Кому выгодна глухая «пробка» у села Лосево на трассе М4 «Дон»

Если кто в этом году путешествовал на Черное море, тот знает не понаслышке об этом селении в Павловском районе Воронежской губернии. Узкая однополосная дорога, небольшой рыночек в самом населенном пункте, который как магнит притягивает водителей большегрузов, и вот вам готовый многокилометровый затор. В зависимости от дня недели и времени суток, «автоочередь к морю» в Лосево может достигать 12—13 километров, которые преодолеваются за 2,5—3 часа.

Местные жители на этой волне даже организовали бизнес: за скромные 500 рублей с автомобиля возят бедолаг по деревенским тропкам, в объезд «стояку» на трассе М4 «Дон». На помощь томящимся в заторе пришли и местные власти, повесившие информационные таблички, предупреждающие о возможных затруднениях и предлагающие варианты объезда.