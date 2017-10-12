Запчасти на автомобили Mitsubishi в России сильно подешевели

Предложение распространяется более, чем на 2200 различных запасных частей. Правда, столь весомые дисконты действуют лишь до конца года.

Уверен, что наше предложение по снижению стоимости на оригинальные запчасти и недавнее снижение цен на техническое обслуживание не только позволит поддержать автовладельцев Mitsubishi, но и увеличит количество обращений в официальные дилерские центры, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» глава Mitsubishi в России Наоя Накамура.

Стоит напомнить, что не так давно об удешевлении прайсов насвои аксессуары и комплектующие в России также объявили Toyota, Nissan, Skoda и Ford.

Кроме того, все эти бренды регулярно проводят стимулирующие акции, предоставляющие довольно вкусные условия на покупку новых автомобилей.