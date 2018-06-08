Злобный маршрут: из Москвы до Белоруссии по бездорожью

Что ж, вперед: на пути сегодняшнего дня нас ждут Калуга, Брянск, Гомель и Жлобин — без малого 800 километров приключений. Благо, есть на чем путешествовать: наш верный друг в поездке — брутальный и бескомпромиссный Mitsubishi Pajero Sport.

Выезжаем из Москвы по М-3 «Украина», которую по слухам вроде бы сильно расширили. Ан нет: лишь только на некоторых участках. Зато реконструкция полотна — на каждом шагу. Чуть только покинул Московскую область, как тут же натыкаешься на дорожников, создающих видимость работы над улучшением покрытия.

Все бы ничего, если бы после Брянска проезжая часть не превратилась в насыпную обочину, местами напоминающую собой последствия бомбежки. Ремонтники дозируют поток, включая временные светофоры, а пробки здесь похлеще, чем были на подъезде к Крымскому полуострову до строительства моста.

А вот платная дорога порадовала — нет тут ни коммунальщиков, ни полицейских камер. Удовольствие отнимет немногим больше 100 вновь дешевеющих рублей.