Чем качественные инструменты для ремонта машины отличаются от «левака»

— В целом, можно, — считает руководитель направления «Инструменты» компании AIRLINE Валерий Жаров. — Скажем, в Индии не используют сталь выше 35 сорта, потому инструмент их производства не самый лучший. В России, например, ГОСТ не позволяет использовать сорт стали ниже 40. С Китаем, как ни странно, проще. У производителей из Поднебесной есть доступ к качественному сырью, поэтому они сделают все, что им скажет заказчик. При виде страны производства «Китай» нужно ориентироваться на имидж бренда, а не страну производства — в Китае делают все, от дешевки до премиум-класса.

В целом же хороший дорогой инструмент отличается тем, что его можно обслуживать и восстанавливать. Дешевый, в случае выхода из строя, обычно просто выкидывается. С точки зрения экономической целесообразности право на жизнь имеют оба варианта, а вот для процесса ремонта допустим только второй. Ведь даже покупая молоток, казалось бы, самый простой из возможных инструментов, необходимо учитывать массу нюансов.

Молоток

В частности, у молотка есть несколько видов рукояток. Даже самая недорогая деревянная должна быть только из лиственных пород дерева, без дефектов и сучков. Причем сам материал рукоятки в первую очередь зависит от выполняемых работ. Деревянная рукоятка, например, хорошо гасит удар, поэтому профессиональные механики используют несколько видов молотков в зависимости от сферы применения. Но, как ни крути, чаще всего механики будут использовать молоток с рукояткой из композитных материалов, просто потому, что он более долговечен.