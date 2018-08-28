Нальем по «соточке»: стоит ли заправлять автомобиль высокооктановым бензином

Аннотация к брутальному красавцу Grand Cherokee гласит, что его можно «кормить» бензином с октановым числом не ниже 92, следовательно, топливо «сотой» марки вполне подходит под это определение. Отъезжаем от заправки и первые впечатления от новинки — на слух движок машины стал работать будто ровнее и тише. Не могу сказать, что на Аи-92 «Черокез» как-то нескладно «мурчал», но «сотка» однозначно добавила мягкости работе мотора, и это особенно стало заметно в режиме ускорения. Да и на подрыв машина стала вроде как порезвее.

Интересно также проверить утверждение, что чем выше октан и качество у топлива, тем меньше его расходует автомобиль. Обновленный Jeep Grand Cherokee под капотом имеет V-образную 6-«ствольную» силовую установку, мощностью 286 «лошадок». Даже при спокойном стиле езды средний показатель по расходу горючего ниже 12,5 литров на сотню опустить никак не получается. Во всяком случае, в смешанном цикле. И, если верить выводам бортового компьютера, то залитых в бак 90 литров нам должно хватить на 614 километров пути.

Попадаем в «пробку», однако к всеобщему удивлению наблюдаем, как запас хода, отображаемый на приборном щитке, даже несмотря на пребывание в заторе, идет в плюс. При этом показатели по среднему расходу за пройденные 70 километров пути снизились с 12,6 до 11,9 литра на сотню. Ну а когда вырвались из дорожного коллапса и помчали по трассе в режиме нон-стоп, аппетиты Grand Cherokee и вовсе упали до 11,4 литра на сто километров пути.

Дабы не забивать головы промежуточными замерами, перейдем сразу к полностью «выпитому» баку. Помните, изначально компьютер говорил, что на баке мы проедем 614 километров? Так вот: по факту на одной заправке G-Drive 100 мы преодолели 861 километр пути, то есть фактически на 250 километров больше, чем было изначально обещано. При этом средний расход «уронили» до 9,8 литров на сотню.