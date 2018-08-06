Какой очиститель лучше и быстрее удаляет следы насекомых с кузова машины

Фото avtovzglyad.ru
Автомобильные очистители для удаления следов насекомых летом пользуются повышенным спросом. Эксперты портала «АвтоВзгляд» сравнили эффективность нескольких таких препаратов.
Михаил Ростарчук

Специалистам, занимающимся разработкой автомобильных очистителей, хорошо знакомо такое понятие, как трудновыводимые загрязнения. К ним, в частности, относят загрязнения органического «свойства», например, древесную смолу, растительный клей или присохшие остатки от разбившихся о корпус машины насекомых. Нетрудно заметить, что вся подобная напасть имеет четко выраженный сезонный характер, наиболее ярко проявляющийся в самый разгар летнего периода.

ВОДА НЕ ПОМОЖЕТ

Как правило, это время массовых отпусков, на которое приходится основная масса дальних семейных автопутешествий. И те водители, что практикуют автомобильные вояжи, хорошо знают: достаточно всего пары часов быстрой езды по загородной трассе, как на ветровом стекле, переднем бампере, решетке радиатора и капоте образуется плотный слой из разбившихся мушек, жучков, бабочек, стрекоз и прочих летающе-прыгающих тварей. Причем вся эта «органика» держится на кузове и стекле очень прочно и, как показывает практика, обычной водой ее полностью не смоешь. А потому для ее удаления, хочешь не хочешь, но приходится приобретать специальные очистители.

Участники теста «инсекцитидных» препаратов .

Неудивительно, что в летний сезон спрос на подобную автокосметику заметно возрастает, а производители из года в год модифицируют и улучшают препараты этого класса, регулярно обновляя их ассортимент. Сегодня практически на любой АЗС и в сетевых автомагазинах вы наверняка встретите несколько вариантов чистящих спреев и разнообразных жидкостей, представленных как отечественными, так и зарубежными брендами. Очевидно, что такое изобилие несколько затрудняет выбор нужного продукта. А ошибиться при покупке вполне реально, поскольку, как свидетельствует сервисная практика, в продаже иногда встречаются препараты с низкой чистящей способностью.

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Чтобы выяснить, какие же очистители следов насекомых наиболее эффективны, наши эксперты решили провести сравнительный тест таких препаратов. Для этих испытаний, которые мы традиционно организовали совместно с коллегами из портала «АвтоПарад», были отобраны семь очистителей российского и иностранного производства. Все они приобретались в автомагазинах и на АЗС. Фасовка продуктов оказалась разномастная. Шесть препаратов (бренды Gazoiler, Arexons, Kerry, Liqui Moly, Eltrans и Molecules — жидкостные спреи, расфасованные в пластиковые флаконы, каждый из которых оборудован так называемым триггерным распылителем. Седьмой же образец (торговая марка Aim-One) — аэрозоль, содержащийся в металлическом баллончике.

  • Изготовление контрольного загрязнителя.
  • Окрашенная пластина с контрольным пятном загрязнения.

Несколько слов о том, как проводились исследования. Отметим, что практические испытания, целью которых являлось определение чистящей способности «инсекцитидных» препаратов, базировались на оригинальной методике. В ее основу положены рекомендации, которые в свое время публиковались в отраслевом союзном «Сборнике методов определения единичных показателей качества автопрепаратов». Методика проста по своей сути, достаточно прозрачна, а потому дает возможность получить сопоставительную информацию по тому или иному образцу. Основные ее моменты этой методики таковы.

Сначала по числу образцов подготавливаются пластины из металла, окрашенные автомобильной краской и имитирующие некий элемент кузовной детали (например, капот). Параллельно с этим изготавливается искусственный загрязнитель на основе мела, технического жира, животного белка и ряда других компонентов. Затем для каждого образца подготавливается своя пластина с зафиксированным на ней слоем искусственного загрязнителя. Размеры контрольного «пятна» — примерно 50х50 мм. Далее в процессе испытаний пятно опрыскивают исследуемым препаратом, затем выдерживают заданное время в горизонтальном положении.

После чего эксперт с помощью фланелевого или мягкого бумажного тампона пробует удалить грязевое пятно легким протиранием, то есть без особого нажима на тампон. Предполагается, что идеальный по своим показателям очиститель должен за отведенное время настолько размягчить контрольный слой загрязнителя, чтобы можно было удалить его за одно движение тампоном уже при первой попытке. В этом случае присуждается высшая оценка — 100 баллов.

Обработка пятна исследуемым очистителем.

Хорошим же показателем признается оценка в 80 баллов, когда после первой попытки на пластине остаются небольшие очажки загрязнений, которые полностью удаляются при повторной обработке. Если запачканную пластину приходится обрабатывать трижды, то это соответствует оценке удовлетворительно (60 баллов). А вот четырехкратная обработка (за нее присуждается всего 20 баллов) будет свидетельствовать о низком качестве очистителя. Вполне возможно, что за несколько проходов и такой препарат удалит грязевое пятно, однако при многократном воздействии чистящего препарата есть риск повредить верхний слой лакокрасочного покрытия.

С ПЕРВОГО РАЗА

А теперь — о результатах тестирования. Как показали результаты проведенных испытаний, до оценки «неуд», определяемой рамками нашей методики, дело не дошло. Что, конечно же, радует. Все приобретенные нами образцы в целом продемонстрировали положительные результаты, хотя отличия по эффективности очистки все же выявились. Начнем с лидеров теста, заработавших по 100 баллов и занявших первое место. Это пара импортных очистителей следов насекомых, представленных брендами Liqui Moly (Германия) и Arexons (Италия). Оба образца успешно, уже с первого захода, справились с контрольными загрязнениями.

Победители теста среди очистителей следов насекомых.

ХОРОШИСТЫ

Достаточно эффективно при удалении органической искусственной грязи проявили себя два других тестовых образца, набравшие по 80 баллов и занявшие второе место. Этот тандем оказался уже полностью российским — в группу «хорошистов» вошли жидкостные спреи торговых марок Gazoiler и Molecules. После их применения на окрашенных металлических пластинах остались малозаметные разводы загрязнителя, которые были без труда удалены после повторной обработки.

НА ГРАНИ

Что касается третьего места, то эта ступенька нашего рейтингового пьедестала досталась трем оставшимся препаратам. Это жидкостные спреи торговых марок Kerry и Eltrans (оба средства — из России), а также примкнувший к ним аэрозольный состав китайского бренда Aim-One. Вся троица получила оценки по 70 баллов, то есть между «хорошо» и «удовлетворительно». Дело в том, что при использовании отмеченных образцов контрольные пластины также обрабатывались по два раза, что, согласно методике испытаний, соответствует оценке «хорошо». Однако в отличие от препаратов, занявших второе место, все «троечники» оставили после себя небольшие очажки загрязнений, а потому итоговая оценка была им несколько занижена.

  • Участники, занявшие 2 место.
  • Аутсайдеры теста очистителей следов насекомых.

…Подводя итоги испытаний можно сказать, что в целом все препараты, проверенные нашими экспертами, справились с главной задачей — удалением органических загрязнений. Правда, по своей эффективности участники теста между все же различаются, а потому данный аспект надо обязательно учитывать при выборе продукта.

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6 августа 2018
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