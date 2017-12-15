Из Польши в Чехию: дальше едешь — тише будешь

Фото: Вячеслав Василенко
Вот она — волшебная новогодняя сказка! Прага — лучший город из тех, что удалось повидать журналистам портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» за время большого европейского путешествия на Volkswagen Multivan. Сюда определенно захочется вернуться.
Вячеслав Василенко

Столкнувшись с проблемой выживания в Варшаве, мы позаботились о гостинице в Праге заблаговременно, забронировав номера через всем известный интернет-сервис. И, надо сказать, правильно сделали, ибо пустую комнату в этом рождественском раю найти оказалось бы достаточно трудно.

Во всяком случае, наш отель, как и все соседствующие с ним на центральной площади города, был переполнен. Заняты и все парковочные места. А бросать машину кое-как здесь опасно — эвакуируют «по-ликсутовски» так быстро, что моргнуть не успеешь. В итоге оставить наш микроавтобус пришлось аж в двадцати минутах ходьбы от гостиницы в принадлежащем ей же подземном паркинге. Сервис, мягко говоря, не из дешевых — 75 европейских бумажек. Но иного выхода, увы, не оказалось.

Куда дороже мог оказаться ремонт ходовой Volkswagen Multivan, который «козлил» по пути из Варшавы в Прагу на одном из участков так, что наши головы могли пробить в потолке дыры. Дело в том, что Google-навигатор — будь ему неладно — решил нас повести в Чехию окольными путями, и в результате завел на какую-то пустынную и темную дорогу, а точнее сказать — ее отсутствие. Несколько десятков километров «мультик» ехал со скоростью не более 20 км/ч.

Дорога (ой, простите — направление) напоминала собой последствия бомбежки. В итоге рекомендованный навигатором кротчайший путь оказался едва ли не самым долгим. Быстро мчать по польским буеракам — откровенно убивать подвеску, которая тем не менее отлично сглаживает неровности практически любой степени отвратительности. Поэтому подскочив пару раз в креслах и взболтав в желудке недавно съеденное рагу, было принято решение «не топить».

Добри вэчер, Прага! Чешская столица с ее красивейшей архитектурой сама по себе прекрасна, а под Новый год — просто обворожительна. Только представьте, как все эти улочки сияют разными огнями, создавая атмосферу праздника.

Повсюду играет Mary Christmas в разных вариациях, почти на каждому углу стоят нарядные елочки, а в воздухе пахнет глинтвейном, который тут готовят прямо на морозе. Конечно, «минус 1» по нашим меркам морозом не назвать, но ветер гуляет такой, что без шапочки и шарфа можно в прямом смысле околеть. Хотя и это не отобьет у вас желания вдоволь насладиться сортами отменного местного «пенного».

вред здоровью, автопродажи, авторынок, безопасность дорожного движения, навигатор, премиальный сегмент, премиум-сегмент, бездорожье, автопутешествие, автотуризм, дорога, трасса
15 декабря 2017
158