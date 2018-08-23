Платить нельзя объехать: все засады бесплатных участков трассы М4 «Дон»

Тысяча рублей, заботливо положенная в подстаканник для оплаты проезда по платным участкам М4, пшиком растворилась быстрее любых, даже самых пессимистичных ожиданий. Тут 150 рублей, в эту будку отдай 200, здесь распрощайся с соточкой… В общем, так и не доехав до Воронежской области, «косарь» без остатка канул в небытие. Дайка, думаю, обману систему, да поеду по бесплатной альтернативе. А заодно поглядим, можно ли на этом сэкономить.
Тут, видимо, нужно сделать лирическое отступление. Перед стартом пробега в навигатор вбили точку назначения, и «поводырь» предложил два варианта. Один маршрут пролегал исключительно по платникам, а второй вел в их объезд. И если по первому сценарию домчать до Геленджика можно было за 20 часов, то движение по халявным дорогам завершилось бы на 7 часов позже. В общем, если здесь что-то и можно сэкономить, то только деньги, но уж точно не время.
Итак, при появлении очередного информационного указателя в Липецкой области типа «готовьте ваши кошельки», уходим под стрелочку, обещающую нам бесплатный проезд. Через считанные километры становится понятно, что некогда оживленная дорога с появлением платника превратилась в Богом забытую серую ленту, не видевшую даже ямочного ремонта последние года три-четыре. Видимо тогда же последний раз наносилась и разметка.
Не сказать, что прямо как после коврового бомбометания, но для федеральной трассы М4, коей по-прежнему считается бесплатная альтернатива, хотелось бы более приличного состояния. Тут лишь по одной узенькой полосе в каждом направлении. Уцелевшие фрагменты разметки намекают, что обгонять нельзя, да и положа руку на сердце, плестись за фурой со скоростью 50—60 км/ч даже на таком брутальном внедорожнике как Jeep Grand Cherokee с роскошной пневмоподвеской, нивелирующей любой ухаб, кажется экстремальным аттракционом.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Печальное зрелище: то слева, то справа появляются заправки, кафешки, шиномонтажи, гостиницы… С той лишь оговоркой, что их давно покинули люди. Некогда процветающие объекты придорожного сервиса с появлением новой дороги за считанные недели превратились в готовые декорации для съемки фильмов о пост апокалипсисе. Да что там объекты инфраструктуры? Целые деревни, некогда выживавший за счет придорожной торговли, вымирают. Остановившись купить бутылку воды в сельском магазинчике, по спине пробежали мурашки: в глазах людей, стоявших в очереди, была абсолютная безнадега. Вроде бы благая идея пустить платную трассу в обход населенных пунктов, дабы сократить число ДТП, обернулась полным крахом для десятков, а то и сотен деревень.
Когда проезжаешь эти полу вымершие населенные пункты, в каждом из них напарываешься на знак ограничения скорости «40», а через несколько сот метров путников уже поджидает радар. Так что если решитесь схалявить, внимательно следите за знаками.
Ничуть не лучше картина на бесплатниках и в Воронежской области. Такие же деревушки, будто пережившие ядерную зиму с разрушенной до основания инфраструктурой, те же потухшие взгляды местного населения… Если вы захотите на этих участках заправится или на заправке испить кофейку, то ничего подобного здесь не найдете. Да и чтобы остановиться на ночлег придется попотеть в поисках функционирующего мотеля.
Уверен, если бы дорожное полотно на бесплатных участках поддерживалось на должном уровне, то количество транзитных машин позволяло бы содержать здесь заправки, закусочные, мотели. Но ведь всем понятно, что до тех пор, пока с автомобилистов можно качать деньги за проезд по платной трассе, поддерживать бесплатного конкурента никто не будет. Скорее даже напротив — помогут ему загнуться.