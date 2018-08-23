Платить нельзя объехать: все засады бесплатных участков трассы М4 «Дон»

Тут, видимо, нужно сделать лирическое отступление. Перед стартом пробега в навигатор вбили точку назначения, и «поводырь» предложил два варианта. Один маршрут пролегал исключительно по платникам, а второй вел в их объезд. И если по первому сценарию домчать до Геленджика можно было за 20 часов, то движение по халявным дорогам завершилось бы на 7 часов позже. В общем, если здесь что-то и можно сэкономить, то только деньги, но уж точно не время.

Итак, при появлении очередного информационного указателя в Липецкой области типа «готовьте ваши кошельки», уходим под стрелочку, обещающую нам бесплатный проезд. Через считанные километры становится понятно, что некогда оживленная дорога с появлением платника превратилась в Богом забытую серую ленту, не видевшую даже ямочного ремонта последние года три-четыре. Видимо тогда же последний раз наносилась и разметка.

Не сказать, что прямо как после коврового бомбометания, но для федеральной трассы М4, коей по-прежнему считается бесплатная альтернатива, хотелось бы более приличного состояния. Тут лишь по одной узенькой полосе в каждом направлении. Уцелевшие фрагменты разметки намекают, что обгонять нельзя, да и положа руку на сердце, плестись за фурой со скоростью 50—60 км/ч даже на таком брутальном внедорожнике как Jeep Grand Cherokee с роскошной пневмоподвеской, нивелирующей любой ухаб, кажется экстремальным аттракционом.