину обычным бензином! Понятно, что количество вредных отложений в таких случаях заметно увеличивалось.
Совершенно очевидно, что результаты этих исследований сегодня актуальны и для нашего рынка нефтепродуктов, где доля низкокачественного топлива до сих пор высока. Чтобы противостоять возможным «топливным» загрязнениями и коррозии, в лабораториях немецкой компании Liqui Moly был разработан спектр высокоэффективных моющих присадок. В их числе — уникальный по своим свойствам препарат Langzeit Injection Reiniger, который специально создавался для долговременной защиты топливной системы от всех типов нагара, смол и т. п.
В состав средства входят так называемые катализаторы горения, улучшающие характеристики некачественного бензина, благодаря чему предотвращается детонация и падение мощности. Также продукт содержит комплекс очистителей, приспособленных для различных типов загрязнений, работающих при различных температурах и режимах работы двигателя. Используя данный препарат, водитель может смело заправлять свою машину даже на непроверенных заправках. Производитель рекомендует Langzeit Injection Reiniger для постоянного применения, однако эффект глубокой очистки и формирования антикоррозийного слоя в топливной системе сохраняется длительный срок даже при временной приостановке применения присадки.
Как и вся продукция LIQUI MOLY, Langzeit Injection Reiniger производится только в Германии, что является дополнительной гарантией его качества. Препарат поставляется в 250-миллилитровых флаконах, снабженных оригинальной дозировочной емкостью. Она позволяет точно отмерить нужное количество присадки в зависимости от объема бензина, находящегося в баке. В среднем, одного флакона хватает на 250 л горючего. Добавлять Langzeit Injection Reiniger нужно при каждой заправке, при этом смешивание в баке с бензином происходит естественным путем.