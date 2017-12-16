Пива есть: рождественская сказка по-чешски

Фото: Вячеслав Василенко
Как мы уже говорили, Прага произвела на нас незабываемые впечатления — из всех городов, что удалось посетить экипажу портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» в ходе большого рождественского тура, чешская столица пока оказалась самой яркой и праздничной.
Вячеслав Василенко

Для тех, кто никогда не был в Праге, скажем сразу: знаменитого в нашей стране торта «Прага» вы здесь не найдете даже в самом изысканном ресторане. Ничего общего у рецепта, придуманного московским ресторатором Владимиром Гуральником, с чешской кулинарией нет. Впрочем, не получится встретить на местных улицах и пражского крысарика — самую маленькую собачку на планете.

Зато лучшую в мире запеченную свиную рульку и неописуемого вкуса суп-гуляш, который подают в горшке из черного хлеба, отведать нужно всенепременно. Как же наслаждаться этими яствами и без пива? Да никак! Вот и мы не стали грешить, и пропустили через себя по паре-тройке бокальчиков вожделенного напитка.

Стоит сказать, что чешских пивоварен с каждым годом становится все меньше. Практически везде в кабаках вам будут предлагать одни и те же сорта светлого и темного. При желании, конечно, можно отыскать какой-нибудь небольшой крафтовый бар, и ваше отношение к пиву изменится раз и навсегда.

Фото: Вячеслав Василенко

Однако Прага начинает нравиться все больше отнюдь не по мере поступления «пенного» в организм — она прекрасна сама по себе. А в канун Нового года — особенно. Тут все увешано гирляндами, повсюду яркие украшения, иллюминация, фейерверки. Вот она — настоящая рождественская атмосфера.

Интересно, а как нас встретит австрийская Вена? Бело-серебристый Volkswagen Multivan в эксклюзивном исполнении Bulli, приуроченном к 70-летию первого эскиза легендарного хиппи-автобуса, снова отправляется в путь.

водительское удостоверение, международные права, страхование, страховые выплаты, полис страхования, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, премиальный сегмент, премиум-сегмент, регистрация, купить машину, автопутешествие, автотуризм, дорога, трасса
16 декабря 2017
35