Сбившая «пьяного мальчика» женщина решила засудить его родителей

Фото: Сергей Иванов
Несмотря на общественный резонанс, обещания высокопоставленных чиновников в МВД и депутатов Госдумы в проведении объективного расследования шокирующего ДТП с участием «пьяного мальчика» в Балашихе, виновница аварии фактически избежала ответственности. А теперь с ее подачи может пострадать отец убитого ребенка.
Мирон Горин

Суд приговорил Ольгу Алисову лишь к трем годам колонии-поселения и уже меньше, чем через год она выйдет на свободу. Именно в такой срок оценил судья Владимир Шекун жизнь шестилетнего мальчика Алеши Шимко, который погиб под колесами иномарки под управлением жены одного из представителей криминальных структур подмосковного Железнодорожного. Хотя максимальное наказание за преступление, совершенное по ч.3 ст.264 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Уж если фальшивая экспертиза с якобы найденной в крови малыша «лошадиной» долей алкоголя не повлияла на судью, то вряд ли на сей факт обратят внимание работники колонии-поселения при подписании очередной бумаги на условно-досрочное освобождение. Про то, что подсудимая неоднократно меняла показания и даже пыталась обвинить в гибели ребенка его собственного дедушку, вспоминать не хочется и вовсе.

Фото: Геннадий Черкасов

То есть очень похоже, что за гражданкой Алисовой, которую не раз обвиняли в сговоре со следователем и врачом-экспертом, а также в связях с преступным сообществом и косвенном влиянии на руководителей местного МВД, стоят серьезные и влиятельные люди. Иначе как объяснить тот факт, что при всех перечисленных выше обстоятельствах подсудимую практически выпустили на свободу, а ее защита сейчас подготовила иск к потерпевшей стороне.

Да-да, мы не опечатались, а у вас не пропало зрение — с отца погибшего ребенка Алисова намерена стрясти 10 000 000 рублей за то, что он якобы публично ее оклеветал. Иными словами, Роман Шимко опозорил честь и достоинство убийцы своего сына, распространив информацию о ее принадлежности к криминальным структурам и употреблении наркотических веществ. Более того: защита осужденной обвиняет родителя в том, что с его подачи на электронную почту адвоката приходят письма с откровенными угрозами. Во всяком случае, об этом адвокат Куракина сообщила «Газете.ру».

Фото: Сергей Иванов

С учетом того, как это дело завершилось, а точнее сказать, еще не завершилось, будет совсем не удивительно, если суд действительно обяжет папу Алеши Шимко выплатить обвиняемой, а по совместительству пострадавшей Ольге Алисивой кругленькую сумму.

Кстати говоря, 10 000 000 рублей отец ребенка просил взыскать с подсудимой, однако суд требование удовлетворил частично, обязав выплатить лишь 2 500 000 в качестве компенсации морального вреда и 61 500 рублей — за расходы, понесенные потерпевшей стороной на организацию похорон ребенка. Вырученные деньги родители обещали потратить на благотворительные цели. Вот только материальная помощь, возможно, вскоре им понадобится самим.

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28 ноября 2017
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