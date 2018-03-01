Запчасти на Mitsubishi ощутимо подешевели

В среднем цены на оригинальные детали снижены на 25%, а максимальная скидка на отдельные элементы достигает 50%. Предложение затронуло 2575 наименований комплектующих и действует с 28 февраля по 31 марта 2018 года.

— Регулярное снижение цен на запасные части не только призвано увеличить количество обращений в наши официальные дилерские центры, прежде всего, это проявление заботы и внимания к владельцам наших автомобилей, — отметил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

Напомним, что на грядущем Женевском моторшоу компания Mitsubishi покажет две новинки — концептуальный e-Evolution, которые впервые продемонстрируют в Европе, и гибридный Outlander 2019 модельного года. Кроме того, японцы привезут на выставку модели Eclipse Cross, ASX, Pajero, L200, Space Star и i-MiEV.