Запчасти на автомобили Mitsubishi в России сильно подешевели

Фото: Mitsubishi
Российское представительство японской марки объявило о кардинальном снижении цен на комплектующие для автомобилей Mitsubishi. Некоторые детали подешевели аж на 90%.
Мирон Горин

Предложение распространяется более, чем на 2200 различных запасных частей. Правда, столь весомые дисконты действуют лишь до конца года.

Уверен, что наше предложение по снижению стоимости на оригинальные запчасти и недавнее снижение цен на техническое обслуживание не только позволит поддержать автовладельцев Mitsubishi, но и увеличит количество обращений в официальные дилерские центры, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» глава Mitsubishi в России Наоя Накамура.

Стоит напомнить, что не так давно об удешевлении прайсов насвои аксессуары и комплектующие в России также объявили Toyota, Nissan, Skoda и Ford.

Кроме того, все эти бренды регулярно проводят стимулирующие акции, предоставляющие довольно вкусные условия на покупку новых автомобилей.

дилеры, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
12 октября 2017
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