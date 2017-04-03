Чем отличаются оригинальные запчасти для машины от не оригинальных

При замене амортизаторов почти все автовладельцы и механики задаются вопросом: какую деталь ставить — оригинальную или аналог? Естественно на автомобиль лучше всего ставить заводские детали, какой бы детали мы не коснулись. Но, возникает вопрос целесообразности и стоимости данного решения. Прежде всего нужно понимать, что такое оригинальная деталь. Реалии современного автомобильного производства таковы, что инженеры автобрендов, разрабатывая новый автомобиль, закладывают определенные параметры в него и в его детали. Далее они ищут подходящего поставщика комплектующих будущего автомобиля.

Что касается амортизаторов, то все лидеры рынка автокомпонентов поставляют запчасти на конвейеры разных автопроизводителей по всему миру. Таким образом, иногда даже можно встретить их маркировку на оригинальных амортизаторах. Спустя какое-то время официальный поставщик получает разрешение производить запчасти и под своим брендом. При этом обе детали будут делать на одном и том же производстве. Оригинал обычно стоит дороже, поэтому если вы хотите запчасть оригинального качества, но немного дешевле, нужно понимать, кто делал оригинальные запчасти при производстве вашего автомобиля. Тем не менее, это по-прежнему будет дорого. Но, есть и другие производители, которые так же не дремлют.