«Автомеханика-2018»: фильтры из кокоса, нано-добавки к аккумуляторам, присадки для «гибридов»

Как оказалось, в этом году сроки проведения MIMS-2018 едва ли не вплотную сблизились с датами проведения всемирной и, соответственно, куда более масштабной по своей статусности и количеству участников выставкой «Аutomechanika-2018», которая традиционно проходит в немецком Франкфурте-на-Майне. Очевидно, что данное обстоятельство не могло не отразиться на составе экспонентов MIMS-2018. Часть из них, например, крупные компании Denso, NGK, ZF, Valeo, из экономических, видимо, соображений, предпочли Франкфурт российской столице.
Впрочем, их отсутствие никак не отразилось на массовости нынешнего российского «автомеханического» форума. Как нам сообщили в дирекции MIMS, по сравнению с прошлым годом выставка стала более представительной, количество ее участников заметно выросло, а всего же в Москву приехало более тысячи зарубежных и отечественных фирм и предприятий, «обслуживающих» автомобильный рынок. К слову, значительную часть экспозиций составили стенды зарубежных компаний, постоянно участвующих в MIMS, из которых особо стоит выделить такие всемирно известные бренды, как Delphi, Brembo, KYB, Dayсo. Многие при этом привезли для показа уникальные новинки и инновационные технологии.
Так, например, компания Dayсo, являющаяся мировым производителем и поставщиком высокотехнологичных автокомпонентов, представила сразу несколько оригинальных разработок. Среди них особое внимание привлекает такой элемент двигателя, как фрикционное колесо, особое натяжное устройство с торсионным штоком, которое позволяет сократить время прогрева мотора, уменьшить объем вредных выбросов и улучшить показатели расхода топлива.
Большой интерес посетителей стенда Dayсo вызовет линейка высокопроизводительных водяных насосов, а также новые приводные ремни и ремкомплекты ГРМ, изготовленные на основе усовершенствованной технологии High Tenacity. Благодаря использованию пленки ПТФЭ, разработчикам удалось существенно повысить стойкость ремней к износу.
Среди других автокомпонентов от Dayсo, которые заинтересуют многих автовладельцев и сервисменов, стоит отметить приводной ремень ГРМ в масляной ванне — Belt in OIL. Кстати, эта разработка уже успела получить ряд престижных международных наград в области технических достижений.
Одним из значимых разделов Automechanika Moscow традиционно являются экспозиции павильона №8, посвященные бортовым источникам питания. Учитывая тот факт, что доля гибридных и «старт-стопных» машин, а также электромобилей на рынке стабильно увеличивается, данная тематика приобретает все большую актуальность. В Москву съезжаются многие производители батарей (АКБ), а потому на их стендах есть, что посмотреть. Так, дистрибьюторы бренда Topla показали в рамках деловой программы несколько линеек обновленных батарей. Особое место среди них занимает серия Topla Тор, в которой реализованы инновационные технологии производства АКБ.
Например, в банках батарей Topla Тор применяют большее количество пластин, а также особую активную массу с нанокомпонентами, что обеспечивает повышение пускового тока на 30%. Испытания показали, что батареи Topla Тор имеют высокие пусковые характеристики даже при морозах ниже 30-и градусов. Данная линейка включает и АКБ из так называемой азиатской группы, параметры которых определяются японским стандартом JIS. Их ставят на японские, корейские и китайские машины, а таких авто в нашей стране миллионы.
Ряд уникальных новинок отмечен и среди конденсаторных пуско-зарядных устройств (ПЗУ). Напомним, что в таких источниках питания нет аккумуляторов, а вместо них применены конденсаторы сверхбольшой емкости (ионисторы). Конденсаторное ПЗУ позволяет запустить двигатель даже тогда, когда емкость штатной батареи, от которой оно «подпитывается», составляет всего 5—10%. Но как быть случаях, когда, на улице 40-градусный мороз, и аккумулятор в машине окончательно «сел»?
Выйти из подобной ситуации способна новая — гибридная — модификация конденсаторного ПЗУ c обозначением Berkut JSC-600 HYBRID. Это устройство оснащено компактной литий-ионной батарейкой, емкости которой вполне достаточно, чтобы зарядить встроенные конденсаторные элементы до пяти раз без участия АКБ автомобиля. Пусковой ток устройства составляет 600 А. Такие возможности гибридной новинки позволяют запустить замерзший двигатель объемом до 5,5 л даже при отсутствии в машине штатного аккумулятора. Отметим, что это гибридное конденсаторное ПЗУ совсем скоро поступит в продажу.
Касаясь тематических предпочтений посетителей MIMS-2018, можно сказать, что в числе наиболее популярных экспозиций — стенды с запчастями, маслами, фильтрами, автохимией, где, к слову, также оказалось немало новинок. Так, дистрибьюторы немецкой Liqui Moly представили сразу несколько оригинальных продуктов, среди которых стоит выделить НС-синтетическое моторное масло нового поколения Molygen New Generation DPF 5W-30, а также две присадки — очиститель катализатора Catalytic-System Clean для бензиновых моторов, а также Hybrid Additive, предназначенную для гибридных автомобилей.
О присадке Hybrid Additive стоит рассказать отдельно. Препарат по-своему уникален, так как на нашем рынке еще не было автохимии, специально разработанной для «гибридов». Напомним, что одна из главных проблем гибридных двигателей — изменение характеристик горючего из-за длительного нахождения в баке, что приводит к дефектам топливной системы. Так вот, присадка Hybrid Additive не только стабилизирует свойства бензина, но заодно очищает топливную систему и предотвращает образование в ней отложений. Кроме того, ее использование способствует уменьшению расхода топлива.
В сегменте расходных материалов любопытные новинки отмечены у дилеров фирмы Bosch, анонсировавших три типа салонных фильтров салона: стандартные, угольные и антиаллергенные (серия Filter+). Причем каждый из этих типов имеет свои «фишки». Так, стандартный фильтр состоит в том числе из волокон, генерирующих электростатический заряд. Благодаря этому воздух подвергается дополнительной — электростатический — фильтрации, задерживающей мелкие частицы пыли и пыльцу.
Свои особенности и у угольных фильтров. Каждый имеет дополнительный слой из кокосового угля, задерживающего не только мелкие частицы, но и неприятные запахи, споры и бактерии.
Что касается серии Filter+, то эти фильтры состоят из нескольких слоев. Так, для нейтрализации неприятных запахов и газов используется слой с активированным углем. Другой — ультратонкий — слой микрофибры не пропускает 99% мелких частиц диаметром до 2,5 мкм. На третьем слое со специальной молекулярной сетчатой структурой происходит нейтрализация аллергенов. А благодаря ионам серебра внутри еще одного антиаллергенного слоя происходит обеззараживание бактерий. Таким образом, многослойная система фильтрации гарантирует отменную чистоту воздуха в салоне автомобиля.
Говоря о других видах автомобильных «расходниках», представленных на «Автомеханике-2018», не будет лишним отметить продукцию TMD Friction, одного из мировых производителей фрикционных материалов и тормозных автокомпонентов. В этом году компания начала поставлять в Россию (пока только для легковых автомобилей) тормозные колодки и диски своей марки DON. Ассортимент продукции этого бренда охватывает большинство типов транспортных средств начиная от небольших автомобилей, таких как smart или FIAT 500, до микроавтобусов типа Citröen Jumpy или Opel Combo.
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители TMD Friction, товарная номенклатура DON содержит в общей сложности 600 наименований тормозных колодок, а перечень тормозных дисков охватывает 85% европейского автопарка. Вся эта номенклатура уже систематизирована в фирменном электронном каталоге, который будет доступен и российским дилерам компании.