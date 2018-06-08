Злобный маршрут: из Москвы до Белоруссии по бездорожью

Фото: Вячеслав Василенко
В поисках доступного, ног приятного во всех отношениях отдыха экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» отправляется из Первопрестольной в гости к Батьке. Мы проедем через всю Белоруссию и расскажем вам, куда обязательно нужно заехать, а где лучше не задерживаться.
Вячеслав Василенко

Что ж, вперед: на пути сегодняшнего дня нас ждут Калуга, Брянск, Гомель и Жлобин — без малого 800 километров приключений. Благо, есть на чем путешествовать: наш верный друг в поездке — брутальный и бескомпромиссный Mitsubishi Pajero Sport.

Выезжаем из Москвы по М-3 «Украина», которую по слухам вроде бы сильно расширили. Ан нет: лишь только на некоторых участках. Зато реконструкция полотна — на каждом шагу. Чуть только покинул Московскую область, как тут же натыкаешься на дорожников, создающих видимость работы над улучшением покрытия.

Все бы ничего, если бы после Брянска проезжая часть не превратилась в насыпную обочину, местами напоминающую собой последствия бомбежки. Ремонтники дозируют поток, включая временные светофоры, а пробки здесь похлеще, чем были на подъезде к Крымскому полуострову до строительства моста.

А вот платная дорога порадовала — нет тут ни коммунальщиков, ни полицейских камер. Удовольствие отнимет немногим больше 100 вновь дешевеющих рублей.

Вы, наверное, уже догадались, что стоять в многокилометровом заторе на Mitsubishi Pajero Sport мы не стали. Иначе зачем отправляться на настоящем рамном внедорожнике с самой продвинутой полноприводной трансмиссией SuperSelect II в путешествие?

Нет, мы не съехали на остатки того, что раньше называлось обочиной, а попросту свернули с трассы. И, скажу я вам, не зря. Судя по тому, что показывал навигатор, мы сэкономили без малого три часа времени. Более того: нам посчастливилось проехать мимо заброшенных деревень, увидеть настоящие лесные озера, оценить всю красоту русской природы.

А все потому, что на бездорожье Mitsubishi Pajero Sport — в своей стихии, и чувствует себя, как рыба в воде. Лишь на высоком уклоне с размытой дождями грязью пришлось подключить «понижайку», когда «японец» слегка огрызнулся пробуксовкой колес.

Что похвально, на комфорте пассажиров преодолевание оврагов, барханов и прочих буераков практически не отражается. Главное — держатся за поручни или друг друга (нужное подчеркнуть).

Вот мы и на границе. Никто, кроме указателей и вывесок на белорусском языке, здесь не встречает. Таможенников даже на улице не видно — спрашивается, зачем мы тратили чуть меньше 1000 «деревянных» на «Зеленую» карту?

Впрочем, лучше не экономить, как и не выяснять отношения с местными «гайцами». Последние, кстати, легко находят общий язык с иноземцами за счет этих самых иноземцев. Причем в любой валюте.

Полчаса ходу — и мы в Гомеле, одном из самых древних белорусских городов. Его история берет начало в конце первого тысячилетия нашей эры. Тут прекрасный парк с фонтанами и колесом обозрения, изумительный вид на реку Сож и выложенная брусчаткой набережная, где вы просто обязаны попробовать фирменное белорусское мороженое. Погулять с детьми или устроить романтический вечер на веранде местного ресторана — незабываемо.

Не менее, если не более интересным окажется город с веселым названием Жлобин. Впрочем, раньше его называли куда любопытнее — Злобин. Между тем люди здесь очень приветливые, и рассказывать о жизни могут занятно и бесконечно.

Главное «жлобское» место, которое необходимо посетить — это аква-парк, представляющий собой не просто развлекательно-спортивный комплекс, а самый настоящий центр олимпийского резерва. Тут занимаются профессиональные спортсмены, а заодно может поплавать и покататься на чудных горках-аттракционах любой желающий — одинаково понравится и взрослым, и детям.

В качестве альтернативы водным процедурам предусмотрен боулинг-клуб и ресторанный комплекс с баней и прочими русалками. Ну а мы едем дальше: берем курс на Минск.

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12 июня 2018
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