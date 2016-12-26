Что делать, если вы случайно залили бензин в дизельный автомобиль

Глубокой ночью на красивой модной бензоколонке в Тверской области уставший водитель, недолго думая, залил под горловину полный бак… 92-го бензина вместо солярки. К счастью, это заметили сразу и заводить машину не стали, в противном случае «попадос» составил бы шестизначную сумму — замена ТНВД, форсунок, промывка системы и так далее.

Но что же делать дальше? Правильно — применить старый добрый дедовский способ и «отсосать» бензино-солярочный коктейль из бака. Но как это сделать глубокой ночью фактически посреди леса, тем более, что шланги для подобной процедуры практически исчезли из продажи? На помощь пришли сотрудницы АЗС, сказавшие, что это у них это уже далеко не первый случай и неподалеку в Твери есть специально обученный человек, способный за энное количество рублевых денежных знаков решить данный вопрос. Его-то мы и вызвали.