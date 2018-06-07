Удивительное рядом: почему не нужно ехать в Европу на авто

Где и как отдохнуть радостно и недорого, а главное — ничуть не хуже, чем в гостях у старушки Европы? Журналисты портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» ответят на эти вопросы в ходе большого летнего путешествия на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport.
Собрались с семьей на отдых? Мы готовы помочь вам с выбором мест, где доступно и весело можно скоротать отпуск, который надолго запомнится вам и вашим детям. Для этого экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» отправляется в тур по братской Белоруссии.
Почему именно Белоруссия? Да потому что для отдыха семьей или большой компанией тут не хуже, чем в Старом Свете, а главное — дешевле.
Никаких запретов на границе, санкционные колбасы и сыры, любопытные активности — такую Беларусь вы еще не видели. На пути общей протяженностью более 2500 километров — десятки городов и калейдоскоп приключений.
Компанию в поездке нам составит настоящий японский внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, которому не страшны ни российские направления, ни белорусская грунтовка. А если нужно сэкономить время и срезать путь по откровенному бездорожью — рамный вездеход с удовольствием вам в этом поможет.