Тест-драйв обновленного Jeep Grand Cherokee: грязное путешествие на гламурном внедорожнике

Давно горел желанием отправиться с сыном в автопутешествие. Причем не тупо вытаращив глаза, домчать до какого-нибудь моря, и там две недели прожаривать тела на солнце. А именно проехаться по выбранному направлению с чувством, с толком, с расстановкой, с заездом в города и осмотром местных красот. И чтобы не ограничивать поездку исключительно асфальтом, совершенно логично отправиться в нее на отменном внедорожнике: таком, как обновленный Jeep Grand Cherokee. Пусть кто-то и скажет, что в нынешнем «черокезе» не осталось духа рамного проходимца, получившего взамен способности покорять практически любое бездорожье высочайший уровень эргономики и комфорта, но это не так. В чем мы в очередной раз удбедились, отправившись в совсем непростой вояж…

Экстерьер машины по-прежнему покоряет с первого взгляда. Четкие и понятные формы перемежаются обтекаемыми линиями, создавая на выходе образ абсолютно мужской, но при этом очень изысканной, даже в чем-то гламурной машины. И направляясь к конечной точке нашего путешествия — Красной Поляне, что в окрестностях Сочи — мы почувствовали это в полной мере. Особенно в промежуточных локациях нашего турне, далеких от «высоких» Москвы и Сочи.

Признаться, я впервые оказался за рулем авто такого класса, и было непривычно ловить на себе уважительные взгляды соседей по потоку. Даже столичные фифы охотно демонстрировали мне свои зубы, будто я капитан яхты и от их улыбки зависит, возьму ли я их в круиз или нет. А уж в провинции и того интереснее: в глазах тамошних прелестниц читалось все: боль бытия, несбывшиеся надежды и столь же бесперспективное желание уехать на этом Cherokee куда угодно и на каких угодно условиях. Да и мужики, рулящие вокруг, безропотно притормаживали, чтобы пропустить меня в свой ряд, едва завидев поворотник. Иными словами, Grand Cherokee, как и в 90-е, все так же магически действует на окружающих.