Какие присадки действительно повышают мощность мотора и снижают расход топлива

Постоянные читатели портала «АвтоВзгляд» наверняка помнят первые публикации, посвященные так называемому химическому тюнингу двигателя. Для тех, кто не в теме, подскажем, что подобный вариант апгрейда достигается за счет применения специальных средств автохимии, например, с помощью тех или иных антифрикционных присадок.

В нашем случае речь как раз и идет об одном из таких продуктов, а именно об известной присадке Сera Tec, разработанной химиками немецкой компании Liqui Moly. Напомним, что тест этого средства был инициирован экспертами портала «АвтоВзгляд» совместно с коллегами из партнерского портала «АвтоПарад» еще летом 2015 года.

При этом ходовые испытания «тюнинговой» присадки в течение всех трех лет проводились на редакционном дизельном кроссовере Hyundai Santa Fe Classic.