Удивительное рядом: почему не нужно ехать в Европу на авто

Собрались с семьей на отдых? Мы готовы помочь вам с выбором мест, где доступно и весело можно скоротать отпуск, который надолго запомнится вам и вашим детям. Для этого экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» отправляется в тур по братской Белоруссии.

Почему именно Белоруссия? Да потому что для отдыха семьей или большой компанией тут не хуже, чем в Старом Свете, а главное — дешевле.