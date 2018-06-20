Автобан в помощь: Geely Atlas прохватил по немецким дорогам

Превосходные германские магистрали, на многих из которых напрочь отсутствуют скоростные ограничения, стали естественным полигоном для проверки динамических характеристик «Атласа». И автомобиль сумел удивить. Пилоты, приноровившись к машине за тысячи пройденных километров, поставили здесь своеобразный рекорд, раскочегарив подопытных Geely Atlas до 180—200 км/ч (напомним, что мы путешествуем на авто, вооруженным 2,4-сильным «атмосферником» мощностью в 149 «лошадок»).

При этом чувствовалось, что автомобиль сохраняет изрядный запас мощности. Короче говоря, стало понятно, почему производитель не указывает в паспортных данных машины его максимальную скорость — чтобы отчаянные головы просто не пытались ставить рекорды (хотя как удержать доморощенных шумахеров, если шкала спидометра кроссовера провокационно заканчивается на отметке 240 км/ч).

И надо отметить, что быстрая езда никоим образом не сказалась на комфорте седоков. Благодаря точным настройкам очень энергоемкой подвески и рулевого управления, машина идет мягко и уверенно. Приятно, что даже в крутых виражах на больших скоростях Atlas не надо «ловить»: «баранка» имеет очень внятную обратную связь с водителем, точно — заметно наливаясь приятной тяжестью — реагируя на все действия рулевого. Тут можно, конечно, посетовать на чуть задумчивый «автомат»: его плавные переключения, безусловно, радуют, однако они настолько неторопливы, что к скоростным обгонам надо все же готовиться заранее.