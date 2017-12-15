Из Польши в Чехию: дальше едешь — тише будешь

Столкнувшись с проблемой выживания в Варшаве, мы позаботились о гостинице в Праге заблаговременно, забронировав номера через всем известный интернет-сервис. И, надо сказать, правильно сделали, ибо пустую комнату в этом рождественском раю найти оказалось бы достаточно трудно.

Во всяком случае, наш отель, как и все соседствующие с ним на центральной площади города, был переполнен. Заняты и все парковочные места. А бросать машину кое-как здесь опасно — эвакуируют «по-ликсутовски» так быстро, что моргнуть не успеешь. В итоге оставить наш микроавтобус пришлось аж в двадцати минутах ходьбы от гостиницы в принадлежащем ей же подземном паркинге. Сервис, мягко говоря, не из дешевых — 75 европейских бумажек. Но иного выхода, увы, не оказалось.