Нальем по «соточке»: стоит ли заправлять автомобиль высокооктановым бензином

Для пополнения запасов топлива заезжаем на нашем Jeep Grand Cherokee на очередную АЗС. В числе привычного ассортимента горючки вдруг замечаем непривычную марку — G-Drive 100. До этого момента такой высокооктановый бензин видели разве что в некоторых странах Евросоюза. В общем, от соблазна попробовать новинку мы не смогли удержаться и залили полный бак. Что из этого вышло? Сейчас расскажем.
Максим Строкер

Аннотация к брутальному красавцу Grand Cherokee гласит, что его можно «кормить» бензином с октановым числом не ниже 92, следовательно, топливо «сотой» марки вполне подходит под это определение. Отъезжаем от заправки и первые впечатления от новинки — на слух движок машины стал работать будто ровнее и тише. Не могу сказать, что на Аи-92 «Черокез» как-то нескладно «мурчал», но «сотка» однозначно добавила мягкости работе мотора, и это особенно стало заметно в режиме ускорения. Да и на подрыв машина стала вроде как порезвее.

Интересно также проверить утверждение, что чем выше октан и качество у топлива, тем меньше его расходует автомобиль. Обновленный Jeep Grand Cherokee под капотом имеет V-образную 6-«ствольную» силовую установку, мощностью 286 «лошадок». Даже при спокойном стиле езды средний показатель по расходу горючего ниже 12,5 литров на сотню опустить никак не получается. Во всяком случае, в смешанном цикле. И, если верить выводам бортового компьютера, то залитых в бак 90 литров нам должно хватить на 614 километров пути.

Попадаем в «пробку», однако к всеобщему удивлению наблюдаем, как запас хода, отображаемый на приборном щитке, даже несмотря на пребывание в заторе, идет в плюс. При этом показатели по среднему расходу за пройденные 70 километров пути снизились с 12,6 до 11,9 литра на сотню. Ну а когда вырвались из дорожного коллапса и помчали по трассе в режиме нон-стоп, аппетиты Grand Cherokee и вовсе упали до 11,4 литра на сто километров пути.

Дабы не забивать головы промежуточными замерами, перейдем сразу к полностью «выпитому» баку. Помните, изначально компьютер говорил, что на баке мы проедем 614 километров? Так вот: по факту на одной заправке G-Drive 100 мы преодолели 861 километр пути, то есть фактически на 250 километров больше, чем было изначально обещано. При этом средний расход «уронили» до 9,8 литров на сотню.

Разумеется здесь надо сделать оговорку, что авто ехало по трассе с более или менее постоянной скоростью, а это и есть самый экономичный режим. Поэтому претендовать на объективность полученных результатов не приходится, но вот по личным ощущениям от езды, машина ехала легче и динамичнее. Во-первых, сразу раскрылся более взрывной характер мотора. Ты уже и так едешь под 130 км/ч, но нажимаешь на педаль и Jeep ускоряется, будто стартует с места на первой передаче. Все понимаем — 3,6 литра, 286 «кобыл» — но на более низкооктановом топливе подобных эмоций точно не было. Во-вторых, при открытии дросселя двигатель звучит менее басовито. В-третьих, я бы все равно отметил более скромный расход горючего.

Единственный вопрос, а для всех ли автомобилей подходит такой крутой бензин? В принципе — да. Единственным сдерживающим фактором может являться лишь рекомендации производителя и верхнее ограничение по октановому числу конкретной машины.

Видимо прагматичные представители Старого Света не просто так заправляют свои машины бензином «сотой» марки, тем более, что кроме чистой экономии на километрах здесь имеется и более долгосрочная выгода. Качественный высокооктановый бензин защищает двигатель автомобиля от образования нагара и различных отложений, обеспечивает ему более стабильную работу в различных режимах (будь то городские «пробки» или длительные поездки по трассам), а это в свою очередь напрямую влияет на продолжительность его жизни. Таким образом, заправляя своего «коня» чистым октаном, в будущем не придется тратиться на дорогостоящий ремонт движка.

АЗС, цены на топливо
28 августа 2018
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