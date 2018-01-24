Автопутешествие с Михаилом Кожуховым и список Шиндлера

Краков — красавец! На центральной площади старого города — Рыночной — дух захватывает от красоты и размаха. Уж поверьте на слово: парадные площади большинства европейских столиц в сравнении с краковской — нервно курят в сторонке. Особенно сейчас — вечером. Прожекторы красиво выхватывают из темноты стены романтичных дворцов, строгие шпили соборов, кирпичную кладку высоченных башен, а на площади во всю галдит рождественский рынок. Здесь сейчас тысячи людей! Гремит веселая музыка, соблазнительно пахнет жареными краковскими колбасками и глинтвейном, милая чепуха на прилавках кажется особенно привлекательной…

Официально Краков называется Stołeczne Królewskie Miasto Kraków, простите уж за мой польский. Столичный и королевский — иначе и не посмеешь обращаться к городу, который 5 сотен лет был центром Речи Посполитой. И даже через двести лет после того, как столица переехала в Варшаву и монументальный Королевский замок на берегу Влатвы опустел, польские правители хотели короноваться только в Кракове.