Как быстро и без усилий накачать колесо скутера и мотоцикла?

На шланге имеется механический манометр, благодаря которому вы можете не на ощупь определять степень накачки шин велосипеда, а что называется с помощью точного прибора. На конце шланга стоит фитинг под колесный клапан (в простонародье «сосок»). На самом деле фитинга там два, один накручен на другой: такая конструкция позволяет использовать компрессор для накачки шин с «сосками» разных стандартов.

Включается и выключается Berkut Specialist VL-1000 с помощью большой красной кнопки, «поселившейся», как мы уже сказали ранее, на торце насоса. Рядышком есть кнопка поменьше — она отвечает за работоспособность светодиодного фонарика. Зачем компрессору фонарь? Ну не скажите… Если необходимость в подкачке колеса возникла после захода солнца, встроенные светодиоды помогут вам быстро найти «сосок» и накрутить на него фитинг. Да и найти в темноте тот же колпачок от ниппеля или еще какую «потеряшку» с фонариком куда легче, чем без него.

Быстро ли накачивает Berkut Specialist велосипедную шину в 27-дюймовой размерности? Практически мгновенно. До ободьев спущенную велопокрышку этот аккумуляторный компрессор до двух «очков» надул за 13 секунд! В инструкции к этому «гаджету» сказано, что не рекомендуется за раз накачивать более двух колес размера до 28 дюймов, поскольку это может привести к перегреву насоса. А если колеса большего диаметра, то нужно делать перерыв после «надувательства» каждого колеса. Ну не знаю, накачав за считанные секунды два «двадцать седьмых» колеса насос по-прежнему был прохладной уличной температуры. К слову сказать, пользоваться насосом можно в диапазоне температур от минус 10 до плюс 45 по Цельсию.