Видео тест-драйв Volkswagen Multivan Bulli: женское это дело

Фото: АвтоВзгляд
На редакционных испытаниях портала «АвтоВзгляд» немецкий микроавтобус Volkswagen Multivan был столько раз, что посчитать не хватит пальцев ни рук, ни ног. А не так давно на рынке появилась его новая модификация Bulli 70 Anniversary — cамое время освежить воспоминания.
Вячеслав Василенко

Каждый раз падая за руль Volkswagen Multivan, я восторгаюсь умениям немецких инженеров — насколько здесь все грамотно организовано. Да, интерьер привычно для «фольксвагеновских» изделий навевает скуку, но к эргономике и выверенной до миллиметра компоновке салона придраться сможет разве что слепой.

Причем превратить внутреннее пространство — в зависимости от пожеланий — можно и в квартиру на колесах, и в мобильный офис, и в передвижную мастерскую-гараж. Например, мой коллега легко перевозит в этой машине мотоцикл, когда едет отдыхать по Европам. Кстати, и мне выпала честь покататься на «мультике» по миниатюрным европейским улочкам, автобанам и даже кое-где по мягкому грунту и буеракам. Не удивляйтесь, в заморских странах тоже иногда заканчивается асфальт.

Фото: АвтоВзгляд

Дело в том, что совместно с журналистами радио «Шансон» мы отправились в большое путешествие по «забугорью». Нашей задачей было преодолеть пять стран за пять дней, проехав в общей сложности около 3000 километров. А тут еще и нарядный Volkswagen Multivan в новом исполнении «70 лет Bulli» подвернулся — грех не прохватить.

Помните знаменитый «булли» 50—60-х годов? Тот самый — не побоюсь этого слова — веселый автобус, ассоциирующийся с жизнерадостными людьми, покуривающими травку, пропагандирующими любовь к цветам и слушающими вроде бы даже модную музыку, а заодно и выражающими протест обществу своим бездарным существованием. Так вот: в честь 70-летия первого эскиза легендарного хиппи-автобуса немцы и решили выпустить эту специальную версию.

Фото: АвтоВзгляд

Автомобиль выдержан в классическом ретро-стиле с эффектной двухцветной окраской кузова и оригинальными хромированными колпаками на колесах. Разумеется, не обошлось и без модных шильдиков, указывающих на принадлежность Multivan к эксклюзивному изданию.

Юбилейная версия базируется на комплектации Highline, но не без дополнений. К примеру, тут иная контрастная отделка салона, а столик теперь эргономично убирается в боковую панель, что принципиальным образом отражается на внутреннем пространстве. Кроме того, легким движением руки стационарное сиденье, поворачивающееся на 180 градусов, можно превратить в портативное детское кресло — придорожным полицейским, как и в случае с хиппи, придется покурить, ибо оштрафовать за его отсутствие уже не получится.

Добавьте сюда мобильный кинотеатр и возможность превратить диван в самую настоящую двуспальную кровать — чем не президентский «люкс»? Места в «мультике» традиционно — вагон! В семиместный вэн — единственный в своем сегменте автомобиль, позволяющий водителю и переднему пассажиру попадать в салон, не выходя из «кабины» — влезет поклажи столько, что устанешь разгружать.

​Обнимем до хруста зубов каждого из немецких специалистов, приложивших руку к настройкам рулевого управления и шасси. Несмотря на свои габариты и вес под 2,5 тонны, автобус едет и реагирует на команды драйвера ничуть не хуже обычной легковушки, а в ряде случаев — даже превосходит их. Ребята, это вам не Toyota Alphard: реакции «баранки» — прогнозируемые, крены — предсказуемые.

Да и с расходом топлива все прекрасно — при жадном педалировании 180-сильный дизельный Multivan потребляет не больше девяти литров на сотню. А фестивалить на нем — одно удовольствие. Резвая семискоростная роботизированная коробка передач в тандеме с турбированным движком унижает соседей по потоку не хуже, чем это происходит с героями в БДСМ-фильмах. Скажем больше: с доминирующей позицией легко себе справится даже хрупкая с виду девушка. Не верите — смотрите наш видео сюжет: дас ист фантастиш!

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17 декабря 2017
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