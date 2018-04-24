Какие импортные запчасти подделать труднее всего

Бренд Finwhale в этом году отмечает именно такой юбилей. В конце 90-х годов прошлого столетия Finwhale был одним из первых брендов, предложивших российским автовладельцам качественные автозапчасти. С тех пор многое изменилось и на российский рынок пришли сотни компаний, но Finwhale по прежнему занимает лидирующие позиции.

Напомним, что разработкой и производством автодеталей под брендом Finwhale, занимается немецкая компания Grunntech GmbH. На сегодняшний день, общее число в предлагаемом российским автовладельцам ассортименте насчитывается более 800 товарных единиц в 20 категориях. Ассортиментный портфель продукции торговой марки Finwhale продолжает постоянно расширяться как за счет ввода новых товарных категорий, так и благодаря постоянному росту количества наименований в уже существующих группах деталей. Компания поставляет в Россию автокомплектующие для машин как отечественных, так и иностранных марок, в том числе для Audi, Chery, Chevrolet, Citroёn, Daewoo, Datsun, Ford, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SEAT, Skoda, Suzuki, Ssang Yong, Toyota, Volkswagen, Volvo.