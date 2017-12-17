Галопом по Европам: едем куда глаза глядят

Фото: Вячеслав Василенко
Экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» продолжает свой большой новогодний тур на роскошном и динамичном Volkswagen Multivan по Европе. Позади — Россия, Белоруссия, Польша и Чехия. Истинное рождественское настроение пока нам смогла подарить лишь Прага.
Вячеслав Василенко

Как мы уже говорили, чешская столица — это то место, куда хочется возвращаться. Прага притягательна и обворожительна, а в канун новогодних праздников — особенно. Подробнее об этом и не только можно прочитать здесь. Куда же отправиться дальше, чтобы получить не меньше эмоций, чем от Чехии?

Вариантов разнообразить маршрут из тех, что можно одолеть за один рывок на автомобиле — несколько. Выбирайте сами: Германия, Словакия, Венгрия и Австрия. Мы решили продолжить свое путешествие в прекрасный город Вена с его знаменитым дворцом Бельведер, являющимся едва ли не лучшим образцом стиля барокко в мире, огромным парком Пратер и венской Оперой.

Фото: Вячеслав Василенко

Намотавший на своем одометре более 2000 километров Volkswagen Multivan по пути из Москвы в Чехию такому выбору явно возрадовался. Дорога до австрийской столицы — в отличие от той, что соединяет Чехию с Польшей — может похвастать изумительным качеством покрытия. К тому же, это преимущественно автобан. А значит можно позволить себе немного похулиганить.

Благо прыти 180-сильного турбодизеля более, чем хватает для того, чтобы не чувствовать себя овощем на скоростной трассе. Скажем больше: в умелых руках и в спортивном режиме автомобиль вытворяет такое, что — будь рядом полицейские — этот репортаж сейчас наверняка бы не состоялся. Микроавтобус ускоряется, словно пушечный снаряд, а вот к торможению прибегать лучше заблаговременно.

Реакции руля — прогнозируемые, крены — предсказуемые. А какой комфорт! Пока водитель «валит» на все деньги и активно работает «баранкой», пассажиры могут спокойненько спать в удобных креслах, конфигурируемых под индивидуальные запросы седока. Ну вот уже на горизонте и Вена…

Эфиры на радио «Шансон» о нашем рождественском путешествии в Европу можно прослушать здесь.

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16 декабря 2017
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