Зарядка на свежем воздухе

Когда иной мужчина собирается в путешествие на автомобиле, со стороны это напоминает подготовку к спецоперации по освобождению заложников. Нож, зажигалка, арсенал из гаечных ключей, набор для заделывания проколов в шинах… А вот в моем личном списке «всего необходимого» присутствует такая вещица, как бустер. Несколько лет он катался в автомобиле без дела, но именно в этом автопутешествии портативный пуско-зарядник стал палочкой-выручалочкой.
Помощь «батарейки последнего шанса» понадобилась тестовому Jeep Grand Cherokee, на котором мы отправились в Сочи, по нашему собственному недоразумению. При заглушенном моторе, но с включенным зажиганием мы всю ночь напролет освещали ближним светом полянку на берегу живописной горной речки, на которой решили отдохнуть.
Безусловно, у этой современной и невероятно умной машины срабатывала защита, потому каждые 20 минут свет автоматически отрубался и нам приходилось «перезагружать» компьютер Grand Cherokee. Короче, когда стало светать и всем захотелось ехать дальше, оказалось, что аккумулятор немножко устал. Автомобиль категорически отказывался реагировать на нажатие кнопки Start.Stop Engine своим традиционно бодрым вращением стартера.
Вокруг горы, речка и ни души. Более того, в этом заповедном местечке даже сотовая связь не брала. Вот здесь-то и пригодился бустер ReVolter, взятый в поездку на всякий пожарный.
Последний раз его заряжали осенью прошлого года, и взяв девайс в руки в голове промелькнуло, дескать, он наверное и сам разрядился в нулину… С замиранием сердца щелкаем тумблером, чтобы включить устройство и — о чудо! — аж 79 процентов. Вообще в аннотации к устройству говорится, что за 1 год в «режиме ожидания» саморазряд составляет не более 15%, у нас же получается, что за меньший срок тока улетучилось немножечко больше.
Но ведь надо проявить снисходительность — все-таки устройство целую зиму каталось в неотапливаемом багажнике авто, а не лежало в теплом помещении. Тем более был опыт эксплуатации аналогичной штучки, заказанной на китайском сайте. Так тот бустер даже летом в состоянии покоя за месяц терял 80 процентов своих электрических накоплений.
Из футляра извлекаем специальные провода с «крокодилами» на одном конце и штекером для «дружбы» с бустером на другом. На Jeep Grand Cherokee аккумуляторная батарея довольно хорошо спрятана и добраться до клемм не так просто. Благо, что производитель вывел специальные кончики с обозначением «+» и «-» в удобное место под капотом. Кстати, даже если вы при подключении устройства к машине перепутаете полярность, ничего криминального, благодаря защите от переполюсовки, ни с АКБ, ни с бустером не случится.
Далее действуем по инструкции: подсоединив провода к севшему АКБ, необходимо на бустере нажать кнопку, активирующую передачу энергии от ReVolter к «впавшей в кому батарее», подождать несколько минут, чтобы «батарейка» машины подзарядилась, и лишь после этого можно приступать к пуску мотора. В общем, придерживаясь инструкции, мы без труда завели «широкого».
Пуско-зарядное устройство ReVolter — это универсальная вещь в ситуациях, когда ты остался в глухом местечке один на один с проблемой севшего аккумулятора. И не важно, что за транспорт у вас — автомобиль, квадроцикл, снегоход (кстати говоря, температурный диапазон работы ReVolter от −30 до +60 по Цельсию), гидроцикл или мотоцикл — этот пуско-зарядник однозначно решит нехватку энергии. А благодаря своим компактным размерам и малому весу, гаджет можно брать в длительный перелет, чтобы он стал запасной батарейкой для вашего ноутбука или планшета.
Более того, когда через несколько дней после инцидента с машиной мы пошли в поход по горам Адыгеи, ReVolter http://www.energon.ru/catalog/revolter/ положили в рюкзак. И благодаря этой «пауэр банке» смогли зарядить три мобильных телефона, которые активно использовались в качестве фото- и видеоаппаратов. А что же входит в полный набор ReVolter?
Само пуско-зарядное устройство, инструкция на русском, провода с «крокодилами», провода с розеткой типа «прикуриватель», кабели и переходники для зарядки различных моделей ноутбуков, мобильных телефонов и других «гаджетов». Ну и провод со штекером для зарядки самого «пускача».
В общем, довольно стандартный ассортимент, хотя проводов с «прикуривателем» ни в одном подобном наборе я никогда не встречал. А между тем это очень нужное дополнение, ведь с помощью этой розетки можно довольно сильно расширить области применения этого бустера.