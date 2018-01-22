Гастрономическая автоэкскурсия по Вене с Михаилом Кожуховым

Фото: АвтоВзгляд
Знаете ли вы, что знаменитый кофе по-венски обязан своим появлением не австрийцу, а поляку и армянину? Нет? Тогда я, Михаил Кожухов, президент «Клуба путешествий» расскажу вам о том, что я узнал об этом напитке, путешествуя по Европе на автомобиле Volkswagen Multivan.
Михаил Кожухов

План такой: увидеть 5 стран за 5 дней: Австрию, Чехию, Польшу, Белоруссию и Россию. Правда, пока я больше прохаживаюсь по австрийской столице, а мой транспорт набирается сил перед дорогой в паркинге роскошного «Гранд-Отеля». Только чур без упреков в барстве! Сами посудите: не мог же я оставить в каком-нибудь дешевом хостеле столь навороченный автомобиль.

А по Вене как раз нужно ходить пешком. Здесь есть все, что пожелает душа. Хочешь — история: почти о каждом здании можно написать рассказ. А хочешь — искусство: по числу творивших здесь художников и музыкантов Вене просто нет равных. Но сегодня я выбрал кофе. Это визитная карточка австрийской столицы, которой она обязана… поляку и армянину.

Фото: АвтоВзгляд

Когда в 1683 году союзная армия наголову разбила турок, осаждавших Вену, в числе прочей добычи были и мешки с неизвестными коричневыми бобами. Солдаты поначалу даже пытались кормить ими коней. И тогда один из героев осады, поляк Георг Франц Кольшицкий, знакомый с кофе, попросил отдать ему бесполезные зерна. Он-то и открыл в Вене первое кафе.

Но заведение пустовало — напиток не понравился горожанам. Тогда Кольшицкий добавил в него сахара и молока — так появился знаменитый кофе по-венски. А первую монополию на торговлю зернами в том же году получил, представьте себе, местный армянин, в истории тоже осталось его имя — Йоханнес Диодато. Церковь приняла напиток в штыки. Дескать, «пьющие басурманское зелье потворствуют сатанинскому отродью и вредят своему здоровью». Но венцы зачастили в кофейни. Правда, поначалу только мужчины. Перед дамами их двери открылись только перед Первой мировой войной.

Фото: АвтоВзгляд

Сегодня в столице Австрии более полутора тысяч заведений, и у каждого — своя история: в одной дебютировал Штраус, в другой — расплачивались картинами Густав Климт сотоварищи. Самые популярные — Демель и Сентраль. В первом не протолкнешься от гостей. Здесь видно, как за стеклом колдуют кондитеры над знаменитым тортом с неприличным для нашего уха названием Захер. Перед Сентралем же, где любил сиживать, в числе прочих, Троцкий, всегда огромная очередь — тут нельзя заказать столик заранее.

Поскольку в очередях я настоялся еще в юности, а к троцкизму в праздничные дни практически равнодушен, я выбрал любимое кафе Фрейда — «Ландман». Его и вам советую. А в следующей публикации расскажу, как я пил кофе с самой настоящей австрийской принцессой.

О самом интересном из моего автопутешествия по Европе читайте в специальной рубрике портала «АвтоВзгляд», а также слушайте в эфире радио «Шансон».

безопасность дорожного движения, автопутешествие, автотуризм, дорога, трасса
23 января 2018
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