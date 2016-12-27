Как антифрикционная присадка влияет на расход топлива, мощность и шумность двигателя

Эксперты портала «АвтоВзгляд» подвели итоги ходовых испытаний автомобильной антифрикционной присадки, которая более полутора лет назад была залита в двигатель редакционной машины

Михаил Ростарчук

Напомним читателям, что в начале летнего сезона 2015 года наши тест-редакторы совместно с коллегами из партнерского портала «АвтоПарад» решили провести длительное тестирование популярной немецкой присадки Сera Tec. Данный продукт создан в лабораториях авто химической компании Liqui Moly (Германия), которая, как известно, считается одним из ведущих разработчиков специальных сервисных продуктов. Препарат Сera Teс, о котором идет речь, как раз является одним из них.

Как отмечают представители фирмы, это присадка уже сама по себе довольно необычна. В частности, она представляет собой специальный состав на основе соединения молибдена с добавлением керамической мелкодисперсной взвеси, которые и придают ей особые антифрикционные свойства. Препарат заливается в систему смазки двигателя, где он начинает сглаживать микрошероховатости поверхностей деталей, снижая тем самым трение между ними. При этом на поверхностях деталей создается прочный поверхностный слой с включениями керамических микрочастиц, который позволяет защищать двигатель в условиях высоких нагрузок. Последнее очень важно при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях.

Перечисленные свойства — не единственные достоинства Cera Tес. Уменьшая трение, этот антифрикционный препарат отчасти снижает уровень шума и, проявляя свои энергосберегающие свойства, дает возможность экономить топливо. Этот аспект применения присадки наши эксперты решили оценить в первую очередь. Для чего они периодически фиксировали показания одометра и текущего расхода топлива на дизельном Hyundai Santa Fe Classic, в двигатель которого и был залит препарат.

Что же показали эти наблюдения? Отметим, что до применения немецкой присадки расход солярки у Santa Fe Classic при общем пробеге в 43 000 км составлял не менее 11 л/100 км. После заливки препарата некоторое снижение расхода топлива было отмечено примерно через полторы тысячи километров пробега — этот показатель составил примерно 10,7 л/100 км. Однако уже через 5000 км пробега расход горючего понизился до 10 л/100 км, обеспечив весомую экономию на уровне 10%.

Дальше — еще лучше. Когда пробег машины перевалил за полусотню тысяч километров, мотор уже потреблял в среднем 8,8 л/100 км. А осенью нынешнего года при общем пробеге 55 500 км расход топлива составил уже 8,6 л/100 км. Согласитесь, при нынешнем повсеместном росте цен на солярку и бензин такая динамика по снижению расхода топлива заслуживает самой высокой оценки. Кроме того, в ходе эксперимента эксперты попробовали оценить и изменение мощности дизеля после заливки присадки.

Оценка действия присадки Сera Tec проводилась на дизельном двигателе популярного паркетника Hyundai Santa Fe Classic.
Показания километража и данных по расходу топлива, зафиксированные бортовым компьютером Santa Fe Classic.

Напомним, что заявленная мощность 2-литрового дизельного мотора Santa Fe Classic составляет 112 л.с. В то же время, как показали первичные замеры, проведенные на полноприводном стенде до применения присадки, реальная максимальная мощность движка на редакционном Santa Fe Classic не превышала 110 л.с. Зато после начала эксперимента данный параметр чуть-чуть улучшился. Контрольные замеры мощности, сделанные на том же полноприводном техническом комплексе, выявили прирост показателя до уровня 114,5 л.с. Что ж, это тоже неплохо, такая прибавка к энергетике машины лишней никогда не будет. Кстати, после заливки присадки у кроссовера отмечено заметное (на уровне -1,5 дБ) снижение шумности мотора. Можно сказать, что сам факт снижения шумности лучше всего свидетельствует о том, что препарат Сera Tec обладает неплохими ресурсосберегающими качествами, способствующими долголетию силового агрегата.

Как видим, в общем и в целом немецкий антифрикционный препарат непосредственно на практике доказал свою эффективность. Впрочем, достигнутые показатели расхода топлива — это еще не истина в последней инстанции. Разработчики данной присадки указывают на то, что достигнутый положительный эффект сохраняется в течение 50 000 км пробега после начала применения. А раз так, то наши эксперты планируют и дальше отслеживать эксплуатационные показатели редакционного Santa Fe Classic.

Этот график показывает динамику изменения расхода топлива в зависимости от пробега. Присадка была залита в мотор после пробега 43 000 км.
автосервис, ремонт, техническое обслуживание, дизельное топливо
3 января 2017
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