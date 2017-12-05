Чем качественные инструменты для ремонта машины отличаются от «левака»

Представьте себе, что вы едете в путешествие на автомобиле и попадаете в ситуацию, когда ломается некачественный инструмент, с помощью которого вы даже проколотое колесо не открутите. В автосервисе та же история — поломка инструмента грозит затягиванием времени ремонта и последующими претензиями со стороны клиента. На что обращать внимание, покупая отвертки-головки-молотки, разобрался портал «АвтоВзгляд». Например, можно ли определять качество инструмента по стране производства?
Максим Строкер

— В целом, можно, — считает руководитель направления «Инструменты» компании AIRLINE Валерий Жаров. — Скажем, в Индии не используют сталь выше 35 сорта, потому инструмент их производства не самый лучший. В России, например, ГОСТ не позволяет использовать сорт стали ниже 40. С Китаем, как ни странно, проще. У производителей из Поднебесной есть доступ к качественному сырью, поэтому они сделают все, что им скажет заказчик. При виде страны производства «Китай» нужно ориентироваться на имидж бренда, а не страну производства — в Китае делают все, от дешевки до премиум-класса.

В целом же хороший дорогой инструмент отличается тем, что его можно обслуживать и восстанавливать. Дешевый, в случае выхода из строя, обычно просто выкидывается. С точки зрения экономической целесообразности право на жизнь имеют оба варианта, а вот для процесса ремонта допустим только второй. Ведь даже покупая молоток, казалось бы, самый простой из возможных инструментов, необходимо учитывать массу нюансов.

Молоток

В частности, у молотка есть несколько видов рукояток. Даже самая недорогая деревянная должна быть только из лиственных пород дерева, без дефектов и сучков. Причем сам материал рукоятки в первую очередь зависит от выполняемых работ. Деревянная рукоятка, например, хорошо гасит удар, поэтому профессиональные механики используют несколько видов молотков в зависимости от сферы применения. Но, как ни крути, чаще всего механики будут использовать молоток с рукояткой из композитных материалов, просто потому, что он более долговечен.

Отвертки

В первую очередь должна быть удобной рукоятка, чтобы при работе не уставала кисть, и был крепкий хват — это влияет на безопасность. Поэтому качественная отвертка имеет композитную двусоставную рукоятку со вставками из мягкого материала. Еще одна важная характеристика — масло- и бензостойкость. Нельзя, чтобы резина разбухала, разъедалась или разваливалась. Что касается самого жала, то оно должно быть с фосфатированным наконечником — это предотвращает коррозию.

Головки

Тут само собой, главным фактором является качество металла. Второй момент — рабочий профиль. В углах должны быть выемки, чтобы при нагрузке пятно контакта переносилось с ребра на грань. Это позволяет применять на крепеж больший момент без риска повреждения.

Съемник подшипников

На лапках такого устройства должна быть выштамповка CRV (хром-ванадиевая сталь). Правда беда заключается в том, что подобные сложные инструменты, на которые не применяется слишком сильные нагрузки, регулярно делают из более низкого сорта стали, выдавая его за хром-ванадиевую. Это обман, но рядовой пользователь проверить это не сможет. Только уже в ходе работы, когда лапки просто выгнуться.

Компания AIRLINE — один из лидеров данного сегмента — маркирует подобные инструменты маркировкой «45С», что ниже хром-ванадиевой стали, но зато это правда. Производитель заявляет, что этой марки стали достаточно для того, чтобы использовать этот съемник в профессиональных целях. Наиболее нагруженные детали съемника изготовлены из хром-молибденовой стали, которая прочнее обычной.

Наборы инструментов

При выборе наборов инструментов стоит помнить главное — цена не является гарантией ничего. Даже выбрав самый дорогой набор, есть все шансы купить товар среднего, а то и нижнего уровня. Есть именитые бренды, у которых заметную долю цены составляет маркетинговая политика. А производятся они на том же уровне, что и запчасти средней и даже нижней ценовой категории.

Сейчас основная борьба идет за то, чтобы предложить хорошее качество по оптимальной цене, за что, например, борется AIRLINE. Компания не может позволить себе делать некачественный товар, чтобы не потерять репутацию, и в то же время, не может поставить и большую наценку, потому что тогда будет сложно войти в устоявшийся рынок.

…Если же подводить итог, то можно сказать следующее. Сегодня рынок предоставляет выбор на любой вкус и кошелек. Исходя из своего опыта, можно однозначно сказать, что гнаться за дешевизной мы не советуем, но и переплачивать за именитый бренд тоже не стоит. Сейчас достаточно возможностей, чтобы выбрать лучший по качеству инструмент за оптимальные деньги.

5 декабря 2017
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