Отдых в Белоруссии на авто: все, что вы хотели знать, но стеснялись просить

Фото: АвтоВзгляд
Экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» отправляется в большое летнее путешествие. Пока одни берут кредит на путевку в Турцию, а другие ищут спонсоров для вояжа по Европе, мы прокладываем маршрут в соседнюю Белоруссию. Поверьте, отдых здесь невероятный, классный и недорогой.
Вячеслав Василенко

Чем помимо экономии средств, особенно если речь идет о вояже с семьей или большой компанией, привлекает путешествие на автомобиле? Правильно: комфортом и мобильностью! Куда захотели, туда и поехали. И никаких аренд, такси и «бла-бла каров». Главное — хорошее настроение, грамотный маршрут и правильный автомобиль.

В качестве последнего мы выбрали настоящий рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Мало того, что он комфортабельный, словно авиалайнер, так он еще и летает над асфальтом так, что рты открываются даже у тех, кто стелит пыль на «пузотерках».

Надежный181-сильный дизель вытворяет чудеса: тяги мотору хватает практически во всем диапазоне оборотов. Руль такой же острый, как японский васаби, а подвеска по свойствам мягкости ничем не уступает эффекту от потребления саке. Только в отличие от этого прекрасного напитка, ходовая Pajero Sport иногда провоцирует и злоупотребить. Поэтому съезжать с асфальта на нем — отдельное удовольствие.

Что касается маршрута, то наша цель — проехать по всем самым увлекательным местам братской Белоруссии, чье посещение запомнится надолго. Почему именно Белоруссия? Да потому, что это недалеко, очень колоритно, интересно, а главное — бюджетно.

Никаких заторов на границе, прекрасного качества дорожное покрытие, дружелюбный народ, доступный шоппинг по-европейски, а также куча любопытных локаций и активностей — вот, что ждет нас впереди. Об этом и многом другом читайте в специальной рубрике портала «АвтоВзгляд». Ну что, поехали?

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11 июня 2018
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