Снежная Польша: «дикарем» лучше не ехать

После пары часов, проведенных на белорусско-польской границе, въезжаем в Старый Свет, который встретил нас обильным снегопадом. Нет, даже снегопадищем, причем таким, что ехать было попросту небезопасно. Виной тому — огроменные хлопья снега, летящие прямо в глаза, практически параллельно земле.

Последний раз подобное явление ваш покорный слуга видел в Приэльбрусье много лет назад. Картина волшебная и умиротворяющая, если только ты не за рулем. В кромешной темноте под светом фар головного света Volkswagen Multivan снежинки создают зеркальный эффект. Иными словами, мы слепили сами себя. Видимость при этом — не более четырех-пяти метров. А сама дорога словно каток, коварно замаскированный под слоем снега. Многие водители попросту останавливали свои машины на обочине, чтобы переждать непогоду и не рисковать.

Мы же легких путей не ищем, тем более, что с нами верный и надежный немецкий «конь», который ни разу не намекнул на отклонение от курса и не вызвал дрожи в коленях при торможении в столь экстремальных дорожных условиях. Скажем спасибо полному приводу и грамотным настройкам подвески. Главное — умело дозировать усилия на педали газа и тормоза, а также деликатно работать рулевым колесом.