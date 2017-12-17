5 стран за 5 дней на авто: в погоне за Дедом Морозом

Фото: АвтоВзгляд
В поисках зимней сказки журналисты портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» проехали без малого 3000 км, посетив с десяток различных городов. Надеемся, что мы помогли вам с выбором лучшего места в Европе для встречи с Новым годом. Впрочем, наше путешествие еще не окончено.
Вячеслав Василенко

Позади — Москва, Калуга, Брянск, Гомель, Минск, Брест, Варшава, Катовице, Прага, Брно и Вена. Мы преодолели пять стран за пять дней — не в последнюю очередь благодаря неприхотливому и быстрому Volkswagen Multivan.

Россия проводила нас слякотью и грязью, Белоруссия встретила зелеными газонами, салом и солнечной погодой, а Польша задала жару, а точнее холоду коктейлем из снега и града. Чехия порадовала своим гостеприимством, уютной атмосферой и, конечно же, пивом. А в Австрии мы едва ли не полностью загрузили немецкий микроавтобус новогодними подарками, приобретенными на местных рождественских ярмарках. Каждый из этих городов хорош по-своему, но по-настоящему праздник нам удалось увидеть только в Праге и Вене.

Если вам по душе вкуснейшая еда, прогулки под Mary Chrystmas, любопытные экскурсии в сопровождении Микулашей и Святых Николаев, то добро пожаловать на Новый год в чешскую или австрийскую столицу. Поверьте, впечатления незабываемые.

Фото: АвтоВзгляд

Между тем, наше путешествие не заканчивается. Ключи от замечательного Volkswagen Multivan мы передаем в Вене главному путешественнику России Михаилу Кожухову, который вернется на этом автомобиле домой, но уже другим и не менее, если не более интересным маршрутом.

О своем вояже из Австрии в Россию Михаил будет рассказывать в режиме реального времени на радио «Шансон» и страницах портала «АвтоВзгляд». Все подробности — в нашей специальной рубрике.

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17 декабря 2017
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