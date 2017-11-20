От трех до двенадцати: как правильно выбрать детское автомобильное кресло

Что касается удобства и комфорта детей, то, по их же мнению, оно уступило победителю 0,05 балла только из-за отсутствия такой необязательной, но приятной опции, как встроенные наушники. И еще 0,05 сняла взрослая часть жюри за излишний вес претендента на «золото». И если на девчачьи придирки старшие товарищи и могли закрыть глаза (как закрыли на то, что обивка кресла, легко снимаясь, с большим трудом встает на место, хотя и хорошо чистится от разных неожиданностей без, так сказать, демонтажа), то «ожирения» испытуемого ему не простил никто. 10 кг, согласитесь, явный перебор, особенно если представить, что по каким-то причинам волочь его до машины или домой придется одной мамаше (хотя при стационарной установке на весь период использования это, возможно, и не станет большой проблемой). В остальном же, это практически идеальный инструмент для сохранения детских жизней в случае даже серьезных ДТП.
Даже если не знать о том, что это кресло прошло все мыслимые и немыслимые краш-тесты, в том числе и в такой серьезной структуре как ADAC, один взгляд на него вселяет в родительские сердца уверенность в завтрашнем дне. Мощнейшая боковая защита. Форма сиденья, исключающая даже намек на подныривание под ремень безопасности. Как скала крепкие, но при этом удобные и эргономичные подлокотники с мягкой обивкой даже при сильном боковом ударе не дадут ребенку «выпасть из седла» и одновременно защитят таз. С автомобильной системой Isofix этот Concord интегрируется с помощью фирменного крепления Twinfix, составляющего с креслом единое монолитное целое. При этом никаких усилий прикладывать не надо: нажал кнопочку — и дело сделано.