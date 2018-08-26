Зарядка на свежем воздухе

Помощь «батарейки последнего шанса» понадобилась тестовому Jeep Grand Cherokee, на котором мы отправились в Сочи, по нашему собственному недоразумению. При заглушенном моторе, но с включенным зажиганием мы всю ночь напролет освещали ближним светом полянку на берегу живописной горной речки, на которой решили отдохнуть.

Безусловно, у этой современной и невероятно умной машины срабатывала защита, потому каждые 20 минут свет автоматически отрубался и нам приходилось «перезагружать» компьютер Grand Cherokee. Короче, когда стало светать и всем захотелось ехать дальше, оказалось, что аккумулятор немножко устал. Автомобиль категорически отказывался реагировать на нажатие кнопки Start.Stop Engine своим традиционно бодрым вращением стартера.

Вокруг горы, речка и ни души. Более того, в этом заповедном местечке даже сотовая связь не брала. Вот здесь-то и пригодился бустер ReVolter, взятый в поездку на всякий пожарный.