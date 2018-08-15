Почему даже у новой машины может неожиданно забарахлить мотор

Российские сервисмены хорошо знают, что значительная доля технических недомоганий силовых агрегатов, требующих оперативного вмешательства или ремонта, так или иначе связана с загрязнением топливной системы. Как же противостоять этому в домашних, так сказать, условиях, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Последнее годы ученые ряда европейских стран регулярно проводят длительные системные испытания автомобильных моторов, собирая статистические данные, позволяющие выявить и даже спрогнозировать появление возможных дефектов в узлах и деталях движков. В ходе одного из таких исследований выяснилось, что в узлах топливной аппаратуры бензиновых агрегатов со временем появляются смолистые отложения и нагар.
Причем, что любопытно, подобные грязевые отложения возникают независимо от того, какого качества горючее заливалось в бак! Понятно, что при использовании бензина премиум-класса подобных загрязнений в топливной аппаратуре будет заметно меньше, но, тем не менее…
Анализируя эти данные применительно к российскому рынку нефтепродуктов, на котором доля низкокачественного бензина до сих пор достаточно высока, можно сделать вывод, что у нас проблема моторных топливных загрязнений стоит куда острее, чем на Западе. Впрочем, сегодня бороться с ними можно гораздо эффективнее, чем, скажем, лет 10—15 назад. Подобное стало возможно благодаря новым разработкам в области автохимии.
Наглядным примером здесь могут служить специализированные моющие присадки, созданные и поставляемые на наш рынок немецкой фирмой Liqui Moly. К числу таких продуктов относится оригинальный состав Injection Reiniger Light. Слово Light (легкий) означает, что средство относится к препаратам щадящего или, как говорят опытные мастера, мягкого действия.
Данный продукт в первую очередь рекомендован для подержанных машин с «неизвестной судьбой», когда неясно, в каком состоянии находятся узлы топливной системы — бензобак, магистрали, топливная рейка и форсунки.
Чтобы бережно очистить их, в присадке Injection Reiniger Light, которая просто заливается в бензобак, применен сбалансированный пакет уникальных очищающих добавок и сольвентов. Эти компоненты, перемешанные с бензином, мягко и послойно снимают смолистые загрязнения с поверхностей трубопроводов и распылителей форсунок. В итоге моющая жидкость через какое-то время практически полностью очищает топливную систему от загрязнений и обеспечивает в дальнейшем надежную антикоррозионную защиту трубопроводов.
Впрочем, применимость «легкого очистителя» не ограничивается одними только бэушными машинами.
Его вполне можно задействовать и на относительно молодых автомобилях, в которых зафиксированы первые симптомы появления «бензиновых» отложений. К таковым стоит отнести нестабильные обороты на холостом ходу, потерю тяги, участившиеся затруднения с холодным пуском двигателя. В этом случае использование очистителя инжектора Injektion Reiniger Light помогает оперативно и без какого-либо конструктивного вмешательства устранить начинающиеся проблемы, связанные с загрязнением топливной системы.
По оценкам специалистов, данное средство идеально подходит и для превентивной (профилактической) очистки инжектора, что позволяет избежать проблем с топливной системой в будущем. Здесь не будет лишним добавить, что для этого препарата изначально разрабатывалась особая рецептура, которая дает возможность применять его на всех современных бензиновых моторах, причем независимо от типа используемых на них систем впрыска.