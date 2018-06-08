Какие опасности ждут водителей в автопутешествии по Белоруссии

В рамках большого летнего тура по Белоруссии на не менее большом внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» продолжает свой путь. Впереди — столица и соседствующий с Польшей город Брест. Расскажем, чего не стоит делать в дороге, чтобы вдоволь насладиться и тем, и другим.
Для начала хочется отметить, что трасса здесь обрастает дополнительной парой полос и а-ля европейским разделительным барьером. Да, Батька денег исправных налогоплательщиков не жалеет. Асфальт здесь такой же гладкий, как кожа на бедре пугливой нимфы после SPA-салона.
Вокруг чисто, как в больнице — на земле ни окурочка, повсюду урны и места для отдыха. Причем не абы какие, а самые современные, с мангалами, беседками, туалетом и даже детскими площадками. Пожалуй, российским властям стоит взять на заметку.
Наш Mitsubishi Pajero Sport настолько комфортабельный, что на скорости, порой сильно превышающей допустимую местными ПДД, никаких неудобств не испытываешь. Японцы на славу потрудились и над шумоизоляцией, и над регулировками кресел с правильным профилем и удобной боковой поддержкой. Отдельное спасибо стоит сказать инженерам за настройки подвески и рулевого управления — «здоровяк» отлично держит прямую и уверенно ввинчивается в повороты.
Вот только «педалить» на авто, пусть даже и с российскими регистрационными знаками вопреки установленным ограничениям скорости, мы бы не советовали. Полицейские с радостью отберут у вас «права» до восстановления справедливости в виде оплаты штрафов. Превышение допустимого показателя более, чем на 40 км/ч карается 5000 российских рублей. Попадетесь дважды — превратитесь в пешехода. Камер фотофиксации нарушений тут тоже хватает. Хотя их и значительно меньше, чем у нас.
Помните знаменитый жаргонизм «в Бобруйск, животное»? Так вот: не заехать в этот уютный маленький городок мы попросту не смогли. Впрочем, делать здесь особо нечего, за исключением лишь осмотра памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны, и прогулок в небольшом цветущем парке.
При желании расстаться с кровно заработанными, можно заскочить в один из местных игорных клубов. Да-да, даже в миниатюрной белорусском городке найдется круглосуточно работающее казино.
Небольшой рывок, и нас встречает столица Белоруссии — Минск. Вот она, мекка туризма — ночные клубы, аутентичные ресторанчики, игорные заведения, огромные торгово-развлекательные центры, фонтаны, анимация, экскурсии.
Ни в коем случае нельзя не посетить архитектурный комплекс Троицкое предместье, красивейший Пищаловский замок ХIХ века, национальные художественный и историчесий музей.
Ценители искусства наверняка захотят сходить в местный театр оперы и балета — единственную оперную сцену республики. А романтикам понравятся прогулки по парку Победы. Удивительно, но, наверное, только в Минске в одном и том же кабаке можно попробовать украинский борщ, японские суши и ливанский кальян.
Мы же снова отправляемся в путь, к белорусско-польской границе. Всего 330 километров, и цель достигнута — солидный, усеянный грудой не поделивших с нами дорогу местных насекомых Mitsubishi Pajero Sport, встречает славный город Брест. Зря экипаж российских журналистов не озаботился ночлегом заранее — мест в тутошних гостиницах не оказалось. От слова «совсем».
Конечно, можно было бы переночевать и в автомобиле, благо места внутри — хоть в догонялки играй, но мы решили поехать за город. И буквально в десятке километров от него нашли великолепную усадьбу с домиками в лесу, пляжем на озере и вкуснейшей домашней кухней. Ну что: по дранику, и спать…