Уйти и не вернуться: почему не стоит ходить в туалет на обочине

Фото avtovzglyad.ru
Да, скажу я вам: путешествовать на Jeep Grand Cherokee, как ни банально это звучит, одно удовольствие. Хотя бы потому, что автомобиль обладает отменнейшей эргономикой и проведя за рулем не одну сотню километров, не пропадает ощущение, что отдыхаешь на уютном домашнем диване перед телевизором, смотря передачу про дальнее автопутешествие.
Дмитрий Зленко

А уж пассажирам, особенно тем, что уютно устроились на роскошном заднем диване с регулировкой каждого посадочного места по углу наклона спинки, вообще можно позавидовать. Ведь для того, чтобы сделать любую, даже самую дальнюю поездку, незаметной, в спинки передних кресел встроены откидывающиеся жк-мониторы, на которые можно воспроизводить записи с Blu-ray устройства, спрятанного в отсеке под подлокотником. Хотя на мой взгляд, это не самое лучшее решение, потому как и торговых палаток, где можно разжиться дисками уже не осталось, да и на кочках, бывает, лазерный луч перескакивает на другую дорожку. Куда предпочтительнее проигрывать содержимое флешки с контентом из интерента, что, к счастью, эта машина так же умеет делать.

Одним словом, Grand Cherokee' — и это без преувеличения — просто идеальный лайнер для поездок на дальняк. Правда, для полного ощущения домашнего уюта в штатной комплектации не хватает гальюна. Нет, понятно, что в любой момент можно кинуть якорь на обочине и все российские просторы, даже в нарушение морали и правовых норм, в твоем полном распоряжении. Но в вопросе «дел туалетных» есть опасные для жизни и здоровья путешественников нюансы, о которых мало кто задумывается. А между тем, обыденный поход в придорожные кустики запросто может обернуться трагедией.

Сейчас это рассказывают как шоферскую страшилку, однако история полуторалетней давности, когда зимой в Брянской области волки насмерть загрызли двух пассажиров авто, решивших в ночи сходить до ветру в лесополосу подле трассы, вполне реальна. На сибирских трассах косолапые ежегодно собирают свой урожай автомобилистов, справляющих большую и малую нужды. А уж сколько случаев, когда людей, остановившихся на обочине, по роковому стечению обстоятельств сметало проезжающей фурой, вообще не счесть.

Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, любителей таким образом пообщаться с природой может поджидать еще один малоприятный сюрприз. Клещи. Эти кровопийцы частенько являются носителями энцефалита (в переводе с латыни «воспаление мозга» — ред.) Заболевание это крайне опасное и при несвоевременно оказанной эскулапами помощи может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям, и даже к летальному исходу. Особенно опасны укусы клещей для детишек и пожилых людей.

Впрочем, не только кровососущие паразиты могут поджидать автомобилистов на обочине. В весенне-летний период не исключена встреча со змеями. Высокая трава обочин — идеальное место обитания для гадов ползучих. И не стоит думать, что по-настоящему ядовитые змеюки водятся лишь в Индии. В России-матушке тоже предостаточно особей, способных любого отправить на свидание с Богом. Например, ближе к югу страны — в том же Дагестане — запросто может тяпнуть гюрза (ее яд настолько токсичен, что уступает лишь яду кобры). В средних и северных широтах водятся разнообразные виды гадюк, укусы которых тоже не сулят ничего хорошего для здоровья. И даже в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке в импровизированном туалете близь автострады легко можно стать жертвой укуса щитомордника обыкновенного. Яд этой змеи для здорового человека не смертелен, но крайне опасен для людей с проблемами сердца и почек.

Фото avtovzglyad.ru

И для чего, скажите на милость, испытывать судьбу, если сейчас любая современная заправка — это не просто место, где можно пополнить запасы горючки, а полноценный объект придорожного сервиса. И в этом мы убедились в рамках нашего автопутешествия к Черному морю по трассе М4 «Дон». На любой современной АЗС, принадлежащей какой-либо крупной сети, чистые, иногда даже хорошо пахнущие туалеты, рукомойники с горячей и холодной водой, мыло, бумажные полотенца для рук. Даже в дали от городской инфраструктуры тут не перестаешь себя ощущать цивилизованным человеком.

Кроме того, на АЗС всегда можно купить технические жидкости для авто (антифриз, тормозуху, моторное масло, «омывайку» и прочее). У нас, например, на полпути закончилась вода в бачке омывателя. На заправке мы купили специальное средство, которое не просто брызгает на стекло и вкусно пахнет, но и каким-то чудом растворяет следы от насекомых, коих размазывается по лобовухе великое множество.

Здесь же, поставив Grand Cherokee на парковочное место, можно полноценно перекусить: сендвичи, хот-доги, бургеры, круасаны, пирожные, вкусный кофе, горячий чай… Это раньше приходилось брать в дорогу варенные яйца и картошку, жаренную курицу, завернутую в фольгу, термос. Продукты в дороге частенько портились, от чего случались расстройства желудка. Благодаря же современному сервису авто-заправочных станций необходимость вести в дороге первобытный образ жизни отпала сама собой…

автопутешествие, автотуризм, дорога
22 августа 2018
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