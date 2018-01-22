Тест-драйв Volkswagen Multivan с Михаилом Кожуховым

Фото: АвтоВзгляд
Всем привет, с вами президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов. Вы думали, что я только и делаю, что отправляю других странствовать по свету, а сам дома сижу? Ошибаетесь! Вот и теперь я еду в свое удовольствие по Европе. План такой: увидеть 5 стран за 5 дней на автомобиле Volkswagen Multivan, ключи от которого мне вручил экипаж «Радио Шансон» и портала «АвтоВзгляд» в Вене — прямо под новогодней елкой.
Михаил Кожухов

Ну, здравствуй, машинка, давай знакомиться. О, пожалуй, уменьшительные суффиксы к Multivan совсем не подходят — его размеры и способности внушают уважение. У меня, привыкшего к более мелким автомобильным формам, поначалу даже вырвалось: ничего себе — целый автобус! За рулем такой большой машины я еще не сидел. Впрочем, по моим габаритам — самое то: не надо кланяться, забираясь в салон.

В Multivan комфортно расположится великолепная семерка — большая семья или компания. Очень удобно, что кресла второго ряда разворачиваются лицом к третьему, и между ними — просторная зона, где в долгой дороге — хочешь, играй на откидном столике, а хочешь — зарядку делай.

А если путешествовать не где-нибудь в обжитых Европах, а по безбрежным просторам России, то кинул спальники в огромный багажник — и никаких тебе гостиниц не надо. Настоящий дом на колесах. При этом машина приемистая и легко управляется. Приноровиться нужно только к чуть более долгому, чем у обычного седана, тормозному пути: вес авто под стать его габаритам.

Фото: АвтоВзгляд

В салоне все удобно, а за подлокотники на первом ряду — отдельное спасибо конструкторам: не надо искать, куда приткнуть локоть. Панель приборов по-немецки целесообразна: тут тебе и сенсорный дисплей для управления музыкой, телефоном и радио, и автоматическое переключение света с ближнего на дальний, и много чего еще, что делает поездку не трудной работой, а удовольствием.

Соглашусь с создателями: Multivan — отличный вариант для семейных путешествий! Как раз такое мне и предстоит. Из царственной Вены через прекрасную Прагу, волшебный Краков, а далее в Брест, Минск, а оттуда до дома уже рукой подать.

Но есть и легкое волнение. Опыт поездок по белу свету у меня немаленький. А вот дороги родины, признаться, немного пугают: так далеко я сам за рулем не ездил. Но ведь надо же когда-то начинать? Тем более, что на машину, похоже, можно положиться. Volkswagen Multivan, как говорится, «Das auto».

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22 января 2018
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