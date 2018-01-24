Почему европейские границы лучше пересекать на авто ночью

В таких туристических поездках, когда от города до города 3—4 часа пути, совсем не праздный вопрос: когда выезжать — вечером или утром? Засветло, конечно, удобнее. И увидишь больше. Но если с очередным городом вы уже познакомились основательно, почему бы не стартовать после обеда?

И дорога свободнее. Тем более, что у моего Multivan модные ксеноновые фары, парковочный ассистент с камерой заднего вида и встроенная навигационная система с возможностью самостоятельного обновления, что удобно: ты сам ее обновляешь, не теряя времени на техцентр. Тогда что же мне помешает преодолеть три с половиной сотни километров от Вены до Праги вечером?