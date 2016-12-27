Как антифрикционная присадка влияет на расход топлива, мощность и шумность двигателя

Напомним читателям, что в начале летнего сезона 2015 года наши тест-редакторы совместно с коллегами из партнерского портала «АвтоПарад» решили провести длительное тестирование популярной немецкой присадки Сera Tec. Данный продукт создан в лабораториях авто химической компании Liqui Moly (Германия), которая, как известно, считается одним из ведущих разработчиков специальных сервисных продуктов. Препарат Сera Teс, о котором идет речь, как раз является одним из них.
Как отмечают представители фирмы, это присадка уже сама по себе довольно необычна. В частности, она представляет собой специальный состав на основе соединения молибдена с добавлением керамической мелкодисперсной взвеси, которые и придают ей особые антифрикционные свойства. Препарат заливается в систему смазки двигателя, где он начинает сглаживать микрошероховатости поверхностей деталей, снижая тем самым трение между ними. При этом на поверхностях деталей создается прочный поверхностный слой с включениями керамических микрочастиц, который позволяет защищать двигатель в условиях высоких нагрузок. Последнее очень важно при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях.