От трех до двенадцати: как правильно выбрать детское автомобильное кресло

А остальным папам-мамам (возраст детей от 3-х до 12-и лет, вес — до 36 кг) сразу скажем, что в нашем испытании принимали участие не непонятные, но бюджетные поделки неизвестных умельцев, никем и никак не сертифицированные, а исключительно изделия от известных российских и иностранных производителей, присутствующих на рынке не один год.

Все побывавшие в наших руках автокресла соответствуют принятым в цивилизованном мире правилам (включая ЕЭК ООН №44−04) и стандартам, и в своем подавляющем большинстве прошли испытания (лабораторные и полевые) на безопасность в отечественных или зарубежных аккредитованных технических лабораториях.

Иными словами, сомневаться в их способности надежно защитить ребенка в случае той или иной аварии у нас нет.