Завершился беспрецедентный автопробег Китай-Европа на кроссоверах Geely Atlas

В Гудвуде, известном британском центре автоспорта, завершился европейский тур автопробега «На100ящий вызов», прошедший под девизом «Geely выходит на мировой рынок при поддержке 'Шелл». После более чем месяца в пути колонна новых автомобилей Geely Atlas, в двигатели которых было залито масло Shell Helix Ultra, прибыла в Гудвуд для участия в заключительной церемонии тура «На100ящий вызов».
После более чем месяца в пути колонна новых автомобилей Geely Atlas, в двигатели которых было залито масло Shell Helix Ultra, прибыла в Гудвуд для участия в заключительной церемонии тура «На100ящий вызов». Напомним, что автопробег стартовал 4 мая в китайском городе Сиань и покорил более 18 000 км дорог Азии и Европы, побывал в 58 городах 9 стран. Беспрецедентная акция прошла через 108 градусов долготы и три климатические зоны, продемонстрировав не только надежность и выносливость Geely Atlas, но и неоспоримые преимущества масел Shell Helix Ultra. Во время пробега автомобили Geely Atlas участвовали в танковых гонках в Подмосковье, прошли тесты в технологическом центре «Шелл» в Гамбурге, проехались по знаменитой спортивной трассе Нюрбургринг, а в Гудвуде участвовали в тест-драйве по бездорожью.
Заметим тут, что Geely и «Шелл» сотрудничают в области разработки моторных масел для двигателей автомобилей Geely с 2006 года. Совместная работа охватывает производство, сервис, спортивные мероприятия, зарубежные продажи. И вот сейчас, по окончании автопробега, Geely и «Шелл» подписали соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве, открывающее новые направления совместной работы, которая теперь не ограничивается областью моторных масел. Соглашение представляет собой дорожную карту взаимодействия двух компаний в научно-исследовательских разработках, выходе на новые рынки и увеличении рыночной доли, сотрудничестве в области автоспорта и социальных программ. Кроме того, Geely и «Шелл» будут сотрудничать в области цифровых технологий и новой энергии.
Еще одной новостью дня стало намерение Geely открыть в 2018 г. дизайн-студию в Великобритании для развития марки Lotus, а также новый исследовательский центр в Европе — пятый по счету. В настоящее время в компании Geely работают более 15 тыс. инженеров из более 40 стран. Успешное завершение автопробега и подписание соглашения о сотрудничестве еще раз подтверждает активное развитие Geely на мировом автомобильном рынке и ее успешное движение к поставленной цели — стать одним из десяти глобальных лидеров автомобильной промышленности.
Президент и исполнительный директор Geely Auto Ань Цунхуэй отметил, что «Geely Auto сотрудничает с „Шелл“ на протяжении последних 11 лет. Сотрудничество открыло новые возможности для продвижения бренда Geely на автомобильном рынке. Мы надеемся, что укрепление партнерства будет способствовать реализации нашей „Стратегии 2020“, предполагающей производство и продажи двух миллионов автомобилей в год. Уверен, это сотрудничество поможет нам стать лидирующим брендом в области новой энергетики в рамках инициативы Blue Geelу и будет способствовать становлению нашей компании как центра перспективных технологий, разрабатываемых совместно с партнерами».
Мы же возвращаемся в Россию, где уже скоро не без удовольствия протестируем кроссовер Geely Atlas с новым турбированным мотором. А пока говорим: Лондон, гудбай!