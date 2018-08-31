Кому выгодна глухая «пробка» у села Лосево на трассе М4 «Дон»

Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Аналогичная ситуация и с пробками, особенно когда видишь, что затор организован на пустом месте. Многострадальное село Лосево в Воронежской области — яркий тому пример.
Если кто в этом году путешествовал на Черное море, тот знает не понаслышке об этом селении в Павловском районе Воронежской губернии. Узкая однополосная дорога, небольшой рыночек в самом населенном пункте, который как магнит притягивает водителей большегрузов, и вот вам готовый многокилометровый затор. В зависимости от дня недели и времени суток, «автоочередь к морю» в Лосево может достигать 12—13 километров, которые преодолеваются за 2,5—3 часа.
Местные жители на этой волне даже организовали бизнес: за скромные 500 рублей с автомобиля возят бедолаг по деревенским тропкам, в объезд «стояку» на трассе М4 «Дон». На помощь томящимся в заторе пришли и местные власти, повесившие информационные таблички, предупреждающие о возможных затруднениях и предлагающие варианты объезда.
Поскольку мы катили к черноморским пляжам на Jeep Grand Cherokee, маршрут объезда нашли самостоятельно. Он пролегал по ближайшим полям от М4. На седане там, конечно, делать нечего, но на хорошем внедорожнике вполне можно немного попрыгать по кочкам, чтобы сэкономить время в пути.
Но чтобы избавиться от «лосевской болезни», достаточно сделать полосы разгона и торможения в районе рынка, чтобы останавливающиеся и отъезжающие грузовики не тормозили поток. Но власти решили пойти иным путем: построить новую дорогу в обход Лосево. И понятно почему. Во-первых, на этой истории можно неплохо заработать. А во-вторых, альтернативная магистраль, по доброй традиции Росавтодора, будет платной.
Таким образом, чтобы получить новый денежный поток, властям достаточно провоцировать и поддерживать на определенном уровне пробочные очаги. Ничего личного. Просто такой вот бизнес.