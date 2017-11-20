От трех до двенадцати: как правильно выбрать детское автомобильное кресло

Как ни крути, но каждый раз, перевозя ребенка в машине, мы подвергаем его серьезной, если не сказать — смертельной, опасности. Просто потому, что даже самый незначительный с точки зрения взрослого человека дорожный инцидент (будь то резкое торможение или легкое столкновение по касательной с другим транспортным средством, или иным каким препятствием) может оставить малыша калекой, а то и убить его. И родители, которые этого не понимают, дальше тест портала «АвтоВзгляд», в результате которого мы определим лучшие детские автокресла, могут не читать, бустер им в глотку.
Ефим Розкин

А остальным папам-мамам (возраст детей от 3-х до 12-и лет, вес — до 36 кг) сразу скажем, что в нашем испытании принимали участие не непонятные, но бюджетные поделки неизвестных умельцев, никем и никак не сертифицированные, а исключительно изделия от известных российских и иностранных производителей, присутствующих на рынке не один год.

Все побывавшие в наших руках автокресла соответствуют принятым в цивилизованном мире правилам (включая ЕЭК ООН №44−04) и стандартам, и в своем подавляющем большинстве прошли испытания (лабораторные и полевые) на безопасность в отечественных или зарубежных аккредитованных технических лабораториях.

Иными словами, сомневаться в их способности надежно защитить ребенка в случае той или иной аварии у нас нет.

Фото today.com

Поэтому эксперты портала «АвтоВзгляд» проводили не краш-тесты, но тесты потребительские, в ходе которых выясняли, насколько удобно и комфортно то или иное автокресло для ребенка (где жмет-давит, ограничивает обзор, натирает попу); универсально ли оно в смысле установки в разных машинах; насколько легко переносится, монтируется и демонтируется, моется. И, разумеется, насколько соотносится цена устройства (а хорошие детские автокресла априори недешевы) с перечисленными и иными параметрами. Разобраться со всем этим хозяйством нам помогали девочки 7-и (18 кг) и 11-и (34 кг) лет от роду, ростом 1 м 20 см и 1 м 50 см соответственно. Которые, отметим сразу, в ходе испытаний не пострадали.

Оговоримся, что два из восьми взятых на тест кресла имеют более широкий «радиус действия» — в них можно возить и детей от 9-месяцев.

ЭКОНОМИМ НА ISOFIX

Если говорить о бюджетном сегменте автокресел в возрастной категории пользователей от трех до двенадцати лет, то, на наш взгляд, неплохим вариантом для небогатых или просто экономных россиян может стать предложение от российского бренда «Спасатель».

Из явных для родителей плюсов модели «Универсал» (цена — 3000 рублей) можно отметить ее приемлемый вес (5,5 кг), компактность (легко войдет в дверной проем любой машины), довольно просто снимающиеся для стирки чехлы и удобство переноски.

Фото avtovzglyad.ru

Ну и, разумеется, простоту установки. Последнее обстоятельство, правда, одновременно является и недостатком, поскольку кресло фиксируется в машине только штатным автомобильным ремнем — система Isofix за такие деньги не предусмотрена — минус 1 балл (хотя, по мнению производителя, отсутствие Isofix не является недостатком, а в сегменте «эконом» это скорее преимущество, поскольку в бюджетных и сильно подержанных авто нет скоб для крепления). Зато габариты изделия устроят многодетную семью — три кресла легко встанут в ряд на заднем сиденье практически любого автомобиля С-класса.

Что же касается удобства детей, то обе девочки устроились в этом «Спасателе» без проблем, но минут через сорок стали жаловаться на жесткую спинку. При этом младшей из них подголовник, несмотря на широкий диапазон регулировки (фиксируется в 6-и положениях, а спинка регулируется ремнями по высоте), мешал смотреть в окно, а старшей, по ее выражению, «отдавил все уши» — минус 1 балл. А вашего корреспондента насторожило отсутствие ярко выраженной боковой защиты (хотя она, разумеется, есть). Зато его жена с уверенностью профессиональной домохозяйки похвалила ткань обивки — проблем с чисткой, по ее словам, не возникнет ни малейших.

Все тоже самое можно сказать и про другую модель бренда — «Спасатель Плюс» за 3500 «деревянных». С той только разницей, что в нее уже можно помещать девятимесячного человечка и боковая защита тут уже ярко выраженна.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

При этом малыша будет удерживать встроенный 5-точечный ремень, хотя само кресло по-прежнему крепится к дивану авто только штатными ремнями безопасности. Удобно, что когда подросшему подросшему чаду начнет явно мешать фиксатор встроенного ремня, расположенный между ног, то вкладыш с пятиточечным ремнем легко можно вынуть, благодаря ременной системе и тогда кресло можно использовать до последнего, как и описанную выше модель «Универсал».

И если оценивать «Спасателей» по 10-бальной системе, то свои 8 баллов они точно берут.

ЭСТЕТИКА ЭКОКОЖИ

Но если вас по-прежнему интересуют предложения бюджетного сегмента, можно присмотреться к изделию под названием Mustang от бренда Happy Baby за 7000 рублей. Если, конечно, вас не смущают товары для детей, произведенные в Китае. К явным его плюсам можно отнести шикарный внешний вид — обивка выполнена из очень качественного — «дышащего» — кожзама, которую изготовитель называет «экокожей». Изучив его, член нашего жюри, чаще всего занимающаяся стиркой-уборкой, авторитетно заявила, что проблем с чисткой этого весьма, на ее взгляд, эстетичного изделия явно не возникнет. Да и снимается обивка элементарно, и на место возвращается очень легко.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Остались довольны автокреслом и дети. Точнее, младшая из девочек, поскольку для старшей оно оказалось сильно мало. Так что покупая это кресло нужно быть готовым к тому, что в нем точно будет удобно одетому в верхнюю ребенку от 9-и месяцев и лет до 8-и.

По крайней мере, моя довольно мелкая для своего возраста дочь «вошла» в устройство почти впритык. Причем для этого регулировочные настройки пришлось выставить на максимальную ширину. Да и 5-точечные ремни безопасности, на вид очень надежно интегрированные в «девайс», довольно коротки. Так, на худенькой семилетней девочке без верхней одежды они еще застегивались, а вот стоило ей надеть теплую осеннюю куртку, стали ощутимо поджимать. И поскольку производитель, допуская срок службы устройства до достижения его хозяином 12-и лет несколько лукавит, мы сняли с итоговой оценки 1 балл.

И еще один — за отсутствие системы Isofix. Хотя нужно отметить, что штатными автомобильными ремнями это кресло крепится весьма надежно. То есть в целом, учитывая бюджетность устройства, его даже можно рекомендовать к покупке. Правда, тут надо иметь в виду, что одна мама с ним справится с трудом — 11 кг «живого веса» это все-таки не футнт изюма переносить с места на место. За это мы лишили испытуемого еще 0,5 балла.

Младшему же из наших экспертов путешествовать в «Мустанге» понравилось: девочка отметила мягкость материалов и доброжелательность как подголовника, так и боковых элементов защиты. Правда посетовала, что ей не хватает подлокотников, действительно отсутствующих здесь как класс. И это упущение весьма значительно, причем не только и не столько с точки зрения комфортности езды. В автокреслах подлокотники выполняют еще и функцию защиты тазобедренного отдела. Так что по совокупности претензий этот участник теста лишился еще одного очка, подойдя к финишу с общей оценкой в 7,5 балла.

И ЖМЕТ, И ДАВИТ

С изделием немецкой фирмы Britax Romer под названием Kidfix XP дела поначалу пошли очень хорошо — широкие сиденье и спинка даже визуально обещали будущему пассажиру комфорт и уют в пути. Ан нет!

11-летняя принцесса, как ни пытались мы зафиксировать подголовник в одном из 11 положений, толком поместится в кресле не смогла. Что, в принципе, понятно, если учесть, что оно подходит детям с максимальным ростом в 144 см — на 6 меньше, чем у тестировщицы. Однако чуть позже она непринужденно и уютно глазела по сторонам из корейского аналога, так же на ее длину не рассчитанного. Так что 1-го балла этот «немец» лишился с ходу.

А второй потерял, когда 7-летняя наследница папиных капиталов заявила, что ей очень неудобно обходится без подлокотников. И действительно: производитель по непонятным причинам избавился от этого элемента кардинально, а оставшиеся от них «направляющие для маршрутизации ремня безопасности» ничего, кроме дискомфорта юным пассажирам не доставляют.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Но больше всего мою дочь расстроила так называемая система безопасности XP-PAD, обеспечивающая, как утверждает производитель «равномерное распределение ударной нагрузки и дополнительную защиту шеи ребенка при лобовом столкновении, поглощая до 30% энергии удара». Речь идет о накладке на ремень безопасности из высокотехнологичной ударопоглощающей пены, торчащей из подголовника, через которую пропускается штатные ремень безопасности.

И она, скорее всего, действительно выполняет возложенные на нее обязанности. Дав вот беда: расположена столь неудачно, что как ни регулируй подголовник, XP-PAD доставляет ребенку явные неудобства. Наказание за столь «удачное» конструкторское решение первоклассница приняла жесткое — минус 2 балла.

И еще на 0,5 балла устройство «попало» за сомнительный по мнению мамы дизайн и какую-то «слишком синтетическую» обивку, которую «даже мыть неприятно». Хотя представители марки утверждают, что фирма применяет в производстве самые строгие внутренние стандарты химических и механических испытаний тканей и других компонентов. Эти стандарты еще более жесткие, чем многие нормативные рекомендации для европейских производителей детских автокресел. При этом, подчеркивают в компании, использование синтетических материалов обеспечивает практичность и долговечность. Тем не менее мы приняли такое решение с точки зрения комфорта «общения» с материалом.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

И еще справедливости ради отметим, что система Isofix здесь внушает доверие и кресло очень просто устанавливать в машину и снимать (это можно делать и с помощью штатных ремней безопасности).

И учитывая, что за все перечисленные удовольствия производитель просит приличные 13 990 рублей, итоговая оценка его, наверное, расстроит — 5,5 балла. Тем не менее, они вполне справедливы, особенно если учесть, что абсолютно за те же деньги можно купить изделие совершенно иного уровня комфорта.

ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ, СЭР?

Например, модель Transcend от английской Joie. Нет, и с нее мы разом снимем 1 балл за не очень точную информацию — на наш взгляд, 11-и летний ребенок с ростом более 140 см и весом более 30 кг здесь с комфортом не разместится. Но зато дети от 9-и месяцев и до 7-и лет с большой долей вероятности будут чувствовать себя более, чем комфортно.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

При этом, как отметила наша эстетствующая домохозяйка, «автокресло, не поражающее изысканностью дизайна, здорово привлекает иным — какой-то домашностью, как бы сообщая своему владельцу, что все будет хорошо. От него так и веет покоем, тем непередаваемым ощущением незыблемости бытия, что порой сообщает уставшему путнику старинный, но крепкий и ухоженный английский особняк, в котором по утрам столетиями едят овсянку, а в пять вечера пьют чай».

Что ж, простим женщине столь эмоциональную оценку вполне себе обыденного предмета автомобильного обихода, хотя и на чувственном уровне она смогла ухватить главное. Кресло действительно производит впечатление очень надежного защитника детского здоровья. Мужской части нашего экспертного совета пришлась по душе усиленная металлом рама изделия и то, как реализована здесь система Isofix (фирменное название — Joie Isosafe). Пожалуй, это одно из немногих, побывавших на нашем тесте кресел, установить которое в машину оказалось проще всего, как и снять.

Хотя, в принципе, его можно надежно крепить и штатным ремнем безопасности (для установки в авто с 3-точечным ремнем безопасности предусмотрен двойной замок). Пришлись по душе и габариты: довольно пухлое на вид устройство проскальзывало в дверные проемы участвовавших в испытаниях машин (Opel Astra и LADA Vesta) без малейших усилий со стороны тестировщиков, занимая на задних диванах ровно одно посадочное место.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Мощные подголовник и боковая защита (особо щепетильные к вопросам безопасности родители даже могут самостоятельно повышать ее уровень, активируя расположенные в районе шеи ребенка с внешней стороны кресла специальные демпфирующие элементы) даже на вид кажутся мягкими, что подтвердила после очередной поездки и наша юная испытательница. Она, кстати сказать, с удовольствием повозилась с настройками кресла под себя, регулируя не только высоту подголовника и ширину «крыльев» боковой защиты, но и сидушку, глубина которой может варьироваться в 3-х позициях.

Из приятных мелочей жизни стоит отметить «зачетный» вес кресла в 7,8 кг, отделения для хранения всякой мелочевки и элементарно снимающуюся для стирки и столь же просто одевающуюся обивку.

Одним словом — 9 баллов и никаких гвоздей!

ДЕЛО В РЕМНЯХ

Столь же приятное впечатление на всю семью «креслоиспытателей» произвело изделие Xena Junior корейской компании Ducle за 11 900 рублей.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Девочки, еще не зная, что оставил им на закуску папочка, едва не повздорили из-за него: каждая хотела вернуться с дачи в Москву именно в нем. И младшая выразила свое желание просто: «Тут попе очень удобно»! А дело в том, что обивка сиденья кресла оснащена системой вентиляции, регулирующая циркуляцию воздуха, что при тактильном с ней контакте ощущается как подушка из гречихи, если вы понимаете, о чем я говорю.

Понравились девицам и мягкий подголовник, регулирующийся в 8-и позициях, и столь же нежно обнимающая их плечики боковая защита (ширина в плечах так же регулируется). Правда, привыкнув в предыдущих образцах к подлокотникам, обтянутым хоть какой-то материей, они немножко покапризничали на тему голых пластиковых у Xena Junior. Что, впрочем, не помешало ни одной из них сладко засыпать в «корейце» (хотя старшая на 5 см его и переросла — рекомендованные производителем рост ребенка не должен превышать 145 см)…

Их мать, понятное дело, оценила способность обивки быстро сниматься и очищаться — в этих дисциплинах кресло получило «отлично» и «хорошо».

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

А вот озабоченного проблемами безопасности папашу несколько смутило решение «изофиксовского» крепления. Нет, сами зажимы кресла «вгрызаются» в скобы Isofix автомобиля легко и просто (и столь же легко отсоединяются). Однако они не жестко интегрированы в сиденье, а прикреплены к нему ремнями (хотя более чем уверен, что и прикреплены надежно, и ремни крепкие). Так что даже несмотря на то, что кресло можно крепить к дивану и штатным автомобильным ремнем, изделие от корейской Ducle получает 9 баллов. Впрочем, максимальную оценку оно не получает и потому, что пусть и не массивные, но довольно большие «уши» боковой защиты довольно неудобно протискивать в модели авто с небольшими дверными проемами (хотя если кресло стационарно устанавливается в авто на длительный период, минусом этот нюанс можно и не считать).

ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ

Сразу скажем, что автокресло Transformer XT от германской фирмы Concord, практически на равных конкурирующей в Европе с другим не менее именитым германским производителем Recaro, чуть было не стало абсолютным лидером в этом «кресельном» марафоне. И тем не менее, заработав 9,9 балла, осталось на второй строчке рейтинга. Но обо всем по порядку.

Что касается удобства и комфорта детей, то, по их же мнению, оно уступило победителю 0,05 балла только из-за отсутствия такой необязательной, но приятной опции, как встроенные наушники. И еще 0,05 сняла взрослая часть жюри за излишний вес претендента на «золото». И если на девчачьи придирки старшие товарищи и могли закрыть глаза (как закрыли на то, что обивка кресла, легко снимаясь, с большим трудом встает на место, хотя и хорошо чистится от разных неожиданностей без, так сказать, демонтажа), то «ожирения» испытуемого ему не простил никто. 10 кг, согласитесь, явный перебор, особенно если представить, что по каким-то причинам волочь его до машины или домой придется одной мамаше (хотя при стационарной установке на весь период использования это, возможно, и не станет большой проблемой). В остальном же, это практически идеальный инструмент для сохранения детских жизней в случае даже серьезных ДТП.

Даже если не знать о том, что это кресло прошло все мыслимые и немыслимые краш-тесты, в том числе и в такой серьезной структуре как ADAC, один взгляд на него вселяет в родительские сердца уверенность в завтрашнем дне. Мощнейшая боковая защита. Форма сиденья, исключающая даже намек на подныривание под ремень безопасности. Как скала крепкие, но при этом удобные и эргономичные подлокотники с мягкой обивкой даже при сильном боковом ударе не дадут ребенку «выпасть из седла» и одновременно защитят таз. С автомобильной системой Isofix этот Concord интегрируется с помощью фирменного крепления Twinfix, составляющего с креслом единое монолитное целое. При этом никаких усилий прикладывать не надо: нажал кнопочку — и дело сделано.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Полностью «автоматизировано» и управление настройками. Одной кнопкой регулируется как высота подголовника, так и высота, и ширина боковых защитных элементов. Другая кнопка отвечает за плавный наклон сиденья в удобное ребенку положение. И даже направляющая штатного автомобильного ремня безопасности, которым устройство очень надежно фиксируется на сиденье, если в машине отсутствует Isofix, открывается все тем же нажатием кнопки. Дас ист фантастиш, ей Богу, и всего за 19 990 рублей!

Девочки же в своем вердикте были по-немецки коротки и конкретны: удобнее этого кресла на нашем тесте не было. И позже изменили свое мнение, как и итоговый балл, только из вечной женской погони за dolce vita…

НИКАКИХ ДЕНЕГ НЕ ЖАЛКО

И вот он, благодаря их стараниям, безусловный, хотя и вполне предсказуемый победитель нашего теста — модель Monza Nova 2 Seatfix за 19 800 рублей от известнейшего мирового производителя автомобильных сидений немецкой компании Recaro.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Любопытно, что внешне Monza Nova не производит неизгладимого впечатления и если чем и отличается от российских «Спасателей», так это очень мощной боковой защитой, что в смысле установки в машине можно посчитать и минусом — устройство будет явно стеснять третьего пассажира заднего дивана. Зато наши юные испытатели, по очереди «примерив» это автокресло, в один голос заявили, забыв о недавнем фаворите, что так уютно и удобно они не чувствовали себя ни в одном другом.

Юным леди пришлись по душе и комфортные подлокотники, и мягкая обивка, и диапазоны регулировки подголовника (их 11, а при помощи специальной «груши» можно регулировать мягкость подушки). При этом массивные боковины, что интересно, совершенно не мешали девочкам любоваться пролетающими за окнами пейзажами — вот они, чудеса эргономичности.

Понятное дело, что особый восторг вызвали встроенные в подголовник динамики: через уже имеющийся в кресле провод они подключаются к смартфону с музыкой-сказками напрямую или через автомобильный AUX-разъем — ребенок в автономном режиме наслаждается своими композициями (при этом его голова зафиксирована в безопасном положении), а родители на родители на передних сиденьях — своими.

И что касается родителей. Папа в лице автора этих строк остался доволен как малым весом (6,5 кг), так и легкостью крепления автокресла с помощью системы Isofix (кресло так же может фиксироваться исключительно с помощью штатного автомобильного ремня), но несколько расстроился слишком тугими фиксаторами: чтобы отсоединить устройство от автомобиля требуются значительные усилия.

А вот мама была в восторге от «дышащей» обивки. При этом она не преминула «случайно» капнуть на нее купленным в придорожной кафешке кофе и с видимым удовольствием быстро справилась с удалением потеков с помощью пары влажных салфеток: «И стирать не надо, хотя чехлы снимаются легко», — заявила она с довольным видом.

Одним словом, 10 баллов без дальнейших комментариев.

Фото avtovzglyad.ru

ИТОГИ ТЕСТА

А подводя итоги этотго теста можно сказать, что победителей здесь, на самом деле, несколько. И если в бюджетном сегменте выбор редакции очевиден — это Mustang от Happy Baby, то в среднем и премиальном ценовых сегментах все не так однозначно.

Жюри пришлось сильно помучиться, прежде чем взять на себя смелость рекомендовать потребителю кресло Transcend от Joie. Хотя, если честно, тут все дело во вкусовых предпочтениях покупателя. Вполне возможно, что корейский участник наших испытаний многих заинтересует больше.

А вот выбором редакции в нише дорогих устройств оказался не победитель «состязания», а его прямой конкурент — Transformer от Concord.

Но, как всегда, окончательный выбор остается за вами.

ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
20 ноября 2017
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