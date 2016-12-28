Как выбрать автолампу?

У многих автолюбителей возникают вопросы относительно выбора этого элемента.

Чтобы выбор автолампы не был омрачен, представляем вашему вниманию несколько важных советов, опираясь на которые, вы сможете обзавестись правильной моделью.

1. Ксеноновые лампы, которые все так любят — вещь хорошая, но только в случае заводской установки или силами проверенного специалиста. Неотъемлемая часть их монтажа — покупка качественных линз.

2. При покупке галогенных ламп нельзя выбирать модели повышенной мощности, к примеру, 90/110 Вт. Вы рискуете сжечь проводку, а также ослепить других участников дорожного движения.

3. Если хотите сэкономить, то вместо ксеноновых, обратите внимание на галогенные лампы с повышенной светоотдачей. Если замена галогенных ламп производится собственными руками, не запачкайте колбу. Ухудшение прозрачности скажется на увеличении нагрева.

4. Некоторые автомобилисты задаются вопросом: а что, если вместо галогенных, установить светодиодные лампы? Этого делать категорически нельзя. Кроме того, что светодиодные лампы светят гораздо хуже, так еще и стоят чуть ли не в 2 раза дороже. К тому же, их температура меньше, поэтому фары будут постоянно запотевать.

5. Температура света. Человеческому глазу приятен свет 4−6,5 тыс. К, но при обильных осадках (дождь, снег) этот показатель будет мало полезным, нужны лампы с температурой сечения до 3 тыс. К. Оптимальное значение — 3−3,5 К, для противотуманных — не менее 4 тыс. К.

6. Покупайте заводские модели. Если на упаковке указана заманивающая надпись «на 110%» больше яркости, это говорит о том, что одна из контрольных точек имеет лучшее освещение, если сравнить ее с той же моделью, но предыдущего поколения.

Дабы еще больше упростить выбор, зайдите на портал сравнения цен priceok.ru и сравните выбранную вами модель по цене. Вы не только сэкономите, но и потратите меньше времени на покупку.

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28 декабря 2016
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