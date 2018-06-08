Какие опасности ждут водителей в автопутешествии по Белоруссии

Для начала хочется отметить, что трасса здесь обрастает дополнительной парой полос и а-ля европейским разделительным барьером. Да, Батька денег исправных налогоплательщиков не жалеет. Асфальт здесь такой же гладкий, как кожа на бедре пугливой нимфы после SPA-салона.

Вокруг чисто, как в больнице — на земле ни окурочка, повсюду урны и места для отдыха. Причем не абы какие, а самые современные, с мангалами, беседками, туалетом и даже детскими площадками. Пожалуй, российским властям стоит взять на заметку.