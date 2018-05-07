Новые автомобили LADA получат узбекские комплектующие

Хорошо это или плохо, но рестайлинговая версия LADA Granta получит фары головного света, изготовленные на совместном предприятии UZCHASYS. Более того: узбекский завод будет выпускать с десяток различных осветительных приборов для автомобилей LADA. В частности, подсветку номерного знака для Vesta.

Как сообщает сайт правительства Узбекистана, сборочная площадка оснащена по последнему слову техники с использованием наработок немецкой фирмы Genter Service и индийской Neolite. А уж как будет светить на тольяттинских авто произведенная здесь оптика, покажет время.

Кстати, недавно АВТОВАЗ рассказал порталу «АвтоВзгляд» о том, какой будет обновленная LADA Granta, и каких еще новинок ждать от компании уже этим летом — подробнее об этом можно прочитать тут.