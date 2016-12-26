Что делать, если вы случайно залили бензин в дизельный автомобиль

Путаница с топливом, как ни странно, происходит на АЗС довольно часто. То уставший и измотанный водитель забывает назвать марку необходимого топлива заправщику, то сам заправщик отвлекается на разговор по мобильнику и путает пистолеты. Да мало ли еще какие причины могут быть. В минувшие выходные, например, жертвой «топливной путаницы» едва не пал наш редакционный FIAT Ducato…

Алексей Гусев

Глубокой ночью на красивой модной бензоколонке в Тверской области уставший водитель, недолго думая, залил под горловину полный бак… 92-го бензина вместо солярки. К счастью, это заметили сразу и заводить машину не стали, в противном случае «попадос» составил бы шестизначную сумму — замена ТНВД, форсунок, промывка системы и так далее.

Но что же делать дальше? Правильно — применить старый добрый дедовский способ и «отсосать» бензино-солярочный коктейль из бака. Но как это сделать глубокой ночью фактически посреди леса, тем более, что шланги для подобной процедуры практически исчезли из продажи? На помощь пришли сотрудницы АЗС, сказавшие, что это у них это уже далеко не первый случай и неподалеку в Твери есть специально обученный человек, способный за энное количество рублевых денежных знаков решить данный вопрос. Его-то мы и вызвали.

Спустя полчаса к нам лихо подкатила старенькая праворульная «японка» из которой бодро выскочил молодой человек лет 30 с хвостиком. Узнав суть проблемы, он достал из багажника несколько ведер, а также пустые пластиковые бутыли и шланги разной длины и диаметра. Убедившись, что в пластиковом баке Ducato, нет сливного отверстия, мужчина начал планомерно сливать топливо в пластиковые бутыли, переливая его в большие ведра. Процедура заняла свыше двух часов — как-никак 90 литров, бак ведь под завязку! Хорошо еще, что наш FIAT не оборудован защитной сеткой от несанкционированного слива топлива хулиганами, а то все было бы гораздо сложнее. Учитывая тот факт, что подавляющее большинство современных автомобилей оборудованы данной сеткой, как правило, приходится поднимать машину на подъемник, снимать бензобак и промывать его. Разумеется в том случае, если нет пресловутого сливного отверстия в днище.

«А как же вы запихнули бензиновый пистолет в горловину?», — наиболее часто задаваемый вопрос в таких случаях. Действительно, очень многие современные машины оборудованы так называемой защитой от дурака и засунуть «неправильный» пистолет в них невозможно. Но только не в случаях с грузовиками и фургонами. В нашем Ducato горловина такого размера, что теоретически в нее можно заливать все, что угодно, хоть топливо с фуры.

Слив все топливо практически до последней капли, хотя в самой системе солярка еще оставалась, ибо на момент горе-заправки в машине еще было дизтопливо, мы на всякий случай оттолкали автобус руками обратно к кранам и залили полный бак соляры, так что отделались малой кровью. В итоге удовольствие оказалось все равно не из дешевых — около 2000 рублей за 92-й бензин, вызов мастера по сливу — 5000 руб. и повторная заправка до отсечки — еще 3328 рублей. Ну и потерянное время, конечно.

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
26 декабря 2016
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