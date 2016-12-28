Что делать, если машину заправили «паленым» бензином

Некачественным топливом можно, порой, «отравить» машину на самой респектабельной с виду АЗС. Вам могут залить, например, топливо с самого дна цистерны-хранилища, где может оказаться вода. Или вы просто нарветесь на «левый» бензин. Им, как правило, оказывается простой прямогонный бензин, октановое число которого поднято до уровня 92 или 95 путем добавления антидетонационных присадок типа N-метиланилина (ММА) или метилтретбутилового эфира (МТБЭ).

Прямогонный бензин может иметь октановое число 50−60, а то и меньше. Чтобы поднять его до пристойных значений, топливо смешивают с гигантскими объемами таких присадок. Все бы ничего, но при наличии боле чем 3% этой химии в бензине она начинает оставлять при сгорании недопустимое количество нагара. Да и вообще, стандарт топлива класса «Евро 5», на который недавно перешла вся Россия, не допускает присутствия того же ММА в автомобильном топливе по определению.