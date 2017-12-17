Рождество в Австрии: вальс, пряники и Моцарт

Фото и видео: Вячеслав Василенко
И вот, наконец, журналисты портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» достигли финальной точки своего маршрута длиной свыше 2500 километров. Нас и наш Volkswagen Multivan встречает новогодняя столица Австрии. Пора бы и отдохнуть.
Вячеслав Василенко

За пять дней в компании с роскошным немецким микроавтобусом мы преодолели пять стран, проехав с десяток крупных городов. Правда, зимнюю сказку нам удалось увидеть только лишь в Праге. Впрочем, в Вене готовятся к рождественским праздникам ничуть не хуже.

Народу на центральных улочках города — пруд пруди, рестораны и гостиницы переполнены. Еще бы, ведь только в Вене готовят самые вкусные в мире шницель и яблочный штрудель, тут находится огромный музейный квартал с его архитектурой и танцевальными площадками, где можно научиться танцевать вальс. Здесь же расположена квартира Моцарта, а также имеется большое количество концертных залов. В общем, одинаково увлекательно тут будет и влюбленным парочкам, и семьям с детьми, и друзьям, приехавшим сюда большой компанией.

В отличие от чешской столицы, Вена выглядит менее домашней и более пафосной, но одинаково уютной и гостеприимной. Улицы украшены новогодними гирляндами, повсюду нарядные елки, ярмарки на каждом шагу. Правда, ходить по этим рождественским базарчикам крайне разорительно — скупить хочется буквально все: от картин и сувенирных керамических фигурок, до елочных игрушек и пряников ручной работы.

В общем, наш Volkswagen Multivan мы затарили по полной. Благо места в салоне, удобно объединенным с багажным отсеком, — хоть в футбол играй! Пожалуй, лучшей машины для путешествий — не в последнюю очередь благодаря ее возможностям по трансформации внутреннего пространства — попросту не найти.

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16 декабря 2017
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