Почему европейские границы лучше пересекать на авто ночью

Фото: АвтоВзгляд
Знаете ли вы, что нужно сделать в Европе, чтобы вас на дороге остановила полиция? Нет? Тогда об этом вам расскажут портал «АвтоВзгляд» и я — президент «Клуба путешествий» Михаил Кужухов, покоряющий Европу на автомобиле Volkswagen Multivan.
Михаил Кожухов

В таких туристических поездках, когда от города до города 3—4 часа пути, совсем не праздный вопрос: когда выезжать — вечером или утром? Засветло, конечно, удобнее. И увидишь больше. Но если с очередным городом вы уже познакомились основательно, почему бы не стартовать после обеда?

И дорога свободнее. Тем более, что у моего Multivan модные ксеноновые фары, парковочный ассистент с камерой заднего вида и встроенная навигационная система с возможностью самостоятельного обновления, что удобно: ты сам ее обновляешь, не теряя времени на техцентр. Тогда что же мне помешает преодолеть три с половиной сотни километров от Вены до Праги вечером?

Да ничего! И я, признаться, люблю эти переезды в темное время суток. Они придают поездке некий азарт, непредсказуемость, вносят элемент приключения, если хотите. Вот и сейчас — по вечерней трассе стелется легкая поземка, я изо всех сил пытаюсь соблюдать скоростной режим, хотя, если честно, это не всегда удается.

Я пристраиваюсь в хвост какому-нибудь шустрому местному жителю: он-то уж точно знает, где установлены камеры. А ничего, кроме перспективы получить штраф по почте, не может помешать тебе немного превысить скорость. Легче встретить оттаявшего ото льда саблезубого тигра, чем полицейского, который решил просто так, за здорово живешь, проверить твои документы. Или сидящего в кустах с радаром — это в Европе немыслимо!

Предполагается, что все водители соблюдают ПДД, включая разрешенные в большинстве стран Евросоюза промилле в организме, примерно равные паре бокалов сухого вина. Можно, конечно, изредка увидеть припаркованную на перекрестке машину транспортной полиции, но нужно промчаться мимо нее со скоростью ракеты или ехать очень уж неуверенно, чтобы на тебя обратили внимание. Но разгоняться до космических скоростей я не собираюсь, хотя Multivan и позволяет, а за руль я принципиально не сажусь даже после кружки пива, так что опасаться мне нечего…

Ну, вот, заговорился с вами и не заметил, как закончилась Австрия и началась Чехия: надписи на немецком сменились на славянские, только на латинице. Больше никаких признаков границы нет. Если окажетесь здесь, вот вам два адреса. Первый — Чески-Крумлов. Это средневековое чудо, поместившееся на крутой излучине Влтавы. Второй — Градец Карлов — уютный игрушечный городок, построенный в Х веке. Оба поселения совсем крошечные и похожи на новогодний торт. Но к ним в гости все же лучше приезжать засветло, а в Ческом-Крумлове стоит и задержаться. Ну, а мне пора поторопиться — в Прагу.

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25 января 2018
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