Какие ловушки ждут автомобилистов, возвращающихся из Белоруссии в Россию

Последний город, где мы еще не были в гостях у дружественных соседей, это Могилев. На пути сюда трасса вновь превращается в двухполосную, а леса по сторонам сменяют равнины и поля. Красиво? Еще как! Главное только, чтобы топливо не закончилось, ибо заправок тут поразительно мало, а ночевать на обочине — удовольствие не из приятных.

Впрочем, дизельному Mitsubishi Pajero Sport подобное не грозит. Автомобиль не страдает прожорливостью, и обладает внушительным баком на 70 литров. А объем багажного отсека позволяет грузить в него покупки вместе с тележками из супермаркетов.