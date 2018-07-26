Как проехать автомобилю 120 000 км на одном масле

Автомобили московского такси в силу транспортной загруженности и условий мегаполиса эксплуатируются нещадно: ежедневные многокилометровые пробеги и многочасовые пробки и в жару и в холод. И, значит, эти машины — идеальные лаборатории для проверки моторных масел — так решили специалистов компании Mobil1. Под руку экспертам попались девять автомобилей: шесть Mercedes-Benz E200 с двухлитровым двигателем и три Skoda Octavia с силовой установкой объемом 1,6 л.

Первая часть проекта прошла в 2016 году. Иномарки проехали в общей сложности 120 000 км, и каждые 5000 отбирались пробы масла. При этом экспериментаторы выяснили, что структура и состав моторной смазки Mobil 1 не меняется и после 15 000 пробега. Второй этап испытаний завершился уже в этом году: те же авто в тех же условиях, но интервал замены — 20 000 км. Химические составляющие продукта и внешний вид разобранных двигателей не оставил сомнений, что мало может работать и до таких пределов без вреда для машины.

И все же не следует забывать о сроках замены моторного масла, которые рекомендуют специалисты: в городских условиях эксплуатации, которые считаются тяжелыми, необходимо менять минеральное масло через каждые 5000 — 7000 км, а синтетику — не реже 10 000 — 12 000 км.