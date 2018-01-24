Пражская сказка для наивных

Австрия уже позади, я в чудеснейшей Праге. Столица Чехии, повторюсь, считается лучшим европейским городом для встречи Нового года. Не то чтобы я совсем был с этим не согласен, но…

Как-то я встречал здесь Новый год — вместе с несколькими миллионами таких же, как я, понаехавших. На знаменитом и величественном Карловом мосту яблоку негде было упасть! По мне — слишком уж людно. Как и на Староместской площади, в центре Старого Города. Сейчас здесь народу поменьше, туристов не тьма — тысячи. Все собираются на площади каждый час, когда бьют знаменитые куранты ратуши — Орлой.

Их огромный циферблат, помимо часа, показывает месяц и день, время восхода и захода солнца и долготу дня. Расположенный ниже календарь изображает знаки зодиака, символы двенадцати месяцев и сюжеты из деревенской жизни. Вот бык ведет пахарей в поле, лохматый лев дает знак о начале жатвы, а скорпион напоминает виноградарям о времени сбора гроздьев — когда-то склоны гор вокруг Праги покрывали виноградники. Наконец, часы бьют, и действо начинается. Открываются золотые оконца, и одна за другой следуют фигурки апостолов и самого Христа.