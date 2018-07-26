Какие присадки действительно повышают мощность мотора и снижают расход топлива

Фото: АвтоВзгляд
Эксперты портала «АвтоВзгляд» подвели итоги длительных ходовых испытаний немецкой антифрикционной присадки, которая более трех лет тестировалась на двигателе редакционной машины. Результаты, надо сказать, оказались довольно любопытными.
Мирон Горин

Постоянные читатели портала «АвтоВзгляд» наверняка помнят первые публикации, посвященные так называемому химическому тюнингу двигателя. Для тех, кто не в теме, подскажем, что подобный вариант апгрейда достигается за счет применения специальных средств автохимии, например, с помощью тех или иных антифрикционных присадок.

В нашем случае речь как раз и идет об одном из таких продуктов, а именно об известной присадке Сera Tec, разработанной химиками немецкой компании Liqui Moly. Напомним, что тест этого средства был инициирован экспертами портала «АвтоВзгляд» совместно с коллегами из партнерского портала «АвтоПарад» еще летом 2015 года.

При этом ходовые испытания «тюнинговой» присадки в течение всех трех лет проводились на редакционном дизельном кроссовере Hyundai Santa Fe Classic.

Оценка действия присадки проводилась на дизельном двигателе кроссовера Hyundai Santa Fe Classic

Вкратце дадим немного предварительной информации о самом объекте испытаний. Итак, что же такое Сera Teс? По оценкам некоторых экспертов, данный продукт следует отнести к обычным антифрикционным составам, воздействующим на детали системы смазки и цилиндро-поршневой группы. Однако, утверждают представители фирмы-разработчика, это присадка весьма специфична по своим свойствам.

В частности, она представляет собой специальный состав на основе соединения молибдена с добавлением керамической мелкодисперсной взвеси, которые и придают ей особые антифрикционные свойства.

Как это работает?

Главные функциональные свойства Сera Teс раскрываются при работе двигателя, для чего состав вводится в систему смазки. В процессе работы мотора препарат начинает сглаживать микрошероховатости поверхностей деталей, снижая тем самым трение между ними.

При этом на поверхностях деталей создается прочный поверхностный слой с включениями керамических микрочастиц, который усиливает защиту двигателя в условиях высоких нагрузок. Последнее очень важно при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях, к которым, кстати, можно отнести и медленное передвижение машины в городских транспортных пробках, особенно в жаркую погоду.

Показания пробега и данных по расходу топлива, зафиксированные бортовым компьютером

Отмеченные выше качества — не единственные достоинства Cera Tес. Уменьшая трение, этот антифрикционный препарат, если верить описанию, способен попутно снижать шумность силового агрегата и, проявляя свои энергосберегающие свойства, экономить топливо.

К слову, данный аспект применимости присадки наши эксперты решили оценить в первую очередь. Для чего они периодически фиксировали показания одометра и текущего расхода топлива на Santa Fe Classic, в двигатель которого и был залит препарат.

Что же мы имеем по итогам этих наблюдений?

Оценку результатов начнем с показателей расхода топлива. Расклад здесь такой: до применения немецкой присадки расход солярки у Santa Fe Classic при общем пробеге в 43 тыс. км составлял примерно 11 л/100 км в режиме обычной повседневной езды по городу.

После заливки препарата некоторое снижение расхода топлива было отмечено примерно через полторы тысячи километров пробега — этот показатель составил примерно 10,7 л/100 км. Однако уже через 5 тыс. км пробега расход горючего понизился до 10 л/100 км, обеспечив весомую экономию на уровне 9%.

Динамика изменения расхода топлива в зависимости от пробега

ЭКОНОМИЯ ГОРЮЧКИ

Когда пробег машины перевалил за полусотню тысяч километров, мотор уже потреблял в среднем 8,8 10 л/100 км, а на пробеге 55—60 тыс. км расход топлива фиксировался уже на отметке 8,6 л/100 км. Это самый лучший показатель, который был зафиксирован за весь период испытаний.

К настоящему времени, накатав свыше 65 тыс. км, наш «Санта Фе» потребляет чуть больше этого значения, а именно 8,9 литров солярки на 100 км пути. Согласитесь, но и это очень даже неплохо. Учитывая систематический рост цен на автомобильное топливо, такая динамика снижения расхода топлива заслуживает высокой оценки.

ПРИ ПОВЫШЕНИИ МОЩНОСТИ

Кроме того, в ходе эксперимента эксперты попробовали оценить и изменение мощности дизеля после заливки присадки. Напомним, что заявленная мощность 2-литрового мотора дизельного мотора Santa Fe Classic составляет 112 л. с.

В то же время, как показали первичные замеры, проведенные на полноприводном стенде до применения присадки, реальная максимальная мощность движка на редакционном Santa Fe Classic не превышала 110 л. с. Зато после начала эксперимента данный параметр чуть-чуть улучшился. Контрольные замеры мощности, сделанные на том же полноприводном техническом комплексе, выявили прирост показателя до уровня 114,5 л. с.

Оценка уровня шума проводилась с помощью специального приложения

СНИЖАЕМ ШУМНОСТЬ

Кстати, после заливки присадки у кроссовера отмечено заметное (на уровне −1,5 дБ) снижение шумности мотора. Можно сказать, что сам факт снижения шумности лучше всего свидетельствует о том, что препарат Сera Tec обладает неплохими ресурсосберегающими качествами, способствующими долголетию силового агрегата.

Как видим, в общем и в целом немецкий антифрикционный препарат своими практическими результатами доказал свою эффективность.

Впрочем, достигнутые показатели расхода топлива — это, как говорится, далеко не истина в последней инстанции. В частности, в описании присадки отмечено, что достигнутый положительный эффект сохраняется в течение 50 тыс. км пробега после начала применения препарата.

Поэтому, учитывая нынешний пробег Santa Fe Classic, можно сказать, что машина откатала всего лишь половину расстояния, заявленного разработчиками «Кератека». А раз так, не исключено, что топливные эксплуатационные показатели редакционного кроссовера со временем могут оказаться еще лучше.

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26 июля 2018
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