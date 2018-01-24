Пражская сказка для наивных

Фото: АвтоВзгляд
Время летит стремительно, и далекий, казалось бы, 2019 год на самом деле уже на носу — вы и не заметите, как уже придется решать, где его встречать. Между тем, как выяснили портал «АвтоВзгляд» и президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов, перемещающийся сейчас по Европе на Volkswagen Multivan, лучшим европейским городом для встречи Нового года считается Прага.
Михаил Кожухов

Австрия уже позади, я в чудеснейшей Праге. Столица Чехии, повторюсь, считается лучшим европейским городом для встречи Нового года. Не то чтобы я совсем был с этим не согласен, но…

Как-то я встречал здесь Новый год — вместе с несколькими миллионами таких же, как я, понаехавших. На знаменитом и величественном Карловом мосту яблоку негде было упасть! По мне — слишком уж людно. Как и на Староместской площади, в центре Старого Города. Сейчас здесь народу поменьше, туристов не тьма — тысячи. Все собираются на площади каждый час, когда бьют знаменитые куранты ратуши — Орлой.

Их огромный циферблат, помимо часа, показывает месяц и день, время восхода и захода солнца и долготу дня. Расположенный ниже календарь изображает знаки зодиака, символы двенадцати месяцев и сюжеты из деревенской жизни. Вот бык ведет пахарей в поле, лохматый лев дает знак о начале жатвы, а скорпион напоминает виноградарям о времени сбора гроздьев — когда-то склоны гор вокруг Праги покрывали виноградники. Наконец, часы бьют, и действо начинается. Открываются золотые оконца, и одна за другой следуют фигурки апостолов и самого Христа.

Фото: АвтоВзгляд

Оживают и фигурки, расположенные по обе стороны от циферблата: Смерть звонит в колокол, переворачивая песочные часы, которые отсчитывают неумолимое время; Скряга потряхивает кошельком; Турок пятится перед смертью, а легкомысленный Щеголь крутится перед зеркалом. Но вот Петух замахал крыльями, закукарекал, и фигурки спрятались на час…

Уже более 500 лет работает этот механизм, сделанный умельцем по имени Гануш. По легенде, мастера приказали ослепить, чтобы он не смог сделать часы лучше староместских. Но часовщик отомстил изуверам. Слепой и немощный, он сунул руку в механизм, что-то там крутанул, и часы встали. Лишь через много лет пражанам удалось запустить сложный механизм. Все это сказки! Пражские куранты действительно часто ломались и подолгу бездействовали. Но никто не пытался остановить их…

Каждый раз, оказываясь на Староместской площади и видя, как сотни телефонов снимают это сказочное действо, я вспоминаю, как, снимая программу для телевидения я, один из многих на земле, был допущен внутрь этого волшебного механизма и даже помогал смотрителю — чистил щеткой не слишком-то запылившиеся фигуры… Надо бы помыть и мой распрекрасный Volkswagen Multivan — перед встречей с Краковом.

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26 января 2018
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