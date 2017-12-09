В Европу на авто: где лучше всего встретить Новый год

Итак, маршрут составлен. Мы проедем с десяток городов, среди которых Гомель, Минск, Брест, Варшава, Прага, Катовице, Брно и другие. Попробуем найти лучшее место для встречи с Новым годом?

Честь сопроводить нас в поездке выпала стильному и быстрому «немцу» Volkswagen Multivan. И не абы какому, а в эксклюзивном исполнении Bulli, приуроченному к 70-летнему юбилею с момента первого эскиза легендарного хиппи-автобуса. Наш выбор не случаен: что в дальней поездке может быть лучше вместительного семиместного «Мультика», обладающего завидными ездовыми повадками и высоким уровнем комфорта и оснащения.