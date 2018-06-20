Автобан в помощь: Geely Atlas прохватил по немецким дорогам

Амбициозный автопробег «На100ящий вызов» на новинке отечественного рынка Geely Atlas, взявший старт в китайском Сиане и имеющий своей конечной целью Туманный Альбион, с ветерком прохватил по КНР, лихо пересек Россию и, приятно удивив жителей Белоруссии, Литвы и Польши, выкатился на немецкие автобаны.
Михаил Ростарчук

Превосходные германские магистрали, на многих из которых напрочь отсутствуют скоростные ограничения, стали естественным полигоном для проверки динамических характеристик «Атласа». И автомобиль сумел удивить. Пилоты, приноровившись к машине за тысячи пройденных километров, поставили здесь своеобразный рекорд, раскочегарив подопытных Geely Atlas до 180—200 км/ч (напомним, что мы путешествуем на авто, вооруженным 2,4-сильным «атмосферником» мощностью в 149 «лошадок»).

При этом чувствовалось, что автомобиль сохраняет изрядный запас мощности. Короче говоря, стало понятно, почему производитель не указывает в паспортных данных машины его максимальную скорость — чтобы отчаянные головы просто не пытались ставить рекорды (хотя как удержать доморощенных шумахеров, если шкала спидометра кроссовера провокационно заканчивается на отметке 240 км/ч).

И надо отметить, что быстрая езда никоим образом не сказалась на комфорте седоков. Благодаря точным настройкам очень энергоемкой подвески и рулевого управления, машина идет мягко и уверенно. Приятно, что даже в крутых виражах на больших скоростях Atlas не надо «ловить»: «баранка» имеет очень внятную обратную связь с водителем, точно — заметно наливаясь приятной тяжестью — реагируя на все действия рулевого. Тут можно, конечно, посетовать на чуть задумчивый «автомат»: его плавные переключения, безусловно, радуют, однако они настолько неторопливы, что к скоростным обгонам надо все же готовиться заранее.

Зато в салоне — что при неторопливой езде в городских заторах, что при быстрой трассовой — царит тишина. Не мертвая, понятное дело, но повышать голос, разговаривая с пассажирами заднего дивана не приходится. Не донимают столь характерные для многих китайских авто разнообразные скрипы и «сверчки» — салон собран по-европейски тщательно, панели подогнаны плотно, пластик довольно мягкий и тактильно приятный. Весьма к месту тут и имитирующие алюминий пластиковые же серебристые вставки: при весьма умеренной цене (начальный прайс — от 1 029 000 рублей) авто смотрится на совсем другие деньги.

Единственное, на что жалуются пассажиры задних сидений, так это на отсутствие регулировок спинки по наклону (в дальнем путешествии — совершенно не лишняя опция). Хотя пространства для ног и головы здесь более, чем достаточно, а отсутствующий как класс тоннель в полу дает возможность разместить тут без малейшего дискомфорта и третьего человека.

А вот водителю в смысле посадки жаловаться вообще не на что. Его кресло плотное, грамотно спрофилированное, высокое. И если учесть, что рулевая колонка регулируется по вылету и наклону, удобно устроиться за штурвалом сможет гражданин любой комплекции.

Но вернемся на трассу. Здесь, кроме собственно ходовых испытаний, нас интересовала реакция избалованных немецких автолюбителей на еще не виданное ими транспортное средство. И вы удивитесь, но ее… не было!

Автомобиль настолько выверен в современных трендах автостроения (имея, как подчеркивают специалисты Geely, международный, а не типично китайский характер), что совершенно не выделяется в потоке, не режет глаз вычурностью или, наооборот, примитивностью форм.

Нет, на парковках отелей и ресторанов к нам подходили с расспросами особо заядлые автолюбители, увидевшие совершенно незнакомую им «тачку». И реакция таких знатоков, узнавших о происхождении SUV, была всегда одинаковой — глубочайшее изумление от прорыва, совершенного китайскими автостроителями.

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21 июня 2018
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