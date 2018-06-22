Завершился беспрецедентный автопробег Китай-Европа на кроссоверах Geely Atlas

После более чем месяца в пути колонна новых автомобилей Geely Atlas, в двигатели которых было залито масло Shell Helix Ultra, прибыла в Гудвуд для участия в заключительной церемонии тура «На100ящий вызов». Напомним, что автопробег стартовал 4 мая в китайском городе Сиань и покорил более 18 000 км дорог Азии и Европы, побывал в 58 городах 9 стран. Беспрецедентная акция прошла через 108 градусов долготы и три климатические зоны, продемонстрировав не только надежность и выносливость Geely Atlas, но и неоспоримые преимущества масел Shell Helix Ultra. Во время пробега автомобили Geely Atlas участвовали в танковых гонках в Подмосковье, прошли тесты в технологическом центре «Шелл» в Гамбурге, проехались по знаменитой спортивной трассе Нюрбургринг, а в Гудвуде участвовали в тест-драйве по бездорожью.

Заметим тут, что Geely и «Шелл» сотрудничают в области разработки моторных масел для двигателей автомобилей Geely с 2006 года. Совместная работа охватывает производство, сервис, спортивные мероприятия, зарубежные продажи. И вот сейчас, по окончании автопробега, Geely и «Шелл» подписали соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве, открывающее новые направления совместной работы, которая теперь не ограничивается областью моторных масел. Соглашение представляет собой дорожную карту взаимодействия двух компаний в научно-исследовательских разработках, выходе на новые рынки и увеличении рыночной доли, сотрудничестве в области автоспорта и социальных программ. Кроме того, Geely и «Шелл» будут сотрудничать в области цифровых технологий и новой энергии.