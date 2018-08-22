Уйти и не вернуться: почему не стоит ходить в туалет на обочине

А уж пассажирам, особенно тем, что уютно устроились на роскошном заднем диване с регулировкой каждого посадочного места по углу наклона спинки, вообще можно позавидовать. Ведь для того, чтобы сделать любую, даже самую дальнюю поездку, незаметной, в спинки передних кресел встроены откидывающиеся жк-мониторы, на которые можно воспроизводить записи с Blu-ray устройства, спрятанного в отсеке под подлокотником. Хотя на мой взгляд, это не самое лучшее решение, потому как и торговых палаток, где можно разжиться дисками уже не осталось, да и на кочках, бывает, лазерный луч перескакивает на другую дорожку. Куда предпочтительнее проигрывать содержимое флешки с контентом из интерента, что, к счастью, эта машина так же умеет делать.

Одним словом, Grand Cherokee' — и это без преувеличения — просто идеальный лайнер для поездок на дальняк. Правда, для полного ощущения домашнего уюта в штатной комплектации не хватает гальюна. Нет, понятно, что в любой момент можно кинуть якорь на обочине и все российские просторы, даже в нарушение морали и правовых норм, в твоем полном распоряжении. Но в вопросе «дел туалетных» есть опасные для жизни и здоровья путешественников нюансы, о которых мало кто задумывается. А между тем, обыденный поход в придорожные кустики запросто может обернуться трагедией.

Сейчас это рассказывают как шоферскую страшилку, однако история полуторалетней давности, когда зимой в Брянской области волки насмерть загрызли двух пассажиров авто, решивших в ночи сходить до ветру в лесополосу подле трассы, вполне реальна. На сибирских трассах косолапые ежегодно собирают свой урожай автомобилистов, справляющих большую и малую нужды. А уж сколько случаев, когда людей, остановившихся на обочине, по роковому стечению обстоятельств сметало проезжающей фурой, вообще не счесть.