5 стран за 5 дней на авто: в погоне за Дедом Морозом

Позади — Москва, Калуга, Брянск, Гомель, Минск, Брест, Варшава, Катовице, Прага, Брно и Вена. Мы преодолели пять стран за пять дней — не в последнюю очередь благодаря неприхотливому и быстрому Volkswagen Multivan.

Россия проводила нас слякотью и грязью, Белоруссия встретила зелеными газонами, салом и солнечной погодой, а Польша задала жару, а точнее холоду коктейлем из снега и града. Чехия порадовала своим гостеприимством, уютной атмосферой и, конечно же, пивом. А в Австрии мы едва ли не полностью загрузили немецкий микроавтобус новогодними подарками, приобретенными на местных рождественских ярмарках. Каждый из этих городов хорош по-своему, но по-настоящему праздник нам удалось увидеть только в Праге и Вене.

Если вам по душе вкуснейшая еда, прогулки под Mary Chrystmas, любопытные экскурсии в сопровождении Микулашей и Святых Николаев, то добро пожаловать на Новый год в чешскую или австрийскую столицу. Поверьте, впечатления незабываемые.