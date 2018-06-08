Отдых в Белоруссии на авто: все, что вы хотели знать, но стеснялись просить

Чем помимо экономии средств, особенно если речь идет о вояже с семьей или большой компанией, привлекает путешествие на автомобиле? Правильно: комфортом и мобильностью! Куда захотели, туда и поехали. И никаких аренд, такси и «бла-бла каров». Главное — хорошее настроение, грамотный маршрут и правильный автомобиль.

В качестве последнего мы выбрали настоящий рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Мало того, что он комфортабельный, словно авиалайнер, так он еще и летает над асфальтом так, что рты открываются даже у тех, кто стелит пыль на «пузотерках».

Надежный181-сильный дизель вытворяет чудеса: тяги мотору хватает практически во всем диапазоне оборотов. Руль такой же острый, как японский васаби, а подвеска по свойствам мягкости ничем не уступает эффекту от потребления саке. Только в отличие от этого прекрасного напитка, ходовая Pajero Sport иногда провоцирует и злоупотребить. Поэтому съезжать с асфальта на нем — отдельное удовольствие.