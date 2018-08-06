Какой очиститель лучше и быстрее удаляет следы насекомых с кузова машины

Специалистам, занимающимся разработкой автомобильных очистителей, хорошо знакомо такое понятие, как трудновыводимые загрязнения. К ним, в частности, относят загрязнения органического «свойства», например, древесную смолу, растительный клей или присохшие остатки от разбившихся о корпус машины насекомых. Нетрудно заметить, что вся подобная напасть имеет четко выраженный сезонный характер, наиболее ярко проявляющийся в самый разгар летнего периода.

ВОДА НЕ ПОМОЖЕТ

Как правило, это время массовых отпусков, на которое приходится основная масса дальних семейных автопутешествий. И те водители, что практикуют автомобильные вояжи, хорошо знают: достаточно всего пары часов быстрой езды по загородной трассе, как на ветровом стекле, переднем бампере, решетке радиатора и капоте образуется плотный слой из разбившихся мушек, жучков, бабочек, стрекоз и прочих летающе-прыгающих тварей. Причем вся эта «органика» держится на кузове и стекле очень прочно и, как показывает практика, обычной водой ее полностью не смоешь. А потому для ее удаления, хочешь не хочешь, но приходится приобретать специальные очистители.