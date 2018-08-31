Как в Сочи местные казаки-разбойники разводят отдыхающих водителей

Всяк, кто бывал на черноморском побережье, не понаслышке знает, что местное население не стремиться сделать гостям хорошо, чтобы они вернулись вновь, а желает лишь здесь и сейчас ободрать как липку, а дальше — хоть трава не расти. Вот, к примеру, в окрестностях Сочи есть масса удивительно красивых мест, «придуманных» самой природой (каньон Псахо, Орлиные скалы, каньон «Волчья пасть»), но чтобы полюбоваться лепотой, нужно заплатить за проезд через шлагбаум, установленный на разбитой вдрызг дороге. Такса небольшая — всего 100 рублей с человека, но непонятно кому и главное за что идут деньги? Чеков в обмен на сторублевку не дают, обустройством территории никто не занимается. Можно было бы проехать и альтернативным маршрутом, но чей-то заботливый экскаватор перекопал все обхлдные пути.
Но больше всего возмутил цинизм местных чиновников, с молчаливого одобрения которых, с иногородних автомобилистов жулики стригут купюры средь бела дня. Есть в олимпийской столице улица Конституции, на которой, если верить дорожным знакам, можно парковать автомобили исключительно на платной основе. Для удобства шоферов то здесь, то там расставлены терминалы для оплаты, и через буквально каждые 50 метров развешаны информационные таблички с инструкцией, как можно «отслюнявить» в тамошний бюджет с помощью SMS.
С трудом нашли местечко для нашего Jeep Grand Cherokee. Сложности возникли не от того, что машина огромная и на ней сложно парковаться (в конце концов «парктроники» и камера заднего вида существенно облегчают «швартовку» этого «круизного лайнера»), а из-за отсутствия свободных мест. Тут же возле авто нарисовался человек с планшетом, одетый в белую рубашку и черные брюки с красной полоской и сфотографировал номер машины. Никаких опознавательных знаков на форме «фотографа» не было, но на вид нам показалось, что он из местного казачьего войска, которое активно участвует в обеспечении правопорядка на Кубани.