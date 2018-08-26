Тест-драйв обновленного Jeep Grand Cherokee: грязное путешествие на гламурном внедорожнике

Фото avtovzglyad.ru
Для меня как человека, взрослевшего в «девяностые», Jeep Grand Cherokee не просто автомобиль, а настоящий культ. Все крутые парни тех лет — от бандосов до коммерсов — разъезжали на «широких», и владеть такой «тачкой» было пределом мечтаний любого пацана. И хотя времена нынче не такие лихие, Jeep по-прежнему ассоциируется с чем-то очень брутальным и статусным.
Дмитрий Зленко

Давно горел желанием отправиться с сыном в автопутешествие. Причем не тупо вытаращив глаза, домчать до какого-нибудь моря, и там две недели прожаривать тела на солнце. А именно проехаться по выбранному направлению с чувством, с толком, с расстановкой, с заездом в города и осмотром местных красот. И чтобы не ограничивать поездку исключительно асфальтом, совершенно логично отправиться в нее на отменном внедорожнике: таком, как обновленный Jeep Grand Cherokee. Пусть кто-то и скажет, что в нынешнем «черокезе» не осталось духа рамного проходимца, получившего взамен способности покорять практически любое бездорожье высочайший уровень эргономики и комфорта, но это не так. В чем мы в очередной раз удбедились, отправившись в совсем непростой вояж…

Экстерьер машины по-прежнему покоряет с первого взгляда. Четкие и понятные формы перемежаются обтекаемыми линиями, создавая на выходе образ абсолютно мужской, но при этом очень изысканной, даже в чем-то гламурной машины. И направляясь к конечной точке нашего путешествия — Красной Поляне, что в окрестностях Сочи — мы почувствовали это в полной мере. Особенно в промежуточных локациях нашего турне, далеких от «высоких» Москвы и Сочи.

Признаться, я впервые оказался за рулем авто такого класса, и было непривычно ловить на себе уважительные взгляды соседей по потоку. Даже столичные фифы охотно демонстрировали мне свои зубы, будто я капитан яхты и от их улыбки зависит, возьму ли я их в круиз или нет. А уж в провинции и того интереснее: в глазах тамошних прелестниц читалось все: боль бытия, несбывшиеся надежды и столь же бесперспективное желание уехать на этом Cherokee куда угодно и на каких угодно условиях. Да и мужики, рулящие вокруг, безропотно притормаживали, чтобы пропустить меня в свой ряд, едва завидев поворотник. Иными словами, Grand Cherokee, как и в 90-е, все так же магически действует на окружающих.

Фото avtovzglyad.ru

Первой промежуточной точкой путешествия стала Тула. Хотели посетить музей пряника и самовара, да не тут-то было. Как оказалось, экспозиции работают далеко не каждый день. Зато пока ехали до этого славного города, несколько раз напарывались на приборы контроля скорости, установленные в зоне действия временных знаков. В деле наполнения бюджета, как говориться, все средства хороши. Причем, далеко не везде ведутся дорожные работы, и знаки (видимо — специально) кем-то позабыты…

Расстояния на обновленном Jeep Grand Cherokee преодолеваются на одном дыхании. В меру мягкие кожаные кресла со множеством настроек под самых требовательных водителя и пассажира, позволяют с комфортом разместиться людям с любым весом и комплекцией. Если вдруг почувствовали, что пятая точка и спина начали потеть, невзирая на то, что в машине работает климат-контроль, то включайте вентиляцию кресел. Правда, найти, как это сделать — не очень просто. Для этого надо выбрать соответствующий пункт меню в тачскриновой мультимедийке (управлять «погодой» в салоне можно как с помощью жк-монитора на центральной консоли, так и при помощи привычных кнопочек и переключалок). Больше всего поразило в климат-контроле Grand Cherokee — огромная разница температур, которую можно выставить отдельно для водителя и пассажира. То есть на шофера будет дуть ветерок градусов в 18 по Цельсию, а на его попутчика — целых 28. Единственное нарекание к «кондею» — в автоматическом режиме сильно дует в глаза и, увы, дефлекторы не имеют больших углов регулировок.

Развлекаясь с климатом, незаметно добрались и до Липецкой области, где заехали на… Кудыкину гору. Она находится в селе Каменка Задонского района. Позиционируется как природный парк чудес и детям здесь, действительно будет интересно соприкоснуться с героями русских сказок. Правд,а нам и тут не повезло — всевозможные театрализованные действа на Кудыкиной горе случаются по выходным, поэтому если захотите на них взглянуть, подгадайте свой визит под уик-энд.

Фото avtovzglyad.ru

Двигатель нашего «Чероки» без преувеличения не просто хорош, а очень хорош: V-образная «шестерка» объемом 3,6 литра выдает 286 лошадиных сил. И на какой бы скорости ты не ехал — под педалью всегда остается место, чтобы притопить еще. Машина не ускоряется — она выстреливает, потому проблем с обгоном фур на однополосных дорогах не было вообще никаких. 8-ступенчатая коробка передач тоже вызывает неподдельный восторг: переключается настолько незаметно, что может показаться, будто тут и не «автомат» вовсе, а вариатор. Правда, если перейти в режим Sport, слабые тычки почувствовать все же можно. Но мы не гнались за спортивными рекордами и, четко соблюдая ПДД докатили до Воронежской области, где притормозили в окрестностях деревушки Костомарово.

Здесь на территории женского монастыря можно побывать в уникальном пещерном храме. Белая церквушка с миниатюрными разноцветными куполами вырублена прямо в меловой скале. По узкому лабиринту, в стены которого вклеены иконы и образы, ты попадаешь в главный зал. Кстати, внутри храма очень холодно. Если снаружи температура +33, то внутри святыни +6. Места невероятно красивое и однозначно стоит того, чтобы его посетить. Правда, если вы поедете сюда не на Grand Cherokee с восхитительной пневмоподвеской, рекомендуем на дорогах смотреть в оба — уж дюже разбитые ведут сюда подъездные пути.

Ну а пока мы едем в Ростов-на-Дону, расскажу еще пару слов о «ходовке» этого стопроцентного «американца». Но для начала маленькое лирическое отступление. Довелось мне проехаться на «широком» предыдущего поколения. Когда на скорости попал на нем в небольшую канавку, думал, что машину на дороге уже не удержать, поскольку ни я ей, а она мной стала управлять. На новом же «Гранде» ничего подобного не происходит. Автомобиль на любой скорости и любом рельефе идет как по рельсам.

Фото avtovzglyad.ru

А вот и Парамоновские склады — излюбленное место отдыха ростовчан. В 19-м веке на берегу Дона был огромный складской комплекс, но спустя годы подземные ключи стали бить наружу и затопили хранилища, превратив их в бассейны. Лукавить не будем, находиться в этой стихийной зоне отдыха опасно, ибо постройки позапрошлого века настолько обветшали, что с них не только отваливаются кирпичи, но и падают целые стены. Администрация города обнесла комплекс забором, однако аборигены, считающие бьющие из-под земли источники целебными, сделали лаз, через который зашли и мы. Едем по Краснодарскому краю.

Фото avtovzglyad.ru

Недалеко от кубанской столицы заезжаем на заправку за кофейком с бутербродом, дозаправляем наш аппарат и держим путь в Гуамское ущелье (республика Адыгея). Кстати, если говорить об аппетитах «Гранд Чероки», то за пройденные 100 километров по «городским джунглям» он съел порядка 15 литров АИ-92. А вот в загородном цикле, на хорошем бензине и с аккуратной манерой езды, сотку можно преодолеть на 9 литрах горючки.

В хутор Гуамка приехали неспроста. Здесь по живописному ущелью проходит узкоколейная железная дорога. Стратегического значения она сейчас не имеет, а вот в годы Второй мировой по ней бойцам Красной Армии доставляли боеприпасы и провиант. Виды из вагонетки поезда здесь просто сумасшедшие! Огромные водопады, кипящая где-то внизу горная река, нависающие скалы и гроты… Прекрасное место, где можно провести целый день.

Из Гуамки рванули в Геленжик, но задерживаться тут не стали. За несколько недель до нашего появления здесь рванула канализационная труба, и экскременты со всего города, минуя очистные сооружения, наполнили бухту. И хотя пляжи уже открыты для посещения, купаться мы не рискнули. Съездили к скале «Парус» в село Прасковеевка (20 км етрах от Геленджика), а оттуда поехали в Сочи.

Фото avtovzglyad.ru

Jeep Grand Cherokee по части управляемости в себя влюбляет: очень информативный руль с хорошей обратной связью, поэтому в виражи на серпантине мы проходили играючи. Не повезло лишь в одном — пробки. Потеряли около двух часов в Новомихайловском, полтора часа провели в заторе перед Туапсе… Забегая вперед скажем, что на обратном пути, было ничуть не легче. От убийственной тоски ребенка, сидящего на заднем диване, спасал мультик, транслируемый на задние мониторы через мультимедийку. Кстати, если вы меломан, то любую поездку, даже которая проходит в глухом заторе, скрасит роскошная акустика Harman Kardon, входящая в комплектацию нашего джипа.

Оказавшись в Сочи на Jeep Grand Cherokee, ехать на нем по попсовым местам (типа Скай-парка) — моветон. И мы решили прокатиться по настоящим джиперским маршрутам, для чего «сели на хвост» подготовленному УАЗ с туристами. Перед съездом на внедорожный участок на селекторе управления режимами привода выбрали Rock (в переводе на отечественный — «Скалы») и нажали кнопку включения пониженной передачи. Машина тут же стала наращивать клиренс. Без особых усилий проехались по тем же убитым горным дорогам, бродам и грязюкам, по которым вел прокаченный ульяновский «поводырь».

…Путешествие выдалось по-настоящему интересным и во многом оно превзошло все ожидания. При это прекрасно понимаем, что без гламурного проходимца Jeep Grand Cherokee столь ярких впечатлений от поездки ни в жизнь не получить.

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26 августа 2018
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