Как быстро и без усилий накачать колесо скутера и мотоцикла?

В комплекте со многими велосипедами идут компактные ручные насосы. Думается, не хуже моего знаете, что пока такой «палочкой-выручалочкой» «вдохнешь» в шину полторы-две атмосферы, устанешь так, что и ехать уже никуда не захочется. А тут, понимаешь, еще второе колесо на очереди! Да и степень надежности такого рода пластмассовых компрессоров оставляет желать лучшего: то какая-нибудь деталька отвалится, то шток погнется, то обратный клапан залипнет. За один сезон на своем велосипеде я отправляю в утиль пару таких «тренажеров для рук». Да и восьмилетний сынишка без помощи взрослых не в состоянии таким устройством подкачать на своем «дружке» колесо.
Эх, совместить бы простоту использования автомобильного компрессора с компактностью ручного велосипедного насоса… И вот пока я об этом чуде мечтал, хорошо известный всем автомобилистам производитель электрических компрессоров Berkut такой «девайс» уже создал! Представляете, по виду — обычный велосипедный насос, разве что упакован в алюминиевый корпус и не имеет ручки, за которую традиционно приходится дергать вверх-вниз. С одного торца Berkut Specialist VL-1000 отверстие для прикручивания небольшого шланга, а с другого — две кнопки и разъем для подзарядки насоса от сети 220 Вольт. С обеих торцов насоса все закрыто пыле- влагозащитными резиновыми заглушками.