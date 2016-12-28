Что делать, если машину заправили «паленым» бензином

В крупных городах это редкость, а вот на периферии нарваться на заправку с некачественным топливом можно с большой вероятностью. Как минимизировать последствия для мотора от подобной пакости со стороны торговцев бензином?

Максим Строкер

Некачественным топливом можно, порой, «отравить» машину на самой респектабельной с виду АЗС. Вам могут залить, например, топливо с самого дна цистерны-хранилища, где может оказаться вода. Или вы просто нарветесь на «левый» бензин. Им, как правило, оказывается простой прямогонный бензин, октановое число которого поднято до уровня 92 или 95 путем добавления антидетонационных присадок типа N-метиланилина (ММА) или метилтретбутилового эфира (МТБЭ).

Прямогонный бензин может иметь октановое число 50−60, а то и меньше. Чтобы поднять его до пристойных значений, топливо смешивают с гигантскими объемами таких присадок. Все бы ничего, но при наличии боле чем 3% этой химии в бензине она начинает оставлять при сгорании недопустимое количество нагара. Да и вообще, стандарт топлива класса «Евро 5», на который недавно перешла вся Россия, не допускает присутствия того же ММА в автомобильном топливе по определению.

«Паленый» бензин сразу сказывается на работе свечей зажигания, которые покрываются характерным налетом. Могут засориться форсунки, выйти из строя кислородный датчик, катализатор. Резкое увеличение отложений меняет свойства моторного масла, что способствует ускоренному износу двигателя. Почувствовать, что в бензобак залили что-то не то, можно по заметному падению мощности двигателя, резкому увеличению расхода горючего, «плавающим» оборотам холостого хода, посторонним стукам и детонации, а также трудностям при запуске машины.

В этом случае, помимо необходимых для призвания к ответу злодеев с АЗС, придется заняться реанимацией авто. Для этого нужно демонтировать фильтр-сетку топливной системы и бензонасос. При наличии загрязнений фильтр придется заменить. Бывает, что и бензонасос требует замены. Само собой, придется слить весь бензин из топливной системы и промыть бензобак. Также придется промыть топливную магистраль и произвести процедуру очистки форсунок.

бензин, ремонт
4 января 2017
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