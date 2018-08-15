Почему даже у новой машины может неожиданно забарахлить мотор

Последнее годы ученые ряда европейских стран регулярно проводят длительные системные испытания автомобильных моторов, собирая статистические данные, позволяющие выявить и даже спрогнозировать появление возможных дефектов в узлах и деталях движков. В ходе одного из таких исследований выяснилось, что в узлах топливной аппаратуры бензиновых агрегатов со временем появляются смолистые отложения и нагар.

Причем, что любопытно, подобные грязевые отложения возникают независимо от того, какого качества горючее заливалось в бак! Понятно, что при использовании бензина премиум-класса подобных загрязнений в топливной аппаратуре будет заметно меньше, но, тем не менее…

Анализируя эти данные применительно к российскому рынку нефтепродуктов, на котором доля низкокачественного бензина до сих пор достаточно высока, можно сделать вывод, что у нас проблема моторных топливных загрязнений стоит куда острее, чем на Западе. Впрочем, сегодня бороться с ними можно гораздо эффективнее, чем, скажем, лет 10—15 назад. Подобное стало возможно благодаря новым разработкам в области автохимии.