Рождество в Австрии: вальс, пряники и Моцарт

За пять дней в компании с роскошным немецким микроавтобусом мы преодолели пять стран, проехав с десяток крупных городов. Правда, зимнюю сказку нам удалось увидеть только лишь в Праге. Впрочем, в Вене готовятся к рождественским праздникам ничуть не хуже.

Народу на центральных улочках города — пруд пруди, рестораны и гостиницы переполнены. Еще бы, ведь только в Вене готовят самые вкусные в мире шницель и яблочный штрудель, тут находится огромный музейный квартал с его архитектурой и танцевальными площадками, где можно научиться танцевать вальс. Здесь же расположена квартира Моцарта, а также имеется большое количество концертных залов. В общем, одинаково увлекательно тут будет и влюбленным парочкам, и семьям с детьми, и друзьям, приехавшим сюда большой компанией.