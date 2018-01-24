Автопутешествие с Михаилом Кожуховым и список Шиндлера

Фото: АвтоВзгляд
А знаете ли вы, что у московского бублика есть брат в Кракове? Он называется обважанек — с хрустящей корочкой, сплетенный из двух кусочков теста и посыпанный солью, маком или кунжутом. Обважанки, как выяснил президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов, добравшийся на Volkswagen Multivan в своих странствиях до Кракова, делают здесь по крайней мере с 14 века!
Михаил Кожухов

Краков — красавец! На центральной площади старого города — Рыночной — дух захватывает от красоты и размаха. Уж поверьте на слово: парадные площади большинства европейских столиц в сравнении с краковской — нервно курят в сторонке. Особенно сейчас — вечером. Прожекторы красиво выхватывают из темноты стены романтичных дворцов, строгие шпили соборов, кирпичную кладку высоченных башен, а на площади во всю галдит рождественский рынок. Здесь сейчас тысячи людей! Гремит веселая музыка, соблазнительно пахнет жареными краковскими колбасками и глинтвейном, милая чепуха на прилавках кажется особенно привлекательной…

Официально Краков называется Stołeczne Królewskie Miasto Kraków, простите уж за мой польский. Столичный и королевский — иначе и не посмеешь обращаться к городу, который 5 сотен лет был центром Речи Посполитой. И даже через двести лет после того, как столица переехала в Варшаву и монументальный Королевский замок на берегу Влатвы опустел, польские правители хотели короноваться только в Кракове.

Фото: АвтоВзгляд

Страшную страницу в его историю вписала вторая мировая. Ведь это здесь работала фабрика Оскара Шиндлера, который спас от концлагеря 1200 человек, как раз об этом знаменитый фильм Стивена Спилберга. Теперь и здание фабрики, и вся территории бывшего еврейского гетто стали музеями…

Будь она неладна, эта вторая мировая, думал я, стоя на прекрасной Рыночной площади старого города — совсем другой была бы сегодня Европа, сохранись она вся так же, как Краков. Кстати: версию о том, что наша разведка и польские патриоты предотвратили взрыв города немцами — об этом старый советский фильм «Майор Вихрь» — сегодня ставят под сомнение польские историки. Как бы то ни было, спасибо всем, что красавец-город спасли! Мне очень хочется увидеться с ним снова. Ну, а пока пора разобраться, как отсюда добраться до Бреста?

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27 января 2018
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