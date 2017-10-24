Как следить за системой зажигания, чтобы мотор исправно заводился в мороз

Надежный пуск двигателя даже в условиях низких температур воздуха обеспечивает система зажигания. И для ее безотказной работы требуется регулярный уход.
Максим Строкер

И хотя система зажигания автомобиля эволюционировала, ее основные принципы работы не изменились. Для воспламенения горючей смеси от свечи зажигания требуется подать на нее высокое напряжение. Для этого нужны распределительные элементы и катушка зажигания — простые по своей конструкции компоненты, от эффективности и надежности которых, в особенности в холодное время года, зависит работа всей системы. Катушка зажигания генерирует высокое напряжение, необходимое для того, чтобы между электродами свечи зажигания проскочила искра и воспламенила горючую смесь. Катушка работает в условиях больших нагрузок, которые также возрастают при резком перепаде внешних температур. Далеко не все представленные в продаже катушки зажигания могут выдерживать такие нагрузки. И часто в межсезонье автомобилистам приходится менять катушку зажигания, а иногда и модуль управления двигателем (ECM). А ведь при соблюдении нетрудных правил обслуживания системы зажигания таких несвоевременных затрат можно избежать. Портал «Автовзгляд» подготовил список рекомендаций, придерживаясь которых можно эффективно подготовить систему зажигания к работе в холодное время года.

Главное правило — для обслуживания автомобиля использовать компоненты проверенных и авторитетных брендов. Важно также следить за состоянием системы зажигания. Порой ошибки в установке ее компонентов или повреждения в процессе их монтажа становятся причиной пропусков зажигания или преждевременного износа даже новых деталей.

Эксперты Delphi настоятельно не рекомендуют автомобилистам самостоятельно снимать колодку с катушки зажигания и разбирать катушку, а также царапать и ударять ее корпус. Не рекомендуется также распылять лакокрасочные материалы вблизи электрических коннекторов и устанавливать катушку или соединительные провода с нарушением рекомендаций по монтажу (например, подвешивать компоненты системы зажигания за провода). В противном случае не избежать поломок и дефектов в системе (например, короткое замыкание), из-за которых двигатель автомобиля может и вовсе не завестись.

Для обслуживания системы зажигания и ее ремонта лучше использовать компоненты одного производителя. Так, в ассортименте компонентов Delphi для системы зажигания автомобиля представлены крышки и роторы распределителя зажигания, клапаны рециркуляции отработавших газов, клапаны добавочного воздуха и регулировки подачи воздуха на холостом ходу, а также комплекты проводов зажигания и блоки зажигания. Продукцию Delphi можно приобрести в авторизированных технических центрах компании, в России компания открыла уже более 30 таких точек обслуживания. Покупка запчастей в этих техцентрах — самая надежная защита от подделок, а также способ обеспечить системе зажигания надежную работу. Так, например, катушки зажигания Delphi в зависимости от специфики их работы могут обслуживать до восьми свечей зажигания.

Многочисленные комплексные испытания, в том числе и термические испытания циклами продолжительностью 230 часов, доказывают, что катушки зажигания Delphi характеризуются высокой стойкостью к обугливанию и оплавлению. Достичь таких характеристик разработчикам Delphi удалось благодаря использованию специальной конструкции, которая обеспечивает повышенную эффективность передачи напряжения на свечу и снижает риск возникновения короткого замыкания в электрической цепи. Новые производственные технологии позволяют Delphi контролировать сохранение постоянной величины напряжения. При производстве катушек зажигания компания применяет высокопрочный материал, потому корпус катушки защищен от повреждений, которые могут отразиться на эффективности ее работы.

Delphi имеет большой опыт разработки и производства компонентов для первичной комплектации автомобилей. И этот опыт позволяет разработчикам проектировать и изготавливать компоненты и узлы, а также модульные системы для автомобилей большинства мировых автопроизводителей. Надежность и качество компонентов Delphi подтверждается многолетней совместной работой с крупнейшими автоконцернами, а также положительным опытом автомобилистов, для которых компания выпускает продукцию, не отличающуюся по качеству от оригинальных изделий.

24 октября 2017
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