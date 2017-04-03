Чем отличаются оригинальные запчасти для машины от не оригинальных

От властей не отстают автопроизводители и их дилеры, непонятно с чего регулярно и серьезно повышающие цены как на новые машины (и это при стабилизации курса рубля и все углубляющейся локализации), так и на сервисное обслуживание и запчасти. Не мудрено поэтому, что избегая лишних трат хотя бы при ремонте и покупке различных деталей, моторизованные россияне все чаще отказываются от услуг официалов, и так называемых оригинальных запчастей. Ведь сегодня подавляющему большинству автовладельцев уже хорошо известно, что «оригинал» и «не оригинал» нередко сходят с одних и тех же конвейеров, но при этом их стоимость отличается весьма значительно. Правда, и здесь есть свои нюансы, о которых мы и поговорим, чтобы отдавая предпочтение «не оригиналу», не нарваться на откровенный левак. И в качестве примера возьмем такой «расходник», как амортизаторы.
При замене амортизаторов почти все автовладельцы и механики задаются вопросом: какую деталь ставить — оригинальную или аналог? Естественно на автомобиль лучше всего ставить заводские детали, какой бы детали мы не коснулись. Но, возникает вопрос целесообразности и стоимости данного решения. Прежде всего нужно понимать, что такое оригинальная деталь. Реалии современного автомобильного производства таковы, что инженеры автобрендов, разрабатывая новый автомобиль, закладывают определенные параметры в него и в его детали. Далее они ищут подходящего поставщика комплектующих будущего автомобиля.
Что касается амортизаторов, то все лидеры рынка автокомпонентов поставляют запчасти на конвейеры разных автопроизводителей по всему миру. Таким образом, иногда даже можно встретить их маркировку на оригинальных амортизаторах. Спустя какое-то время официальный поставщик получает разрешение производить запчасти и под своим брендом. При этом обе детали будут делать на одном и том же производстве. Оригинал обычно стоит дороже, поэтому если вы хотите запчасть оригинального качества, но немного дешевле, нужно понимать, кто делал оригинальные запчасти при производстве вашего автомобиля. Тем не менее, это по-прежнему будет дорого. Но, есть и другие производители, которые так же не дремлют.
Как правило, они делают уже точные копии с оригинальных деталей. Современное оборудование позволяет досичь практически 100% соответствия. Таким образом действует и бренд Trialli. Не являясь на данный момент поставщиками амортизаторов на конвейер, Trialli имеет широкий ассортимент амортизаторов — более 300 наименований, покрывающий примерно 80% автопарка популярных в России автомобилей.
Так же не стоит забывать о том, что на цену и качество сильно влияют логистические затраты по доставке и страна, где сделан амортизатор. Это одна из причин, почему оригинальные запчасти обычно стоят дороже аналогов, при этом по качеству они будут примерно равны. Однако конечный выбор за потребителем, и скорее зависит от лояльности к тому или иному бренду или производителю, продавцу или поставщику запчастей.
Если же говорить об амортизатора Trialli для таких популярных в России машин, как Hyundai Solaris, Renault Duster или, скажем, Ford Focus, то они обойдутся их владельцам при прочих равных на 30−40 процентов дешевле.