Сбившая «пьяного мальчика» женщина решила засудить его родителей

Суд приговорил Ольгу Алисову лишь к трем годам колонии-поселения и уже меньше, чем через год она выйдет на свободу. Именно в такой срок оценил судья Владимир Шекун жизнь шестилетнего мальчика Алеши Шимко, который погиб под колесами иномарки под управлением жены одного из представителей криминальных структур подмосковного Железнодорожного. Хотя максимальное наказание за преступление, совершенное по ч.3 ст.264 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Уж если фальшивая экспертиза с якобы найденной в крови малыша «лошадиной» долей алкоголя не повлияла на судью, то вряд ли на сей факт обратят внимание работники колонии-поселения при подписании очередной бумаги на условно-досрочное освобождение. Про то, что подсудимая неоднократно меняла показания и даже пыталась обвинить в гибели ребенка его собственного дедушку, вспоминать не хочется и вовсе.