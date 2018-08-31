Как в Сочи местные казаки-разбойники разводят отдыхающих водителей

Первым делом летим к паркомату, да не тут-то было. Он не работает. Идем к другому терминалу, но и с ним аналогичная история. Тогда решаемся отправить сообщение с мобильника, чтобы не нарваться на штраф. И здесь облом — приходит ответное SMS о сбое в системе. В общем, пока мы бегали от паркомата к информационной табличке, к нашему «Чероки» вновь возвращается человек, похожий на казака и тщательно выбирает ракурс для фотографирования номера. Бросаемся к нему, дескать, не нарушители мы, оплатить просто не получается. В ответ слышим, что он все понимает, но работа у него такая и помочь нам ни чем не может. Но после непродолжительной паузы изрекает:

– С другой стороны, я же могу и не сфотографировать вас… Давайте 500 рублей и стойте здесь до 16.00, — предлагает выход из положения блюститель правил парковки. — После шестнадцати моя смена заканчивается, придет сменщик. Оплатить, желательно, наличными, но можно и переводом с карты на карту….

Пока я копошился в карманах в поиске билетов Банка России, наконец-то подошел мой приятель, который и назначил встречу на улице Конституции. Без лишних любезностей он посылает человека с планшетом куда подальше, а на мой немой вопрос: «Что это сейчас было?», рассказывает криминальную схему, по которой на этой улице, где уже как год приостановлено взимание платы за паркинг, орудуют мошенники, «косящие» под представителей казачьего войска.

Оказывается, платную стоянку на этой улице временно отменили, а потому отключили паркоматы и сделали недоступной услугу оплаты по SMS. Никаких знаков об отмене jплаты власти здесь не повесили, а потому ушлые дельцы быстренько сориентировались, как по легкому можно «срубить бабла». Сочинских автомобилистов не проведешь, ибо местные в курсе событий, а вот приезжие становятся легкой добычей парковочных мошенников.

Однако лично я никогда не поверю, что подобные аферы можно проворачивать в масштабах олимпийской столицы без покровительства свыше. Очевидно, что человечки с планшетом не имеют отношение к казачьим дружинам (настоящие казаки всегда в форменной фуражке, с нагрудным номерным знаком и работают в паре с полицейским), но само их безнаказанное присутствие на улице говорит о том, что кто-то из городских боссов в доле.