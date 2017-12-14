Варшавский транзит: Новым годом и не пахнет

Фото: Вячеслав Василенко
Увы, друзья, но и в польской столице новогоднего чуда нам — экипажу портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» — увидеть так и не удалось. Впрочем, это не значит, что в Варшаве скучно и совсем нечем заняться.
Вячеслав Василенко

Для начала, пожалуй, стоит сказать, что путешествуя по Польше на автомобиле, следует быть предельно аккуратными. Дело в том, что поляки хулиганят на дорогах ничуть не хуже, чем российские водители. Эти «ездуны» сигналят, нервно перестраиваются из ряда в ряд, подрезают и гоняют словно перепуганные.

Конечно, наш крейсер под названием Volkswagen Multivan сбивать с траектории они бы не рискнули. Во-первых, он совсем не маленький по габаритам, а значит силы будут явно не равны. Во-вторых, микроавтобус на российских «номерах», что усложнит процедуру разъезда с местными полицейскими. И, наконец, неизвестно, кто в этом самом автобусе путешествует. Ведь мало ли — как выскочит из салона команда каких-нибудь разъяренных российских атлетов или того хуже — бойцы СОБР. Будь я поляком, тоже бы не стал дергать судьбу за ухо.

Фото: Вячеслав Василенко

Сам город навевает грусть. Нет, он красив, тут полно памятников архитектуры, театров, церквей и соборов. Но в преддверии Нового года ему определенно не хватает настроения. О рождественских праздниках в Варшаве напоминают лишь скупые гирлянды на парочке центральных улиц и сияющая фонарями ель у одного из крупных торговых комплексов.

Я серьезно: поляки даже не удосужились поставить елку на знаменитой дворцовой площади. Да и зачем, если тут и без того полно туристов, оккупировавших город. Подробнее о том, как есть риск остаться в Варшаве без ночлега, можно прочитать здесь. Спасибо, что хоть с едой тут все в порядке. Настоятельно рекомендуем в промежутках между прогулками отведать охотничьего рагу и польских блинчиков. Главное при этом не обращать внимания на официантов, которые вам будут улыбаться в кабаках только потому, что «так надо».

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14 декабря 2017
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