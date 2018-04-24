Какие импортные запчасти подделать труднее всего

Далеко не всякий поставщик автокомплектующих на российский рынок может похвастаться 20-летним опытом работы с отечественными клиентами.
Максим Строкер

Бренд Finwhale в этом году отмечает именно такой юбилей. В конце 90-х годов прошлого столетия Finwhale был одним из первых брендов, предложивших российским автовладельцам качественные автозапчасти. С тех пор многое изменилось и на российский рынок пришли сотни компаний, но Finwhale по прежнему занимает лидирующие позиции.

Напомним, что разработкой и производством автодеталей под брендом Finwhale, занимается немецкая компания Grunntech GmbH. На сегодняшний день, общее число в предлагаемом российским автовладельцам ассортименте насчитывается более 800 товарных единиц в 20 категориях. Ассортиментный портфель продукции торговой марки Finwhale продолжает постоянно расширяться как за счет ввода новых товарных категорий, так и благодаря постоянному росту количества наименований в уже существующих группах деталей. Компания поставляет в Россию автокомплектующие для машин как отечественных, так и иностранных марок, в том числе для Audi, Chery, Chevrolet, Citroёn, Daewoo, Datsun, Ford, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SEAT, Skoda, Suzuki, Ssang Yong, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Среди предлагаемых потребителю запчастей присутствуют амортизаторы, водяные насосы, высоковольтные провода, газовые упоры, наконечники рулевых тяг, крестовины карданного вала, ремни и ролики, подшипники ступицы, свечи зажигания, сцепление, термостаты, тормозные колодки, шаровые опоры, ШРУСы, фильтры масляные, топливные, воздушные, салонные, и прочие детали и расходные материалы. Для удобства клиентов на официальном сайте Finwhale работает онлайн-каталог по подбору запчастей.

За 20 лет на российском рынке автозапчасти под торговой маркой Finwhale зарекомендовали себя у автовладельцев как надежная и высококачественная продукция, поскольку в производстве компания использует высокотехнологичное оборудование и самые инновационные технологии. Немецкий бренд десятилетиями оттачивал производственные процессы и систему контроля качества, вкладывая в это огромные финансовые и человеческие ресурсы. Все этапы их производства сертифицированы в соответствии с международными стандартами качества по системам ISO 9001, TS 16949 и ISO 14001. Продукция Finwhale имеет все необходимые государственные сертификаты качества и безопасности.

Качественная и популярная продукция всегда искушает недобросовестных бизнесменов — так просто выпустить подделку и получить сверхприбыль. Однако подделать автозапчасти и расходники Finwhale очень непросто. Бренд, который уже 20 лет заботится о своих потребителях, сделал все возможное для максимальной защиты от подделок.

Все товары бренда имеют персональную защиту от подделки. Ее главным элементом является специальная защитная наклейка, присутствующая на упаковке любого товара Finwhale. Яркий красный дизайн защитной марки контрастирует с общей бело-сине-голубой цветовой гаммой упаковки и делает ее, помимо прочего, весьма заметной. Она гарантирует подлинность данного продукта, поскольку в эту марку-наклейку внедрена технология скрытого изображения, которое можно обнаружить только с помощью специального оптического «проверочного ключа». Покупателю достаточно попросить продавца-консультанта магазина, где приобретается деталь, навести таким ключом на контрольное поле марки. На настоящей наклейке при этом проявится скрытое изображение кита, как на логотипе Finwhale и значок «®». Кроме того, каждая наклейка имеет свой индивидуальный порядковый номер. Такая продвинутая технология защиты не имеет аналогов и разработана исключительно для продукции под торговой маркой Finwhale.

автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
24 апреля 2018
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