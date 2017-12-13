Снежная Польша: «дикарем» лучше не ехать

Фото и видео: Вячеслав Василенко
Экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» продолжает свое путешествие на просторном и комфортабельном Volkswagen Multivan по Европе. Встретим ли мы, наконец, настоящую зимнюю сказку?
Вячеслав Василенко

После пары часов, проведенных на белорусско-польской границе, въезжаем в Старый Свет, который встретил нас обильным снегопадом. Нет, даже снегопадищем, причем таким, что ехать было попросту небезопасно. Виной тому — огроменные хлопья снега, летящие прямо в глаза, практически параллельно земле.

Последний раз подобное явление ваш покорный слуга видел в Приэльбрусье много лет назад. Картина волшебная и умиротворяющая, если только ты не за рулем. В кромешной темноте под светом фар головного света Volkswagen Multivan снежинки создают зеркальный эффект. Иными словами, мы слепили сами себя. Видимость при этом — не более четырех-пяти метров. А сама дорога словно каток, коварно замаскированный под слоем снега. Многие водители попросту останавливали свои машины на обочине, чтобы переждать непогоду и не рисковать.

Мы же легких путей не ищем, тем более, что с нами верный и надежный немецкий «конь», который ни разу не намекнул на отклонение от курса и не вызвал дрожи в коленях при торможении в столь экстремальных дорожных условиях. Скажем спасибо полному приводу и грамотным настройкам подвески. Главное — умело дозировать усилия на педали газа и тормоза, а также деликатно работать рулевым колесом.

Постепенно снегопад превратился сначала в град, а потом в дождь. В общем, испытания выдались те еще, как для самой машины, так и для экипажа. Впрочем, все когда-нибудь заканчивается, в том числе и плохое. Во всяком случае, нам так казалось. Осадки прекратились, на горизонте появилась Варшава. Да вот только ночлег посреди ночи мы — уставшие, голодные, но веселые — смогли только к утру.

Оказывается, в польской столице проходит какая-то международная конференция и отнюдь не Дедов Морозов. Все гостиницы переполнены, либо располагают самыми дорогими номерами. За 500—700 евро, что просят некоторые отели в сутки, наш экипаж прекрасно переночует и в Volkswagen Multivan. Салон немецкого микроавтобуса трансформируется практически под любые запросы автопутешественников. Хочешь опусти кресло и закинь ноги на соседнее, хочешь преврати диван в самую настоящую двуспальную кровать — удобно, уютно и тепло.

Впрочем, переспать с «мультиком» мы еще успеем — коридорный одной из гостиниц любезно сопроводил нас в номера, чудом оказавшиеся пустыми. Ребята, авантюризм и приключения — это, конечно, здорово. Но лучше не отправляйтесь в путешествие, заранее не забронировав отель. А то ведь таким макаром встречать Новый год придется прямо на улице. Ну или в машине.

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14 декабря 2017
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