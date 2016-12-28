Как выбрать автолампу?

Чтобы выбор автолампы не был омрачен, представляем вашему вниманию несколько важных советов, опираясь на которые, вы сможете обзавестись правильной моделью.

1. Ксеноновые лампы, которые все так любят — вещь хорошая, но только в случае заводской установки или силами проверенного специалиста. Неотъемлемая часть их монтажа — покупка качественных линз.

2. При покупке галогенных ламп нельзя выбирать модели повышенной мощности, к примеру, 90/110 Вт. Вы рискуете сжечь проводку, а также ослепить других участников дорожного движения.

3. Если хотите сэкономить, то вместо ксеноновых, обратите внимание на галогенные лампы с повышенной светоотдачей. Если замена галогенных ламп производится собственными руками, не запачкайте колбу. Ухудшение прозрачности скажется на увеличении нагрева.

4. Некоторые автомобилисты задаются вопросом: а что, если вместо галогенных, установить светодиодные лампы? Этого делать категорически нельзя. Кроме того, что светодиодные лампы светят гораздо хуже, так еще и стоят чуть ли не в 2 раза дороже. К тому же, их температура меньше, поэтому фары будут постоянно запотевать.

5. Температура света. Человеческому глазу приятен свет 4−6,5 тыс. К, но при обильных осадках (дождь, снег) этот показатель будет мало полезным, нужны лампы с температурой сечения до 3 тыс. К. Оптимальное значение — 3−3,5 К, для противотуманных — не менее 4 тыс. К.

6. Покупайте заводские модели. Если на упаковке указана заманивающая надпись «на 110%» больше яркости, это говорит о том, что одна из контрольных точек имеет лучшее освещение, если сравнить ее с той же моделью, но предыдущего поколения.

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