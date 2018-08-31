Как в Сочи местные казаки-разбойники разводят отдыхающих водителей

Фото avtovzglyad.ru
Ненавязчивость российского сервиса, особенно в Краснодарском крае, не перестает удивлять. Отдыхающий в здешних местах в полной мере может ощутить себя в шкуре дойной коровы, из вымени которой стараются выжать все — до самой последней капли. А уж если он прибыл сюда на собственном авто — тем более Причем «операторы машинного доения» не гнушаются ничем — даже откровенными подставами для автомобилистов.
Дмитрий Зленко

Всяк, кто бывал на черноморском побережье, не понаслышке знает, что местное население не стремиться сделать гостям хорошо, чтобы они вернулись вновь, а желает лишь здесь и сейчас ободрать как липку, а дальше — хоть трава не расти. Вот, к примеру, в окрестностях Сочи есть масса удивительно красивых мест, «придуманных» самой природой (каньон Псахо, Орлиные скалы, каньон «Волчья пасть»), но чтобы полюбоваться лепотой, нужно заплатить за проезд через шлагбаум, установленный на разбитой вдрызг дороге. Такса небольшая — всего 100 рублей с человека, но непонятно кому и главное за что идут деньги? Чеков в обмен на сторублевку не дают, обустройством территории никто не занимается. Можно было бы проехать и альтернативным маршрутом, но чей-то заботливый экскаватор перекопал все обхлдные пути.

Но больше всего возмутил цинизм местных чиновников, с молчаливого одобрения которых, с иногородних автомобилистов жулики стригут купюры средь бела дня. Есть в олимпийской столице улица Конституции, на которой, если верить дорожным знакам, можно парковать автомобили исключительно на платной основе. Для удобства шоферов то здесь, то там расставлены терминалы для оплаты, и через буквально каждые 50 метров развешаны информационные таблички с инструкцией, как можно «отслюнявить» в тамошний бюджет с помощью SMS.

С трудом нашли местечко для нашего Jeep Grand Cherokee. Сложности возникли не от того, что машина огромная и на ней сложно парковаться (в конце концов «парктроники» и камера заднего вида существенно облегчают «швартовку» этого «круизного лайнера»), а из-за отсутствия свободных мест. Тут же возле авто нарисовался человек с планшетом, одетый в белую рубашку и черные брюки с красной полоской и сфотографировал номер машины. Никаких опознавательных знаков на форме «фотографа» не было, но на вид нам показалось, что он из местного казачьего войска, которое активно участвует в обеспечении правопорядка на Кубани.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Первым делом летим к паркомату, да не тут-то было. Он не работает. Идем к другому терминалу, но и с ним аналогичная история. Тогда решаемся отправить сообщение с мобильника, чтобы не нарваться на штраф. И здесь облом — приходит ответное SMS о сбое в системе. В общем, пока мы бегали от паркомата к информационной табличке, к нашему «Чероки» вновь возвращается человек, похожий на казака и тщательно выбирает ракурс для фотографирования номера. Бросаемся к нему, дескать, не нарушители мы, оплатить просто не получается. В ответ слышим, что он все понимает, но работа у него такая и помочь нам ни чем не может. Но после непродолжительной паузы изрекает:

– С другой стороны, я же могу и не сфотографировать вас… Давайте 500 рублей и стойте здесь до 16.00, — предлагает выход из положения блюститель правил парковки. — После шестнадцати моя смена заканчивается, придет сменщик. Оплатить, желательно, наличными, но можно и переводом с карты на карту….

Пока я копошился в карманах в поиске билетов Банка России, наконец-то подошел мой приятель, который и назначил встречу на улице Конституции. Без лишних любезностей он посылает человека с планшетом куда подальше, а на мой немой вопрос: «Что это сейчас было?», рассказывает криминальную схему, по которой на этой улице, где уже как год приостановлено взимание платы за паркинг, орудуют мошенники, «косящие» под представителей казачьего войска.

Оказывается, платную стоянку на этой улице временно отменили, а потому отключили паркоматы и сделали недоступной услугу оплаты по SMS. Никаких знаков об отмене jплаты власти здесь не повесили, а потому ушлые дельцы быстренько сориентировались, как по легкому можно «срубить бабла». Сочинских автомобилистов не проведешь, ибо местные в курсе событий, а вот приезжие становятся легкой добычей парковочных мошенников.

Однако лично я никогда не поверю, что подобные аферы можно проворачивать в масштабах олимпийской столицы без покровительства свыше. Очевидно, что человечки с планшетом не имеют отношение к казачьим дружинам (настоящие казаки всегда в форменной фуражке, с нагрудным номерным знаком и работают в паре с полицейским), но само их безнаказанное присутствие на улице говорит о том, что кто-то из городских боссов в доле.

внедорожник, бездорожье, автопутешествие, туризм, автотуризм
31 августа 2018
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