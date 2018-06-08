Какие ловушки ждут автомобилистов, возвращающихся из Белоруссии в Россию

Почти 2000 километров позади — экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» исколесил Белоруссию вдоль и поперек. Скажем «аригато» надежному японскому внедорожнику Mitsubishi Pajero Sport, сопровождающему нас в поездке. Но это еще не все: впереди ждут новые приключения.
Последний город, где мы еще не были в гостях у дружественных соседей, это Могилев. На пути сюда трасса вновь превращается в двухполосную, а леса по сторонам сменяют равнины и поля. Красиво? Еще как! Главное только, чтобы топливо не закончилось, ибо заправок тут поразительно мало, а ночевать на обочине — удовольствие не из приятных.
Впрочем, дизельному Mitsubishi Pajero Sport подобное не грозит. Автомобиль не страдает прожорливостью, и обладает внушительным баком на 70 литров. А объем багажного отсека позволяет грузить в него покупки вместе с тележками из супермаркетов.
Вкуснейший европейский сыр, чьи продажи в России в ряде случаев ограничены санкциями, вместе с колбасами, а также банками сгущенки и тушенки, изготовленными в Белоруссии по ГОСТу можно паковать тоннами. А цены тут такие, что закупаться продуктами сюда приезжают сами европейцы! Кого мы только не видели на своем пути — поляков, чехов, немцев и, понятное дело, прибалтов.
Могилев встречает русских путешественников на японском «железном коне» копотью и смоком. Нет, друзья, речь не о сумраке и тумане. Просто город живет и дышит промышленностью. Тут производят металлоконструкции, отопительное оборудование, спецтехнику — чего тут только не делают. Промзона насчитывает несколько десятков предприятий. Что, впрочем, не лишает города достопримечательностей.
Здесь один из лучших в Белоруссии драматических театров, возведенный в 1526 году Могилевский замок, огромное количество святынь и увлекательных музеев. А какая набережная — в лучах летнего солнца Днепр завораживает. На берегу полно таверн с домашней кухней и шашлыком, прокат роликовых коньков и велосипедов.
Если будете в этих местах, обязательно загляните в райский уголок, спрятавшийся в паре километров от трассы на выезде из Могилева. Мы про источник Святого великомученика и целителя Пантелеймона. Говорят, водица, бьющаяся из земли, заживляет раны и очищает душу. Вокруг — лес, и тишина. Но нам пора отправляться дальше, курс — на Смоленск.
Для тех, кто кочегарил на все деньги по белорусским дорогам, сразу скажем, что возвращаться в Россию лучше через Гомель, по Киевскому шоссе. Проскочить границу с кучей зафиксированных штрафов за скорость здесь можно с большой долей вероятности.
А вот перед Смоленском, если вы поедете по Минскому шоссе, встреча с местными гаишниками неминуема. Эти ребята, получившие разнарядку о катающемся по республике нарушителе, ведут вас по камерам до самых до окраин. Приграничный пост встречает терминалами, принимающими практически любую валюту: доллары, евро, рубли. Нет наличности — не беда! Карточки служивые тоже берут, только плати. Не заплатишь по штрафам — лишишься «прав». Поэтому дабы не омрачить впечатления от отдыха, лучше ПДД не нарушать.