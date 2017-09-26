Как быстро и без усилий накачать колесо скутера и мотоцикла?

В зависимости от типа грунта, давление в шинах автомобиля, мотоцикла или велосипеда, приходится варьировать, чтобы добиться от транспортного средства максимальной проходимости. Но если в случае с машиной, что подспустить, что подкачать покрышку не представляет особого труда (вставил компрессор в прикуриватель и всего-то «делов»), то в контексте «двухколесных друзей» проблема стоит более остро.
Дмитрий Зленко

В комплекте со многими велосипедами идут компактные ручные насосы. Думается, не хуже моего знаете, что пока такой «палочкой-выручалочкой» «вдохнешь» в шину полторы-две атмосферы, устанешь так, что и ехать уже никуда не захочется. А тут, понимаешь, еще второе колесо на очереди! Да и степень надежности такого рода пластмассовых компрессоров оставляет желать лучшего: то какая-нибудь деталька отвалится, то шток погнется, то обратный клапан залипнет. За один сезон на своем велосипеде я отправляю в утиль пару таких «тренажеров для рук». Да и восьмилетний сынишка без помощи взрослых не в состоянии таким устройством подкачать на своем «дружке» колесо.

Эх, совместить бы простоту использования автомобильного компрессора с компактностью ручного велосипедного насоса… И вот пока я об этом чуде мечтал, хорошо известный всем автомобилистам производитель электрических компрессоров Berkut такой «девайс» уже создал! Представляете, по виду — обычный велосипедный насос, разве что упакован в алюминиевый корпус и не имеет ручки, за которую традиционно приходится дергать вверх-вниз. С одного торца Berkut Specialist VL-1000 отверстие для прикручивания небольшого шланга, а с другого — две кнопки и разъем для подзарядки насоса от сети 220 Вольт. С обеих торцов насоса все закрыто пыле- влагозащитными резиновыми заглушками.

На шланге имеется механический манометр, благодаря которому вы можете не на ощупь определять степень накачки шин велосипеда, а что называется с помощью точного прибора. На конце шланга стоит фитинг под колесный клапан (в простонародье «сосок»). На самом деле фитинга там два, один накручен на другой: такая конструкция позволяет использовать компрессор для накачки шин с «сосками» разных стандартов.

Включается и выключается Berkut Specialist VL-1000 с помощью большой красной кнопки, «поселившейся», как мы уже сказали ранее, на торце насоса. Рядышком есть кнопка поменьше — она отвечает за работоспособность светодиодного фонарика. Зачем компрессору фонарь? Ну не скажите… Если необходимость в подкачке колеса возникла после захода солнца, встроенные светодиоды помогут вам быстро найти «сосок» и накрутить на него фитинг. Да и найти в темноте тот же колпачок от ниппеля или еще какую «потеряшку» с фонариком куда легче, чем без него.

Быстро ли накачивает Berkut Specialist велосипедную шину в 27-дюймовой размерности? Практически мгновенно. До ободьев спущенную велопокрышку этот аккумуляторный компрессор до двух «очков» надул за 13 секунд! В инструкции к этому «гаджету» сказано, что не рекомендуется за раз накачивать более двух колес размера до 28 дюймов, поскольку это может привести к перегреву насоса. А если колеса большего диаметра, то нужно делать перерыв после «надувательства» каждого колеса. Ну не знаю, накачав за считанные секунды два «двадцать седьмых» колеса насос по-прежнему был прохладной уличной температуры. К слову сказать, пользоваться насосом можно в диапазоне температур от минус 10 до плюс 45 по Цельсию.

Если продолжить тему технических характеристик Berkut Specialist VL-1000, то следует отметить, что за одну минуту насос способен перекачать из атмосферы в шину до 10 литров воздуха, а максимальное давление, выдаваемое устройством аж 8 бар!

Хоть Berkut Specialist VL-1000 и позиционируется как велосипедный компрессор, мы решили проверить, способен ли он стать другом для мотоциклетных шин. Колесо питбайка имеет примерно тот же диаметр, что и велопокрышка, однако за счет более высокого профиля и большей ширины, оно требует значительного объема воздуха. Но наш испытуемый за какие-то 34 секунды набил заднюю покрышку питбайка до двух атмосфер. На накачку передней шины с 0 до 2 единиц ушло на десять секунд больше (дело в том, что переднее колесо в полтора раза больше заднего).

Можно однозначно сказать, что этот аккумуляторный велокомпрессор идеальное решение не только для «педальных коней», но и для мотоциклов или скутеров. Ведь в конце концов на двухколесной технике нет розетки на 12 Вольт, в которую можно было бы вставить электрический автомобильный компрессор, а если говорить о питбайках, то на многих из них нет не то что «прикуривателя», но и даже аккумулятора. Естественно, этот насос станет отличным подспорьем и в быту: накачать тот же футбольный мяч или подкачать шины в детской коляске с Berkut Specialist VL-1000 проще простого.

бездорожье, запчасти, аксессуары, байки, мототехника
26 сентября 2017
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