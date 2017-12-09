В Европу на авто: где лучше всего встретить Новый год

Фото: Вячеслав Василенко
Экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» отправляется в большое рождественское путешествие по Европе. Мы проедем пять стран за пять дней, в общей сложности преодолев свыше 2500 километров. Хотите окунуться в атмосферу новогодней сказки — читайте обзоры в нашей специальной рубрике «Спецпроект».
Вячеслав Василенко

Итак, маршрут составлен. Мы проедем с десяток городов, среди которых Гомель, Минск, Брест, Варшава, Прага, Катовице, Брно и другие. Попробуем найти лучшее место для встречи с Новым годом?

Честь сопроводить нас в поездке выпала стильному и быстрому «немцу» Volkswagen Multivan. И не абы какому, а в эксклюзивном исполнении Bulli, приуроченному к 70-летнему юбилею с момента первого эскиза легендарного хиппи-автобуса. Наш выбор не случаен: что в дальней поездке может быть лучше вместительного семиместного «Мультика», обладающего завидными ездовыми повадками и высоким уровнем комфорта и оснащения.

Тут вам и обеденный стол, и сиденья, легким движением руки превращающиеся в полноценную кровать, и стационарное детское кресло, и мощная аудиосистема с видеопроигрывателем и встроенными мониторами.

А места внутри — хоть отбавляй. При желании в авто можно перевезти целую футбольную команду, да еще и вместе с фанатами. Только представьте, сколько в единый с багажным отделением трансформируемый салон, можно уместить новогодних подарков, не считая багажа. Мечта, а не машина! Особенно в двухцветной окраске кузова и с оригинальными колпаками на колесах, выдержанных в ретро-стиле.

В австрийской Вене нас встретит главный путешественник России Михаил Кожухов. Он вернется на родину в компании с Volkswagen Multivan, проложив собственный маршрут и подкрепив его свежим сочинением на тему Нового года в Европе. Поверьте, будет очень интересно.

Мы же отправляемся в дорогу, оседлав 180 немецких «жеребцов», погоняемых резвой роботизированной коробкой передач. Надежности в пути добавляют фирменная система полного привода 4MOTION и исчерпывающий набор вспомогательных электронных ассистентов. Новый год, не ты к нам мчишься, а мы едем к тебе.

безопасность дорожного движения, автопутешествие, автотуризм, дорога, трасса
11 декабря 2017
163