Тест-драйв Volkswagen Multivan с Михаилом Кожуховым

Ну, здравствуй, машинка, давай знакомиться. О, пожалуй, уменьшительные суффиксы к Multivan совсем не подходят — его размеры и способности внушают уважение. У меня, привыкшего к более мелким автомобильным формам, поначалу даже вырвалось: ничего себе — целый автобус! За рулем такой большой машины я еще не сидел. Впрочем, по моим габаритам — самое то: не надо кланяться, забираясь в салон.

В Multivan комфортно расположится великолепная семерка — большая семья или компания. Очень удобно, что кресла второго ряда разворачиваются лицом к третьему, и между ними — просторная зона, где в долгой дороге — хочешь, играй на откидном столике, а хочешь — зарядку делай.

А если путешествовать не где-нибудь в обжитых Европах, а по безбрежным просторам России, то кинул спальники в огромный багажник — и никаких тебе гостиниц не надо. Настоящий дом на колесах. При этом машина приемистая и легко управляется. Приноровиться нужно только к чуть более долгому, чем у обычного седана, тормозному пути: вес авто под стать его габаритам.