Как антифрикционная присадка влияет на расход топлива, мощность и шумность двигателя

Перечисленные свойства — не единственные достоинства Cera Tес. Уменьшая трение, этот антифрикционный препарат отчасти снижает уровень шума и, проявляя свои энергосберегающие свойства, дает возможность экономить топливо. Этот аспект применения присадки наши эксперты решили оценить в первую очередь. Для чего они периодически фиксировали показания одометра и текущего расхода топлива на дизельном Hyundai Santa Fe Classic, в двигатель которого и был залит препарат.

Что же показали эти наблюдения? Отметим, что до применения немецкой присадки расход солярки у Santa Fe Classic при общем пробеге в 43 000 км составлял не менее 11 л/100 км. После заливки препарата некоторое снижение расхода топлива было отмечено примерно через полторы тысячи километров пробега — этот показатель составил примерно 10,7 л/100 км. Однако уже через 5000 км пробега расход горючего понизился до 10 л/100 км, обеспечив весомую экономию на уровне 10%.

Дальше — еще лучше. Когда пробег машины перевалил за полусотню тысяч километров, мотор уже потреблял в среднем 8,8 л/100 км. А осенью нынешнего года при общем пробеге 55 500 км расход топлива составил уже 8,6 л/100 км. Согласитесь, при нынешнем повсеместном росте цен на солярку и бензин такая динамика по снижению расхода топлива заслуживает самой высокой оценки. Кроме того, в ходе эксперимента эксперты попробовали оценить и изменение мощности дизеля после заливки присадки.