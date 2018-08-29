«Автомеханика-2018»: фильтры из кокоса, нано-добавки к аккумуляторам, присадки для «гибридов»

Впрочем, их отсутствие никак не отразилось на массовости нынешнего российского «автомеханического» форума. Как нам сообщили в дирекции MIMS, по сравнению с прошлым годом выставка стала более представительной, количество ее участников заметно выросло, а всего же в Москву приехало более тысячи зарубежных и отечественных фирм и предприятий, «обслуживающих» автомобильный рынок. К слову, значительную часть экспозиций составили стенды зарубежных компаний, постоянно участвующих в MIMS, из которых особо стоит выделить такие всемирно известные бренды, как Delphi, Brembo, KYB, Dayсo. Многие при этом привезли для показа уникальные новинки и инновационные технологии.

Так, например, компания Dayсo, являющаяся мировым производителем и поставщиком высокотехнологичных автокомпонентов, представила сразу несколько оригинальных разработок. Среди них особое внимание привлекает такой элемент двигателя, как фрикционное колесо, особое натяжное устройство с торсионным штоком, которое позволяет сократить время прогрева мотора, уменьшить объем вредных выбросов и улучшить показатели расхода топлива.