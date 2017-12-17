Галопом по Европам: едем куда глаза глядят

Как мы уже говорили, чешская столица — это то место, куда хочется возвращаться. Прага притягательна и обворожительна, а в канун новогодних праздников — особенно. Подробнее об этом и не только можно прочитать здесь. Куда же отправиться дальше, чтобы получить не меньше эмоций, чем от Чехии?
Вариантов разнообразить маршрут из тех, что можно одолеть за один рывок на автомобиле — несколько. Выбирайте сами: Германия, Словакия, Венгрия и Австрия. Мы решили продолжить свое путешествие в прекрасный город Вена с его знаменитым дворцом Бельведер, являющимся едва ли не лучшим образцом стиля барокко в мире, огромным парком Пратер и венской Оперой.