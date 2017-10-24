Как следить за системой зажигания, чтобы мотор исправно заводился в мороз

И хотя система зажигания автомобиля эволюционировала, ее основные принципы работы не изменились. Для воспламенения горючей смеси от свечи зажигания требуется подать на нее высокое напряжение. Для этого нужны распределительные элементы и катушка зажигания — простые по своей конструкции компоненты, от эффективности и надежности которых, в особенности в холодное время года, зависит работа всей системы. Катушка зажигания генерирует высокое напряжение, необходимое для того, чтобы между электродами свечи зажигания проскочила искра и воспламенила горючую смесь. Катушка работает в условиях больших нагрузок, которые также возрастают при резком перепаде внешних температур. Далеко не все представленные в продаже катушки зажигания могут выдерживать такие нагрузки. И часто в межсезонье автомобилистам приходится менять катушку зажигания, а иногда и модуль управления двигателем (ECM). А ведь при соблюдении нетрудных правил обслуживания системы зажигания таких несвоевременных затрат можно избежать. Портал «Автовзгляд» подготовил список рекомендаций, придерживаясь которых можно эффективно подготовить систему зажигания к работе в холодное время года.

Главное правило — для обслуживания автомобиля использовать компоненты проверенных и авторитетных брендов. Важно также следить за состоянием системы зажигания. Порой ошибки в установке ее компонентов или повреждения в процессе их монтажа становятся причиной пропусков зажигания или преждевременного износа даже новых деталей.

Эксперты Delphi настоятельно не рекомендуют автомобилистам самостоятельно снимать колодку с катушки зажигания и разбирать катушку, а также царапать и ударять ее корпус. Не рекомендуется также распылять лакокрасочные материалы вблизи электрических коннекторов и устанавливать катушку или соединительные провода с нарушением рекомендаций по монтажу (например, подвешивать компоненты системы зажигания за провода). В противном случае не избежать поломок и дефектов в системе (например, короткое замыкание), из-за которых двигатель автомобиля может и вовсе не завестись.