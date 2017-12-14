Варшавский транзит: Новым годом и не пахнет

Для начала, пожалуй, стоит сказать, что путешествуя по Польше на автомобиле, следует быть предельно аккуратными. Дело в том, что поляки хулиганят на дорогах ничуть не хуже, чем российские водители. Эти «ездуны» сигналят, нервно перестраиваются из ряда в ряд, подрезают и гоняют словно перепуганные.

Конечно, наш крейсер под названием Volkswagen Multivan сбивать с траектории они бы не рискнули. Во-первых, он совсем не маленький по габаритам, а значит силы будут явно не равны. Во-вторых, микроавтобус на российских «номерах», что усложнит процедуру разъезда с местными полицейскими. И, наконец, неизвестно, кто в этом самом автобусе путешествует. Ведь мало ли — как выскочит из салона команда каких-нибудь разъяренных российских атлетов или того хуже — бойцы СОБР. Будь я поляком, тоже бы не стал дергать судьбу за ухо.