Гастрономическая автоэкскурсия по Вене с Михаилом Кожуховым

План такой: увидеть 5 стран за 5 дней: Австрию, Чехию, Польшу, Белоруссию и Россию. Правда, пока я больше прохаживаюсь по австрийской столице, а мой транспорт набирается сил перед дорогой в паркинге роскошного «Гранд-Отеля». Только чур без упреков в барстве! Сами посудите: не мог же я оставить в каком-нибудь дешевом хостеле столь навороченный автомобиль.

А по Вене как раз нужно ходить пешком. Здесь есть все, что пожелает душа. Хочешь — история: почти о каждом здании можно написать рассказ. А хочешь — искусство: по числу творивших здесь художников и музыкантов Вене просто нет равных. Но сегодня я выбрал кофе. Это визитная карточка австрийской столицы, которой она обязана… поляку и армянину.