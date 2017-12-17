Видео тест-драйв Volkswagen Multivan Bulli: женское это дело

Каждый раз падая за руль Volkswagen Multivan, я восторгаюсь умениям немецких инженеров — насколько здесь все грамотно организовано. Да, интерьер привычно для «фольксвагеновских» изделий навевает скуку, но к эргономике и выверенной до миллиметра компоновке салона придраться сможет разве что слепой.

Причем превратить внутреннее пространство — в зависимости от пожеланий — можно и в квартиру на колесах, и в мобильный офис, и в передвижную мастерскую-гараж. Например, мой коллега легко перевозит в этой машине мотоцикл, когда едет отдыхать по Европам. Кстати, и мне выпала честь покататься на «мультике» по миниатюрным европейским улочкам, автобанам и даже кое-где по мягкому грунту и буеракам. Не удивляйтесь, в заморских странах тоже иногда заканчивается асфальт.